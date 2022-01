Esa, es la pregunta que nos hacemos todos los días millones de ciudadanos en Colombia. Pero en este momento, soy yo el que tengo la mayor responsabilidad en dar una repuesta.



En junio de 2020, tuvimos la tasa de desempleo más alta de la historia de Colombia, pero hoy puedo decirle al país, que estamos regresando a las cifras de empleo que teníamos antes de la pandemia, por ejemplo, en trabajos formales, en noviembre de 2019, teníamos 10 millones 57.000 personas registradas en la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), en abril de 2020, en plena pandemia los cotizantes se redujeron a 9 millones 179.000 y hoy ya registramos más de 10 millones 200.000, lo que significa que hemos recuperado más de un millón de puestos de trabajo formales.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, en la discusión del salario mínimo. Foto: Prensa Ministerio de Trabajo

Parte de estos resultados se han venido dando, gracias a la reactivación económica segura, promovida desde el Gobierno Nacional y esperamos que al finalizar este gobierno logremos que la tasa de empleo termine en un solo dígito. Para cumplir con este propósito hemos logrado grandes avances que considero oportuno recordar, en especial en materia de dialogo social, incentivos para la generación de empleo, protección del empleo, erradicación del trabajo infantil y mecanismos de protección social.



Durante el 2021, logramos un acuerdo unánime con los integrantes de la Mesa de Concertación Laboral. Con dicho acuerdo impulsado por el Señor Presidente, se logró el incremento real del salario mínimo, calculado en 4,77 por ciento, el más alto en la historia, llevándolo 1 millón de pesos, más el auxilio de transporte. En este Gobierno del presidente Duque, se ha consolidado de manera acumulada un aumento en términos reales del 11,6 por ciento y 28% en términos nominales.

Hemos logrado grandes avances, en especial en materia de dialogo social, incentivos para la generación y protección del empleo, erradicación del trabajo infantil y mecanismos de protección social FACEBOOK

TWITTER

Con el ánimo de promover la empleabilidad de los jóvenes y alineados con la estrategia “Sacúdete” otorgamos un aporte mensual de 25 por ciento de un SMLMV, por cada nuevo puesto de trabajo adicional. Con este programa, beneficiamos a 6.918 empleadores, se generaron más de 78.448 empleos. Buscando ampliar este beneficio, con la Ley 2155 de 2021 el Gobierno continuará aportando el 25 por ciento de 1SMLMV para los jóvenes y para mayores de 28 años, si es mujer un 15 por ciento y si es hombre un 10 por ciento. Con este incentivo, durante el primer corte se generaron 138.588 empleos, de los cuales 102.066 son jóvenes entre 18 y 28 años, 21.607 mujeres y 14.915 hombres.



En la misma medida buscamos facilitar el tránsito del ciclo de aprendizaje a la inserción en el mercado laboral, de jóvenes entre los 15 y 28 años de edad, por lo que fortalecimos el programa Estado Joven; con el que ofrecemos un auxilio de práctica mensual, equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y la oportunidad de realizar sus prácticas en entidades públicas. Durante el año 2021 se vincularon al programa 1.245 estudiantes y para el año 2022 se financiarán 2.522 estudiantes, durante los dos semestres.



Pero como Ministerio del Trabajo, no solo promovimos la generación de empleo, sino protegimos los existentes, a través de las relaciones laborales e inspección y vigilancia. Dentro del trabajo realizado, estructuramos la Ley de trabajo en casa, que hoy es una gran alternativa de protección del empleo, así como un mecanismo adicional para realizar labores bajo circunstancias excepcionales.



También logramos un gran Acuerdo Nacional Estatal con la totalidad de las organizaciones sindicales que representan a más de 1,2 millones de servidores públicos del país. Dentro de este acuerdo, tuvimos consenso en el reajuste salarial para servidores públicos, fijado para 2021 en IPC +1,61 por ciento y, para la vigencia 2022, IPC + 1,64 por ciento. En el mismo sentido y con el animo de proteger los derechos laborales de nuestros trabajadores, realizamos más de 200 mesas de trabajo a nivel nacional con las que resolvimos cerca de 100 conflictos laborales gruesos salvaguardando así más de 38.000 empleos.



Otro de los grandes avances que hemos logrado durante este año que pasa, se vio reflejado en la reducción de la tasa de trabajo infantil que pasó de 5,9 en 2018, 5,4 en 2019 y de 4,9 en 2020. Este gran trabajo llevó a que el Gobierno de los Estados Unidos reconociera nuestros avances significativos en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Por otro lado, en materia de protección social, debo resaltar la ampliación del subsidio de 1,798 cupos para las ex madres comunitarias y sustitutas, con el que llegamos a cubrir un total de 4.588.



En resumen, así va el trabajo y aun hay mucho por hacer, en el año nuevo seguiremos fortaleciendo los programas para la generación y protección del empleo, pero haremos énfasis especial en combatir la informalidad laboral, esto de la mano de las autoridades locales y un plan piloto con las organizaciones solidarias, de tal forma que logremos consolidar la política pública de vendedores informales, en particular en las ciudades con mayores índices de informalidad. Finalmente tenemos la responsabilidad de continuar cerrando las brechas existentes en el mercado laboral, en especial en lo relacionado con la formación para el trabajo; para esto nos enfocaremos en la consolidación y aplicación del sistema nacional de cualificaciones, de tal forma que las estructuras curriculares se puedan ajustar a las necesidades, del sector empresarial.



Hay retos muy grandes de materia laboral en el país, y los cuales conoceremos en los próximos días de la mano de expertos que conforman la Misión de Empleo, quienes durante meses estudiaron, debatieron y elaboraron un documento técnico que socializaremos con el país, donde son planteadas propuestas sobre la estructura laboral de Colombia.

Puede leer también en Economía:

- Estos son los cambios que tendrá el Departamento Nacional de Planeación



- Justo & Bueno reinicia el abastecimiento de tiendas y pagos a proveedores



- Menos de 10 días para conocer resultados de opas de grupos Sura y Nutresa