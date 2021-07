En Colombia las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Sin embargo, en ocasiones puede que la liquidación de su pensión sea mayor a la que le calcularon inicialmente.



Esto sucede en los casos en que un salario está compuesto por sobresueldos adicionales sobre los que puede no existir certeza de si hacen parte o no de la base de liquidación pensional.



En caso de que existan estos conceptos salariales que no hayan sido tenidos en cuenta al momento de liquidar el monto de la pensión, usted puede solicitar una reliquidación de su pensión. Si es aprobada se incrementa el ingreso base de liquidación (IBL) y la mesada pensional.



Esta situación se presenta especialmente en los empleados del sector público, cuyo salario está compuesto por distintos factores, primas y sobresueldos.



En 2016 la Corte estableció que "en la actualidad no existe un principio de razón suficiente para seguir sosteniendo la prescriptibilidad del reajuste por inclusión de nuevos factores salariales".



En este orden de ideas, el pensionado que crea que su pensión está mal podrá solicitar que se la reliquiden sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde la liquidación inicial. Ante esto prescribía a los 3 años.



Esto puede ocurrir cuando el salario está compuesto por distintos factores, primas y sobresueldos.. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo solicitar la reliquidación de la pensión?

Lo primero que tiene que hacer es comprobar que efectivamente estos factores salariales fueron omitidos en el proceso inicial. Para esto debe mostrar con pruebas qué pagos (que sean legalmente procedentes) formaban parte de la base para liquidar la pensión.



Si se trata de Colpensiones, usted debe presentar una reclamación administrativa. El articulo sexto del Código Procesal Del Trabajo y De La Seguridad Social establece que "esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta".



Este proceso se da de esta manera debido a que se trata de una entidad pública. De este modo, es importante que usted tenga en cuenta que si solicita la reliquidación a Colpensiones y este se la niega, entonces procede una demanda laboral en contra del fondo de pensiones y de la UGPP.



Esta última es la encargada de fiscalizar el recaudo de aportes a seguridad social y del reconocimiento de derechos pensionales. De este modo, también debe presentar una reclamación administrativa ante esta entidad.



Por otro lado, si usted tiene un fondo de pensión privado no debe presentar ninguna reclamación administrativa. Lo aconsejable es que se asesore con un abogado laborista ya que el pensionado puede recurrir directamente ante la justicia laboral.



Recuerde también que a nivel técnico no es lo mismo la reliquidación de la pensión que un reajuste en el monto que recibe mensualmente.



En el primer caso, la mesada se vuelve a liquidar para tener en cuenta otros factores salariales que modifican el ingreso base de liquidación (IBL) y que, en la primera liquidación se omitieron.



En el segundo caso, se modifica la mesada pensional debido a otros conceptos como el reajuste que contempla la modificación del artículo 143 de la ley 100, el incremento anual según el IPC, entre otros.



