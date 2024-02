¿Cómo y dónde se puede cargar un eléctrico en Bogotá?

En el inventario de los lugares donde se puede cargar un carro eléctrico o un híbrido enchufable en Bogotá encontramos que en la actualidad hay más de 30 sitios que cuentan con diversos tipos de cargadores y tienen por lo menos uno o varios puntos de conexión para cargas simultáneas.



Esto quiere decir que hoy en día, en Bogotá, hay más de 70 puntos para cargar un vehículo eléctrico, aunque hay que decir que no en todos los sitios hay disponibilidad para todos los tipos de cargadores porque, si bien en algunos lugares hay varios cargadores, no todos sirven para todos los autos y marcas y muchas veces no todos están operativos.



Casi el 90 por ciento de los cargadores en estos sitios son del tipo 1 y tipo 2, y también CHAdeMO (ver tipos de cargadores y enchufes), pero este último es el más escaso y es el que mayor velocidad de carga puede ofrecer al tener capacidad de 50 kW.



Los más comunes son los de 11 kW tipo 1 y 2, y hay tipo 2 de 7,4 kW y otros de 22 kW, aunque estos últimos también son escasos.



La noticia es que hay más de ocho zonas en Bogotá con disponibilidad de cargadores para vehículos eléctricos y están en parqueaderos privados, públicos, centros comerciales, en vía pública y hoteles.

Tipos de cargadores eléctricos

Recuerde que lo primero que tiene que hacer antes de ir a alimentar su vehículo eléctrico es cerciorarse del tipo de cargador que requiere y del enchufe que necesita para lograr la carga, ya sea en una red pública o en una privada.



Teniendo esto en cuenta, los cargadores se pueden clasificar por el tiempo de carga (rápida, media y lenta) o por el tipo de corriente que utilizan (corriente continua o corriente alterna) para realizar la carga. Así se clasifican los primeros.

Cargadores rápidos

Realizan una carga completa en tiempos que giran en torno a una hora. Todo depende del cargador, la batería de cada carro y marca. Son los más escasos en el país y hasta ahora se está poniendo en marcha un plan de una red pública de estos surtidores en Bogotá. El costo de la carga por ahora en estos puntos está subsidiado por el Estado.

Cargadores de velocidad media

Hablamos de entre 6 y 8 horas para realizar una carga completa. Este tipo de cargadores son los más comunes en las redes de centros comerciales, entidades y parqueaderos privados. El costo de la carga en la mayoría de estos puntos está subsidiado por el Estado.

Carros eléctricos e hibridos Foto: iStock

Cargadores de carga lenta

Este tipo de cargadores son los que se instalan a nivel privado en el garaje de una vivienda o edificio y por ello utilizan el tipo de enchufe doméstico. Una carga completa con este tipo de cargadores toma mínimo entre 9 y 12 horas, o un poco más. Por eso, lo ideal es cargar la batería un poco todos los días.

La otra clasificación

Los cargadores también se pueden clasificar por el tipo de corriente que utilizan, por lo que estarían los cargadores de corriente continua, o CC, y los de corriente alterna, CA. Los de corriente continua son los que ofrecen una carga más rápida.

Esto es transparente para quien usa el servicio.

Puntos de carga

Estos son algunos de los sitios donde encontrará estaciones de carga en la capital colombiana. Los presentamos de mayor a menor número de puntos de conexión, lo cual se refiere al número de vehículos que se pueden conectar para carga.

Puntos de carga en Bogotá Foto: EL TIEMPO

Tipos de conectores o enchufes

Existen tantos tipos de enchufes para carros eléctricos como marcas hay en el mercado, aunque la tendencia en la actualidad es a uniformar los conectores para mejorar la experiencia de manejo en cualquier lugar del mundo.



Por ejemplo, hay varias marcas que ya asumieron los conectores de los cargadores de Tesla por ser los que dan una carga con mayor rapidez y por ser los más numerosos en Estados Unidos, Europa y China, ya que esta marca tiene su red propia y específica. A continuación, presentamos los más habituales.

1. Conector tipo 1 (SAE J1772)

Conocido también como SAE, es un enchufe monofásico: fase, neutro y tierra con dos pines más de contacto con el coche y un sistema de seguridad que bloquea el conector y evita que se pueda desconectar. La intensidad máxima es de 32 amperios en monofásico, permitiendo una potencia máxima de 7,4 kW. Son muy comunes en China, por lo que vehículos de ese origen pueden contar con este tipo de enchufe y con adaptadores para poder conectar a una red doméstica.

2. Conector tipo 2 (IEC 62196-2)



Este es el tipo 2, pero europeo. Funciona con corriente alterna y es muy común en vehículos eléctricos coreanos y europeos. Por lo general traen adaptadores para conectarse a una red eléctrica doméstica.



Permite desde cargas monofásicas a 16 A hasta trifásicas a 63 A, lo que se traduce en capacidades de carga desde 3,7 kW hasta 44 kW. Su distribución de pines es parecida a la del tipo 1, pero con dos pines más para las dos fases extras que permiten cargar en trifásico.

3. Conector CHAdeMO

Es la versión japonesa de conector para cargas rápidas en corriente continua y puede llegar a proporcionar hasta 50 kW de potencia con una intensidad de hasta 125 A. La mayoría de los carros eléctricos de marcas de este origen tienen este tipo de conector, a menos de que cambie el sitio de fabricación. No son tan comunes, utilizan corriente continua (CC) y por lo general están en redes públicas de cargadores.

4. Conector CCS (Combo, IEC-62196-3)

Este modelo es la versión que se ha adoptado en Europa para carga en continua. Se trata de un conector combinado compuesto por un conector AC tipo 2 y un conector DC con dos terminales. Este es el conector más común en los cargadores de carga rápida.



Pueden trabajar a 43 kW y hasta 100 kW dependiendo el tipo de corriente de la infraestructura a la que se conecten.

Otros datos para considerar

Para saber cómo es la comunicación entre el suministro de carga y la batería de su carro, basta con revisar el manual o ficha técnica de este para ver la capacidad que tiene.



Divida esa cifra por la cantidad de kWh que ofrece el cargador y tendrá el tiempo necesario para recuperarla. Obviamente, su batería siempre tendrá un remanente, y la recomendación general de uso es parar en los sitios públicos para hacer un ajuste de carga y luego en la noche completar en la red doméstica.

El futuro de la movilidad sostenible en el país. Foto: iStock

Ubique muy bien los sitios de su conveniencia en el mapa y la disponibilidad porque muchos cargadores están en sitios privados como concesionarios, que no funcionan todo el día o en la noche, centros comerciales o lugares con acceso limitado en sus horarios de funcionamiento.



Luego, si bien el mapa parece muy bien surtido, la realidad es bastante limitada aún.

VEHÍCULOS

