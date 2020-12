Hay que hacer la tarea

Mientras el sonido del mar se escucha en el fondo, Víctor Gómez cuenta con orgullo que ninguno de sus seis nietos en edad escolar dejó de estudiar en estos meses. “Ahí nos defendimos con la virtualidad”, dice.



Aclara que muchos hijos de conocidos en el corregimiento cartagenero de La Boquilla, del cual es vecino, prefirieron no seguir las guías que les entregaron en el Instituto Técnico o en la escuela San Juan Bautista. “Unos no tenían cómo conectarse con los profesores y otros se aburrieron o les tocó ayudar a llevar comida a la casa. Hasta los míos dicen que no hay como el tablero”, explica.



Historias similares se escuchan en los más diversos puntos de la geografía nacional. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas, el año que termina se caracteriza no solo por la existencia de la pandemia o sus secuelas en materia económica, sino por su impacto sobre la enseñanza recibida por casi 12 millones de niños y jóvenes en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad.



En el mejor de los casos, la tecnología permitió dar el salto y adelantar el programa académico establecido originalmente. Para muchos, lamentablemente, la falta de una buena conectividad hizo todo más difícil y aunque la mayoría se defendió como pudo, más de 200.000 matriculados terminaron abandonando el sistema.

Basta recordar que apenas la mitad de los hogares cuentan con acceso a la banda ancha y que en las poblaciones pequeñas esa proporción baja al nueve por ciento, para no hablar de las veredas o lugares alejados de las cabeceras municipales. Los maestros también se vieron obligados a responder sobre la marcha, sin necesariamente disponer de la preparación o los medios para hacerlo.



Si bien tras los meses iniciales de confinamiento fuerte se adoptaron protocolos que permitieron la reapertura parcial de las instalaciones, en la práctica la inmensa mayoría de los alumnos acabó quedándose en casa. Ya fuera por decisión de las autoridades o de los propios padres de familia, las rutinas usuales fueron remplazadas por el uso de la pantalla de un computador o un celular, o por la remisión de materiales, guías y fotocopias.

Para no repetir

El balance que deja lo sucedido es más agrio que dulce. Sin desconocer los esfuerzos de unos y otros para tratar de adaptarse a una situación que a comienzos de 2020 no estaba en el radar de nadie, un diagnóstico descarnado diría que la educación perdió el año.



Frente a quienes todavía creen inevitable seguir en las mismas hasta que la vacuna no se aplique en forma masiva, expertos como Sandra García, de la Universidad de los Andes, consideran que el costo colectivo ya es inmenso. Para la especialista, “esto significó una verdadera catástrofe” desde los puntos de vista del aprendizaje o la estabilidad emocional de los menores.



Por tales razones, la intención es que en el semestre que viene las cosas cambien en forma importante, con miras a un retorno a los salones de clase. Semejante expectativa puede sonar inadecuada ahora que las estadísticas muestran un rebrote significativo en los contagios de covid-19, pero los responsables del sector en el Gobierno Nacional y los entes regionales dicen que hay que dar el siguiente paso.



Este consiste en establecer la alternancia como norma o punto de partida. En capitales como Bogotá el propósito es ir más allá y permitir incluso la presencialidad total para finales de enero dependiendo de la aplicación de esquemas que comprenden distanciamiento, uso de elementos de protección y medidas de desinfección.



Dicha aproximación está relacionada con la evidencia disponible que sirve para resolver incógnitas que en marzo no tenían respuesta. Ante el desconocimiento que había en ese entonces sobre una enfermedad que se extendía rápidamente y amenazaba colapsar los sistemas hospitalarios, la mayoría de las naciones optó por la línea de la prudencia y determinó el cierre de puertas de las instituciones educativas.



Ahora las cosas son distintas. Tanto una cantidad importante de trabajos académicos internacionales, como los propios datos de Colombia, confirman que el riesgo sanitario para los más jóvenes es muy bajo.

Según las cifras oficiales, de los algo más de 40.000 fallecidos por la pandemia hasta la fecha en el país, 117 personas tenían menos de 19 años. Aunque no faltará quien opine que el número es alto, vale la pena recordar que está muy por debajo de los decesos por enfermedad respiratoria aguda registrados en 2019.



Adicionalmente, lo observado en diferentes latitudes confirma que los niños no son vectores de contagio. Es verdad que para los adolescentes y quienes están por encima de ese rango de edad las tasas de transmisión son mayores, pero el ejemplo de Europa y su reciente pico dejan en claro que ahí no está el problema.



Por otro lado, los análisis deben incluir muchos más elementos. Una visión más amplia del asunto revela que el precio pagado hasta ahora es considerable y comienza con el retroceso cognitivo, mucho mayor en el caso de los hogares más vulnerables. Sandra García calcula que no tener 30 semanas de clases presenciales equivale a no asistir a un año escolar completo.



A menos que se diseñe una estrategia para remediar ese bache, las consecuencias de largo plazo serán negativas. Conocimientos más precarios afectarán el desarrollo de habilidades en una porción significativa de la fuerza laboral del futuro, algo todavía más necesario en plena cuarta revolución industrial. En el ámbito colectivo ello se traduciría en tasas de crecimiento económico menores.

Especialmente inquietante es la perspectiva en lo que atañe a la desigualdad, que es una de las grandes máculas de la realidad colombiana. Dadas las secuelas de la pandemia, la probabilidad de cerrar las brechas en la distribución del ingreso disminuye debido a que los niños de las familias más pobres han aprendido mucho menos ahora que los que pertenecen a estratos altos.



Como si lo anterior fuera poco, el daño en lo que corresponde a desarrollo de habilidades sociales y emocionales puede llegar a ser irreversible, indeseable en un país que requiere un espíritu comunitario más fuerte y en donde falta más empatía. Los conocedores también advierten sobre índices más altos de embarazo adolescente, violencia doméstica y suicidio.



Tampoco se puede pasar por alto que uno de los segmentos más afectados por esta situación es el de las mujeres, cuyas tasas de desempleo e inactividad se dispararon desde abril. Uno de los motivos es que muchas se han visto obligadas a permanecer en su casa para cuidar de los menores, lo cual acentúa la inequidad de género y prolonga el retorno al mercado laboral de un segmento de la población económicamente activa.

Lo que viene

Ante esa larga lista de pasivos, no debería ser difícil dar el paso correcto que consiste en el regreso de los estudiantes a las aulas una vez termine la temporada de vacaciones, siguiendo las precauciones del caso. Algo de esa senda ya se recorrió con la publicación por parte del Gobierno y las secretarías de Educación de protocolos e instructivos orientados a minimizar riesgos.



Consultada al respecto, la ministra María Victoria Angulo afirma que el modelo será la alternancia, que comenzó a ponerse en práctica este semestre con un alcance limitado. “Esto quiere decir que los estudiantes van unos días al colegio a recibir clases y otros días las toman desde sus hogares, cumpliendo las medidas sanitarias para garantizar el bienestar de estudiantes, docentes, directivas y administrativos”, explica la funcionaria.



Sin embargo, hay dos obstáculos grandes en el camino. El primero es la reticencia de los padres, pues en la mayoría de los casos la opinión es que niños y jóvenes se queden en casa. Para citar un caso, y a pesar de que la luz verde existía, en el caso de Bogotá tan solo un 20 por ciento de los colegios privados puso en práctica el esquema a partir de octubre, cumpliendo con la regla de un aforo máximo del 35 por ciento.



Por lo tanto, es una incógnita lo que puede pasar a finales de enero. Desde siempre las autoridades han señalado que se respetará la voluntad de no mandar los niños a los salones, por lo cual es obligatorio garantizar la instrucción a distancia. Quienes saben del asunto prevén que la asistencia en un primer momento será baja, pero que con el paso de las semanas habrá una normalización paulatina, especialmente si la información se maneja bien.



Y es que los rumores en redes sociales y las noticias falsas son una amenaza permanente. Desmontar los miedos que siguen presentes requerirá de pedagogía y transparencia, entre otras porque habrá contagios eventuales a los que será necesario responder con rapidez.



Más difícil aún es el manejo de Fecode, que ha convertido en una de sus banderas el rechazo a la presencialidad de cualquier tipo. Paradójicamente, la organización de maestros pone un signo de interrogación a lo que pase con los casi 7,7 millones de usuarios de la educación pública. En un comunicado expedido el pasado 9 de diciembre, el poderoso sindicato de maestros sostuvo no solo que hay una “arremetida y una ofensiva frontal sin precedentes de la epidemia neoliberal”, sino que es necesario cumplir con una larga lista de condiciones previas para facultar la vuelta a las aulas.



La respuesta del Ministerio ha sido asignar 400.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias, tanto para hacer las adecuaciones necesarias como para la compra de material de protección y desinfección. Pero más allá de la respuesta formal, salta a la vista la intención de aprovechar la coyuntura con el propósito de reivindicar demandas que poco o nada tienen que ver con las situaciones derivadas de la pandemia.

Conocedoras como la exviceministra Isabel Segovia califican esa actitud como vergonzosa, pues “vulnera el derecho a la educación de los niños”. Para la experta, lo que ha quedado demostrado es que más allá del discurso tradicional de priorizar el bienestar de los menores de edad, en la práctica eso no es así.



A la luz de tal apreciación, el hecho de que el sector educativo haya recibido la tajada más grande en el presupuesto nacional de 2021 deja de ser significativo, sobre todo si no viene un cambio fundamental. Este pasa por un liderazgo más decidido tanto en el ámbito nacional como regional, encaminado hacia la reapertura de las entidades dedicadas a la enseñanza.



En ese sentido, resulta clave lo que pase en Bogotá con sus casi 800.000 alumnos. Si el Distrito Capital logra concretar la meta de que tanto los 399 colegios públicos como los cerca de 1.800 privados puedan recibir a todos sus alumnos desde el próximo 25 de enero mientras cumplen con una serie de requisitos, acabará fijando la pauta para el resto del país.



Lo anterior exige llegar a acuerdos previos con los maestros, para mostrar que las preocupaciones legítimas expresadas tienen respuesta en materia de implementos de seguridad y protocolos. Y ese entendimiento debe ser independiente del avance del programa de vacunación definido el viernes, en el cual los profesores de básica y secundaria quedaron incluidos en la tercera fase.



Sería deseable, entonces, que la alternancia sea más una fase de transición que el reflejo de la nueva normalidad en la educación. Así persistan algunas limitaciones y el retorno a un mundo sin tapabocas y distanciamientos todavía se demore, es hora de entender que pocas cosas importan tanto como reabrir plenamente escuelas y colegios. Esa sí que es una tarea inaplazable.



RICARDO ÁVILA PINTO

Analista Sénior - Especial para EL TIEMPO