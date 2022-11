El pasado 6 de octubre se firmó un histórico acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas. El documento hará parte del tercer componente de la reforma agraria que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero, pese a este acuerdo, aún existen respuestas inconclusas frente a cómo se ejecutarán estas compras.



De acuerdo con el documento, "en virtud de los principios de diálogo y concertación que el Gobierno nacional ha consagrado para unir al país alrededor del objetivo común de una Paz Total, que dignifique la vida de todos los colombianos, que facilite la convivencia en medio de las diferencias y que haga posible el desarrollo con equidad".



Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, manifestó que ya se estableció el primer componente: la titulación, y de igual manera enfatizó en los aspectos que considera vitales para la reforma agraria integral en Colombia.



"Ya estamos titulando un número importante de hectáreas, más de 600.000. Un segundo aspecto es que en la SAE están en proceso de arrendar 125.000 hectáreas para organizaciones campesinas y, hoy, arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegan", señaló la jefe de cartera en días pasados.



De igual forma, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, expuso los principios que deben inspirar un proceso de reforma agraria para que sea exitoso.



El jefe gremial enfatizó en que la paz total no es posible sin la recuperación económica y social del campo, a su vez, instó en que es "urgente llevar el campo al primer plano de la política pública y la asignación de recursos".



Además habló de que el acceso a la tierra, en el que "el sector ganadero se compromete a facilitar, es un factor de peso para la recuperación rural, pero no el único". De igual manera, manifestó que "el factor diferenciador frente a una historia de fracasos, y el verdadero reto del gobierno, es la integralidad, comenzando por las vías terciarias, que son la expresión más evidente del abandono", dijo.



Finalmente, explicó que la recuperación integral del campo no es tarea fácil, pero es la mejor apuesta que el Gobierno puede hacer por la paz total y por el futuro de Colombia.



Las dudas

Respecto a la compra de tierras se han planteado diferentes dudas respecto a la ejecución del proyecto, el dinero que va a ser utilizado, el número de hectáreas y el destino de estos terrenos.



Frente a lo anterior, la ministra Cecilia López, en declaraciones a 'Caracol Radio', dio a conocer en materia general el camino del acuerdo con los ganaderos, al indicar que en relación con el dinero que se destinará a la compra de tierras, la ministra de Agricultura aseguró que el precio va a depender de qué tan productiva sea la tierra, por lo que los valores máximos y mínimos dependen de lo que diga el catastro.



"Nosotros estamos estimando la necesidad de crear un fondo con recursos probablemente de algunas vigencias futuras. Estamos mirando cómo sería. Pero tenemos que estar un poco más preparados para saber cuál será la dinámica de esa compra", explicó la jefe de la cartera.



A su vez, indicó que uno de los temas críticos para la compra de estas tierras va a ser la asistencia técnica, ya que no todo será solamente tierra. "Estamos a punto de obtener un crédito del fondo verde de 100 millones de euros, que eso nos da una flexibilidad muy grande para otros datos que todavía no se han contemplado dentro de lo que sería la compra de tierras" dijo.



La jefe de cartera declaró que el proceso de compra de tierras se dará de manera transparente ya que el ministerio está contratando un equipo de litigantes expertos en propiedad, despojo, y tenencia para revisar cada una de las ofertas. Así mismo manifestó que no hay posibilidad de incumplir la ley cuando el proceso de compra debe ser "absolutamente transparente" y revisado con lupa.



Llevando la mirada hacia el número de hectáreas, la ministra López aseguró que este acuerdo no es el final, ya que se le tuvieron que hacer un número de ajustes "porque el ministerio tiene la responsabilidad y el equipo del gobierno tiene la información para hacer esta operación".



Además, entre las entidades vinculadas, será la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) la que se encargará de definir cuáles de los terrenos son realmente productivos y el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazz) definirá cuáles son los máximos y los mínimos. "El acuerdo nos obligó a diseñar una estrategia de compra, pero esta es para quien quiera vender la tierra, no solo para los ganaderos y afiliados de Fedegan, cualquiera que quiera vender sigue este mismo proceso", remató López.



El acceso a la compra de tierras será para las comunidades de campesinos, indígenas y afrodescendientes. "Hay al menos 79.000 demandas en la Agencia Nacional de Tierras de usuarios que son potencialmente receptores de esa tierra y es donde se escogerá el sitio, el lugar", concluyó.

