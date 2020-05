La digitalización de los trámites, un camino con muchas curvas

El pasado martes 4 de mayo, el Ministerio de Transporte dio vía libre a la ‘autenticación virtual’ de la identidad de los usuarios a través de la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito, HQ-RUNT, para que los ciudadanos y los organismos de tránsito puedan reactivar sus trámites.



Aunque este es un primer paso para ‘virtualizar’ todos los trámites que se necesitan, por ejemplo, para matricular un carro nuevo o traspasar la propiedad de un carro usado, el camino a recorrer es largo y tiene muchas ‘curvas’.

Este primer paso sirve para que el sistema pueda identificar plenamente a un usuario al realizar un trámite ante un organismo de tránsito y se adoptó como una medida de protección ante el riesgo de contagio del coronavirus.



Para efectos prácticos, esta medida solo remplaza la exigencia de la huella biométrica por la autenticación virtual, pero no va más allá en el sentido de facilitar el proceso de matrículas como lo piden los concesionarios, que sí están listos para reactivar las ventas a través de sus ‘vitrinas virtuales’ y empezar así a reactivar sus maltrechas finanzas.



En la misma situación están los concesionarios que operan los servicios de trámites de tránsito, que si bien cuentan con la tecnología para dar ese salto al futuro, se enfrentan a una normatividad que se quedó en la exigencia de papeles, y fotocopias ampliadas al 150 por ciento. Como lo resumió gráficamente un empresario, “la carne está asada por un lado, pero cruda por el otro”.



En efecto, entrar a ese escenario, requiere la modificación de varias normas, entre ellas, la Resolución 0012379 de 2012 por medio de la cual se adoptaron los procedimientos y requisitos para adelantar los trámites de tránsito.



Dicha resolución exige los documentos físicos para trámites como el traspaso de la propiedad o matrícula de un vehículo nuevo, entre estos, fotocopias de la cédula, del Soat, de la revisión técnico mecánica, de los pagos de impuestos, llenar un ‘Formato Único de Solicitud de Trámite’, improntas (número de motor y chasis de un automotor), facturas de compra, manifiestos de importación, etc.



La pregunta que surge hoy en medio de esta crisis es, ¿hay otra forma de verificar todos esos documentos? La respuesta es sí. A través de su plataforma, el Runt ‘sabe’ todo acerca de la hoja de un vida de un carro, de sus propietarios, de su historial de infracciones y comparendos, pago de impuestos, y vigencia del Soat y la revisión técnico mecánica; también tiene la información de empresas, importadores y concesionarios entre otros, y está interconectado con los organismos de tránsito del país.



Por el lado de los concesionarios o vitrinas, ya tienen un largo trecho recorrido. Desde hace tiempo tienen sus plataformas virtuales en las cuales los potenciales clientes pueden elegir el carro a su gusto, ver sus detalles, fichas técnicas e incluso elegir los accesorios que prefieran.



Seguros obligatorios y de todo riesgo se compran hoy por internet, el sistema financiero colombiano pre aprueba y aprueba créditos en línea en poco tiempo, así como existen plataformas de pago a través de las cuales un usuario podría comprar un carro sin salir de su casa.

La reactivación

De otro lado, si bien el Gobierno anunció la reactivación de varios negocios de la cadena productiva de la industria automotriz a partir del próximo lunes, esto no significa que sea de inmediato. Y es probable que ese proceso de reinicio de actividades tome varios días e incluso semanas.



Al cierre de esta edición no se conocían los decretos reglamentarios que el Gobierno debe expedir para fijar los protocolos y las nuevas reglas de juego. No hay que olvidar que al final esas reglas de juego las ponen los alcaldes.



Aunque varios talleres de servicio y concesionarios venían preparando y ajustando sus propias medidas de atención para la clientela, el proceso de revisión y aprobación de los protocolos pasa por los alcaldes y de allí al Centro de Logística y Transporte.



En estas circunstancias, tal como ocurrió con el sector de la construcción y el de manufacturas, la industria automotriz arrancará como los carros viejos. Primero hay que calentar el motor y después si iniciar la marcha sin acelerar a fondo.



Entre tanto, es urgente que el Ministerio de Transporte entre en la era de las nuevas tecnologías que le faciliten la vida a los usuarios y permitan que el país haga el tránsito hacia una nueva dinámica de cara a la realidad que impuso la pandemia.



REDACCIÓN VEHÍCULOS