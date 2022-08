La clave para que Colombia avance en competitividad es que haya mayor conectividad, digitalización e infraestructura, que permitan llevar a todas las regiones y a sus habitantes oportunidades de desarrollo y de crecimiento; acceso al crédito y a medios de pago.



Este fue el punto de coincidencia de los representantes de la banca y del sector empresarial que participaron en el foro ‘Competitividad sectorial y el sector financiero’, durante la 56.ª Convención Bancaria, que culmina hoy, en Cartagena.



Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, y Javier Suárez, presidente del Banco Davivienda, bajo la moderación de Francisco Miranda, director del diario Portafolio, debatieron sobre los obstáculos y desafíos del país en este tema.



Aspecto en el que el sector financiero tiene un rol clave, no solo para llevarles financiamiento a las personas que habitan esas regiones, sino también a pequeños productores para que puedan desarrollar sus actividades, y en el que deben concentrarse los esfuerzos.



“Este es un país que tiene enormes retos en términos de productividad”, señaló Maiguashca, tras señalar que Colombia no está logrando jalonar la economía en términos de su capacidad de seguir creciendo. “No hay política social si no hay política de competitividad y productividad”, dijo.



Para Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, uno de los retos para lograr un mayor avance en materia de competitividad está en hacer visibles a esos millones de pequeños negocios y productores que por culpa de la alta informalidad reinante en el país no existen.



En similar sentido se pronunció Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, quien inició su intervención manifestando su desacuerdo con quienes “creen que el sector financiero es un parásito que por el contrario les chupa desarrollo a los sectores agrícola e industrial”, a quienes les dijo que es todo lo contrario.

“Es la espina dorsal de la economía colombiana”, agregó. Y para ratificar que eso es así, precisó que el sector financiero contribuye a la productividad y la competitividad a través del ofrecimiento de crédito, el acertado manejo del ahorro de los afiliados a los fondos de pensiones y cesantías y la inversión en el desarrollo de infraestructura.



“Contribuciones a obras filantrópicas de primer nivel, como el Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer (CTIC), sin duda contribuyen también a afianzar la competitividad”, añadió.



Y no es que Colombia no tenga avances en la materia. Sin duda hay logros, dice Javier Suárez, presidente del Banco Davivienda, al recordar que su entidad adelantó un piloto en Concepción, Antioquia, que permitió eliminar el efectivo de las transacciones diarias, lo cual es un gran avance en el acceso a los medios de pago en el país, factor fundamental para generar bienestar y competitividad.



Pese a ello, insistió en que en ese camino no hay que aflojar, pues queda un terreno largo por recorrer y para ello se requiere conexión en todo sentido, para que el sector financiero pueda apoyar aún más al campo, a los micro, medianos y pequeños productores.

“La conectividad digital es clave para llegar a esos lugares apartados, pero otro elemento fundamental tiene que ver con el desarrollo de vías y más infraestructura, pues se necesita conectar al país en lo digital, pero también en materia terrestre”, precisó.



Por último, Maiguashca insistió en que, si verdaderamente se quiere impulsar a los pequeños productores (son cerca del 90 por ciento del aparato productivo), hay que cuidar que no se les sobrecargue con demasiada regulación, pues esto no solo les crea barreras en sus procesos, sino que además les impide a muchos de ellos el tránsito a la formalidad.



