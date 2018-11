Valorización en Bogotá: lo que va hasta ahora / Opinión

Como es de conocimiento público, a comienzos de esta semana el Concejo de Bogotá aprobó un nuevo cobro de contribución por valorización de tipo local (y no general, porque abarca solo 3 zonas de la ciudad) para la construcción de 16 obras.

En la página del IDU hay un boletín del 19 de noviembre, con un resumen de lo que nos espera, en el que se destacan, en mi criterio, dos temas relevantes, por ahora, la valorización “no se cobrará a los dueños de predios residenciales de estratos 1, 2 y 3”; y, “por primera vez se cobrará solo a los propietarios con más capacidad de pago”.



No hay que perder de vista que muchas de las personas que residen en esos lugares también se beneficiarán de las obras que se ejecuten (sus inmuebles también ganarán). Esta administración logró en el 2016 eliminar el estrato para el cobro del predial en los inmuebles residenciales porque, según dijo, este “dejó de ser un indicador de ingreso y de riqueza” y no es adecuado “tomarlo como medida de capacidad económica”. Sin embargo, ahora decidió que sí va a tener en cuenta este factor para determinar el cobro del tributo de valorización.



Lo anterior, evidentemente, no es consistente. La ciudad necesita recursos para su funcionamiento y desarrollo y, seguramente, esta contribución de valorización es necesaria. Pero a título de reflexión, y pensando ya en el cobro de las valorizaciones futuras, los ciudadanos –sin importar el estrato, y con contadas excepciones– deberían aportar por el beneficio de toda la comunidad.



El otro asunto es que “por primera vez la valorización, para los grandes contribuyentes, se podrá pagar en cuotas hasta por 5 años”, es decir, mucho más de lo que va a durar la presente administración.



Y no olvidemos el antecedente del acuerdo 180 del 2005, en la época del alcalde Garzón, cuando se proyectó un cobro de valorización en cuatro fases (2007, 2009, 2012 y 2015) y, que en el pasado gobierno se dejaron sin efectos las fases 3 y 4, se reasignó la fase 2, e incluso, se ordenó la devolución del pago para algunos contribuyentes (acuerdo 523 del 2013).



El plazo de 5 años para ciertos casos es un hecho. En consecuencia, un buen número de ciudadanos deberá planear bien sus finanzas para asumir, de manera adecuada, el pago de la valorización y del predial por un buen tiempo…

ÁLVARO CAMACHO

Especial para EL TIEMPO

*Abogado tributarista