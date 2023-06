Cada vez hay más cajas automáticas en los carros de hoy y los colombianos las piden con mayor frecuencia. Comodidad en el tráfico, modernidad (ya son cajas de muchas relaciones que aprovechan mejor el torque del motor y con la opción de usarlas manualmente), confiabilidad, eficiencia y poca diferencia de precio son algunos de sus puntos a favor.



Las transmisiones mecánicas ya van de salida, e incluso, ya existen muchos modelos de autos que solo se venden con la opción automática.

¿Cómo se puede manejar una caja automática en montaña?



Una de las formas de hacerlo es simplemente dejarla en Drive y acelerar el carro según la necesidad pero ello implicará un mayor consumo de gasolina, pues cada vez que necesita bajar un cambio para una relación más corta en un sobrepaso o mayor cuesta, debe ir a fondo con el pedal derecho para pedirlo, ya que la caja no lo hace a tiempo.



Uno de los túneles en la vía a La línea, que es muy pendiente. Foto: Laura Sepúlveda.



Ese trabajo adicional implica recalentamientos del aceite de la caja, cosa que ahora es muy frecuente porque las cajas tienen muchos más cambios, hasta 8, y el convertidor se la pasa buscando y entran y salen cambios innecesariamente y acaban patinando o hasta deteniéndose cuando el computador denota la anomalía, hasta existe esa alerta de falla en los tableros.



Es conocido y generalizado este problema en las cajas modernas en carreteras de pendientes muy largas y fuertes como las nuestras, para lo cual existe la función sport o de pedido manual del cambio, que genera una marcha mucho más rápida, segura y eficiente.



¿Cómo se le puede ayudar a la transmisión automática tradicional para que el motor no se cuelgue en pendientes?



Realmente, el juego es el mismo que en una caja mecánica. Hay que ir a buscar el cambio en el cual el motor esté en las revoluciones de su mejor rendimiento. ¿Cómo se hace? Para evitar las esperas que tienen los sistemas de las cajas, si funcionan solo en automático, uno puede pedir el cambio que necesita colocando la palanca en la posición que desea y sostener el motor en ese régimen sin que se caiga al cambio siguiente, que suele ser el problema por el cual se ven carros colgados en las montañas, pero por mal manejo de las opciones de la caja. No tenga miedo en acelerar el motor hasta el máximo del tacómetro. Para eso es la máquina y es imperativo usarla en la montaña para que el carro circule a buen ritmo.



¿Es posible hacer un sobrepaso en subida con una caja automática?



Por supuesto que sí. Hay dos formas. Si uno presiona bruscamente el acelerador al fondo, el sistema de inmediato busca el cambio anterior y lo engancha. Esto tiene cierta demora y puede ser ruidoso y hasta brusco, sobre todo si es una caja de pocas relaciones, porque la diferencia va a ser importante. La otra manera es con la palanca si tiene el famoso modo secuencial, caso en el cual es una unidad más moderna. El resto dependerá de que el motor tenga el torque suficiente para recuperar velocidad y hacer el sobrepaso. Porque no se le puede echar toda la culpa de la pereza de un carro al sistema de la caja.



¿En los descensos, la 'frenada de caja' aplica también para las transmisiones automáticas?



No se debe hablar de frenar con la caja pues ese elemento no está hecho para eso. Los frenos son los que deben desacelerar y parar el carro pues son sistemas inmediatos de alta eficiencia. Pero en largas bajadas, por velocidad y espacio, es obligatorio apoyarse en el trabajo de frenado que hace el motor en cambios bajos y sostener de esta manera una velocidad racional sin usar cada 20 metros los frenos pues estos se recalientan. ¿Cómo se hace? Simplemente coloque la caja en una posición de cambio más bajo, 4ª, 3ª, 2ª y hasta 1ª, dependiendo de la cantidad de marchas y se deja ahí pues en esas posiciones la caja no cambia, al contrario de si la deja en 'Drive'.



Usualmente, trate de bajar con el mismo cambio que necesitaría para subir en sentido opuesto esa misma pendiente. No importa si es en primera. Si su caja automática es de las de primera generación, una opción es bajar la velocidad en el descenso y pasar la caja a 'Low'.



¿Es mejor no usar entonces el 'Drive' para ascensos o descensos?



Es mejor evitar usar el 'Drive' porque esa es precisamente la posición en la cual el motor y la caja siempre buscan el cambio más largo y que menos sostenimiento adicional puede proporcionar en largas bajadas. O bien, el mejor momento del motor para acelerar y subir más rápido. 'Drive' es para ciudad y terreno plano, como recomendación muy genérica.



