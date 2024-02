'Reforma agraria no se logrará sin los cambios requeridos': exdirector de la ANT

Si no se hacen los cambios necesarios que permitan acelerar los procesos de compras de tierra, si no se deja el temor de ciertos funcionarios tanto del Ministerio de Agricultura y de la misma Agencia Nacional de Tierras (ANT), para adelantar esos procesos, será muy difícil que la Reforma Agraria se saque adelante y con la rapidez que lo pide cada día el propio presidente Gustavo Petro.



Así lo hizo saber Gerardo Vega, exdirector de la ANT, quien advirtió acerca de las trabas que está imponiendo el propio Ministerio de Agricultura y algunos funcionarios de dicha agencia para avanzar en la compra de predios indispensables para adelantar esa reforma.



Dijo que, si bien la ANT tiene hoy un presupuesto de 5'5 billones de pesos para ejecutar, quizás el más alto desde que esa opera, la compra de predios no avanza con la celeridad que se necesita, pese a que, incluso, hay acuerdos para adelantar la adquisiciones pactadas con anterioridad.



"La meta es comprar 1,5 millones de hectáreas en este periodo," precisó Vega, al tiempo que advirtió sobre la urgencia de cambiar los procesidmientos para ello. "Hay mucho temor d los funcionarios para hacerlo, pese a que hoy se cuentan con las herramientas tecnológicas para que esas compras sean más eficientes y rápidas, lo que de paso le cerraría el paso a la corrupción", dijo el exfuncionario.



Cada mes se tienen que comprar unas 45.000 hectáreas a un costo de 100.000 millones de pesos promedio, pero cada vez que se va a cerrar un proceso de estos los funcionarios responsables de estas compras sacan excusas para no hacerlo, insiste Vega.



"Nosotros pasamos de 46 procedimientos para compra de tierras a solo 8 y de 18 meses a solo 2,5 meses, y así pudimos comprar 40.000 hectáreas en enero pasado", insistió el exfuncionario, quien dijo que no es posible que para la compra de cualquier predio existan hasta 130 procedimiento hoy.



