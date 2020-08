¿Con la dureza de la pandemia, hay algún indicador del país en verde?

A dos días de revelarse el PIB del 2.º trimestre, así lucen los indicadores en época de pandemia. En rojo, los que no superan los de abril, el peor mes. En amarillo, los que superan los de abril pero no el desempeño de 2019. Y en verde, los que superan los de un año atrás.

De acuerdo con ese criterio, sólo hay un sector EN ROJO



Producción petrolera

(Barriles diarios)

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

jul-19 868.745

abr-20 796.164

jul-19 735.000

Variación en un año -15,4%

Variación contra abril -7,7%



EN AMARILLO: la mayoría de sectores avanzan desde abril, pero por debajo del desempeño del 2019



Exportaciones

(Millones de dólares)

Fuente: Dane

jun-19 3.096

abr-20 1.844

jun-20 2.278

Variación en un año -26,4%

Variación contra abril 23,5%



Producción real de la industria

(Variación porcentual)

Fuente: Dane

Mayo 2020 vs. mayo 2019 -26,2%

Mayo 2020 vs. abril 2020 23,7%



Ocupación hotelera

(Porcentaje de ocupación)

Fuente: Dane

may-19 55,3

abr-20 5,9

may-20 7,9

Variación en un año -85,7%

Variación contra abril 33,9%



Venta de vehículos nuevos

(Unidades matriculadas durante el mes)

Fuente: Andemos

jul-19 22.904

abr-20 217

jul-20 14.481

Variación en un año -36,8%

Variación contra abril 6573%



Utilidades mensuales de las entidades financieras

(Billones de pesos)

Fuente: Superfinanciera

may-19 1,75

abr-20 1,38

may-20 1,67

Variación en un año -4,8%

Variación contra abril 20,4%



Ventas mensuales del comercio al por menor

(Variación porcentual)

Fuente: Dane

Mayo 2020 vs. mayo 2019 -26,8%

Mayo 2020 vs. abril 2020 36,6%



Despachos de cemento gris

(Millones de toneladas)

Fuente: Dane

jun-19 0,98

abr-20 0,24

jun-20 0,90

Variación en un año -7,6%

Variación contra abril 273,3%



Consumo mensual de energía

(Gigvatios hora)

Fuente: XM

jul-19 6.147

abr-20 5.201

jul-20 5.929

Variación en un año -3,5%

Variación contra abril 14,0%



EN VERDE hay algunos indicadores, pese a la gravedad de la pandemia



Producción mensual de café

(Millones de sacos de 60 kilos)

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros

jun-19 1,21

abr-20 0,74

jun-20 1,36

Variación en un año 12,5%

Variación contra abril 83,1%



Gasto mensual de los hogares

(Crecimiento porcentual)

Fuente: Raddar

Junio vs junio del 2019 0,97%

Junio vs abril 7,60%



