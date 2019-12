Así se repartirá la torta de las regalías desde el 2021

Ocho años después de haber cambiado la distribución de los recursos de las regalías por explotación de recursos de petróleo, gas y minerales, y tras exacerbarse el conflicto social en las regiones productoras, a través del rechazo a los proyectos de exploración y producción, el país acaba de definir un nuevo ajuste del esquema.

La plenaria del Senado, por unanimidad, aprobó la reforma del sistema de regalías en último debate, con lo cual el acto legislativo queda a la espera de que en los próximos días se surta el trámite de conciliación, para que pueda pasar a sanción presidencial y el cambio comience a regir en el bienio 2021-2022, toda vez que el presupuesto para el 2019 y el 2020 fue aprobado bajo el esquema anterior.



La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, destacó que, por primera vez en la historia del país, el dinero que recibe el Estado como propietario del subsuelo tendrá recursos directos para temas ambientales.

En efecto, un 5 por ciento de todo el monto que se apruebe cada dos años se destinará a este rubro, de los cuales 1 punto porcentual lo recibirán las áreas ambientales estratégicas; 2 puntos llegarán provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, mientras que los 2 puntos restantes provendrán de los fondos girados a los municipios.



La funcionaria agregó que, así como las regiones y zonas productoras recibirán más del doble del porcentaje que hoy les llega de forma directa (pasará del 11 al 25 %), otro avance fundamental tiene que ver con la asignación de recursos a los municipios más pobres.



En este sentido, el porcentaje para más de 800 municipios pasará del 10,7 por ciento del total al 15 por ciento, lo que implicará, si se parte de la cifra de ingresos corrientes de regalías en el bienio (18,28 billones de 24 billones en total, sumando mayor recaudo e intereses), que las poblaciones más deprimidas del país contarán con 2,74 billones de pesos.Asimismo, el porcentaje para ciencia y tecnología subirá, al pasar del 9,5 al 10 %.

Ahorro pasa de 22,5 a 4,5 %

En total, dichos aumentos se sacarán, principalmente, del desahorro que se hará en los fondos de estabilización y ahorro pensional, ya que una vez la nueva reforma entre en aplicación, su porcentaje bajará del 22,5 al 4,5 %.



“Los recursos de la minería y los hidrocarburos no se pueden quedar enterrados. Ayudan a reducir la pobreza y a mejorar la equidad con inversión social”, destacó la funcionaria.



En el caso de las regiones productoras, de la cuarta parte que recibirán de las regalías, 20 puntos porcentuales irán a los departamentos y municipios donde se adelanten actividades de extracción de recursos no renovables, así como a los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos, mientras que el resto (5 % del total) se destinará exclusivamente a los municipios productores.



Por ejemplo, si esta nueva distribución se aplicara con el presupuesto 2019-2020, las regalías directas para las regiones productoras pasarían de 2 billones de pesos a 4,6 billones de pesos.



El Gobierno recalcó que la reforma del sistema busca también incentivar entornos más favorables para la exploración y producción de recursos no renovables, los cuales generan ingresos que pueden traducirse en obras y beneficios para el país y las regiones.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

2 puntos para planes ambientales

Dentro de la nueva reforma del sistema de regalías se aumentarán los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel), administrado actualmente por Colciencias, los cuales pasarán del 9,5 al 10 %.



En la norma también fue aprobada una proposición en la cual se estipula que de ese 10 por ciento, mínimo dos puntos porcentuales se destinarán a investigación o inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el medioambiente y el desarrollo sostenible.



Dicha asignación, según el proyecto aprobado, será ejecutada a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas en los términos que defina la ley que desarrolle el sistema.



Cabe mencionar que el FCTel ha sido en el pasado uno de los más polémicos, pues no siempre los proyectos más idóneos han recibido los recursos. Fue así como hubo sonados escándalos en los que, por ejemplo, asaderos de pollos se vieron beneficiados al ganar convocatorias.



Por esta razón, el año pasado se aprobó una ley para que solamente se puedan presentar a las convocatorias los proyectos y las entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La aprobación de estos proyectos quedó a cargo del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad).



REDACCIÓN VIDA DE HOY