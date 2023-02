En Colombia las personas pueden hacer un certificado digital, el cual es un documento digital mediante el cual un tercero confiable garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad.

Según ‘Certicámara’, con esto se expide un certificado con el objetivo de demostrar que una firma digital cuenta con los atributos jurídicos necesarios para tener el mismo valor probatorio y fuerza obligatoria de una firma manuscrita.



La firma digital permite garantizar: la identidad y capacidad de las partes que tratan entre sí conocerse. Además, la integridad de la transacción, la irrefutabilidad de los compromisos adquiridos y la confidencialidad de los contenidos de los mensajes.



Por otro lado, según la página ‘Pro Colombia’, mediante estos certificados digitales las personas podrán firmar información electrónica obteniendo los siguientes atributos jurídicos:



• Integridad: garantiza que el mensaje de datos o información electrónica no haya sido alterado ni modificado.

• Autenticidad: permite garantizar la identidad del emisor de un mensaje y el origen de este. Además, se tiene la seguridad de que quien remite el mensaje es realmente quien dice ser.

• Confidencialidad: El contenido del mensaje no podrá ser conocido por ningún tercero, solo lo pueden ver el emisor y los receptores deseados.

¿Tipos de certificados digitales?

* Certificado Digital Persona natural / Persona jurídica

* Certificado de Titular de Función Pública.

* Certificado de Profesional Titulado.

* Certificado de Pertenencia a Empresa / Entidad.

* Certificado de Representación de Empresa / Entidad



¿Cómo adquirir un certificado digital?



Para realizar este trámite debe contactar a alguna de las entidades autorizadas por la ONAC, como por ejemplo:



• Certicámara S.A http://www.certicamara.com/ Tel (601)7442727. Para generar el certificado solo debe seguir los pasos de la página web.

• Gestión de Seguridad Electrónica S.A: ingresa a la página https://gse.com.co/certificados-digitales/ y siga los pasos que le indican. Tel (601) 405 00 82

• ANDES SCD: https://www.andesscd.com.co/ y siga los pasos que le indican. Tel (601) 7456884

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

