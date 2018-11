Líos en conjuntos por obras y uso de los parqueaderos

Una lectora, propietaria de un apartamento, quiere orientación sobre la viabilidad y el mecanismo que puede utilizar para no pagar la administración y una cuota extraordinaria aprobada mediante asamblea por un monto de 3’200.000 pesos, según el respectivo coeficiente.

La consultante considera que la primera obra para el arreglo de la placa de concreto del parqueadero del segundo nivel, en la cual se utilizaron más de 130 millones de pesos del fondo de imprevistos aprobados por la asamblea, quedó mal hecha.



Agrega que después de más de un año de haberse iniciado la obra, está peor que antes de su intervención, pues se utilizó un material diferente al inicialmente aprobado. “Presenta mayores filtraciones, desniveles y empozamientos cuando llueve, entre otros. Hasta el momento ni el consejo ni la administración han explicado claramente lo sucedido”, advierte.



La lectora sustenta sus dudas porque el consejo es el mismo de hace tres años y la actual administradora –que fue nombrada por ellos mismos– ha pertenecido a este durante ese tiempo.



“La cuestión es que manejarían los 1.000 millones que están recaudando para las obras que hacen falta, y, por ello, no tengo la confianza ni la seguridad de que el porcentaje que corresponde al coeficiente de mi apartamento, es decir, 3’200.000 pesos sean bien utilizados”, enfatiza la consultante.

Según la abogada Nora Pabón, es necesario diferenciar entre la obligación que tienen todos los propietarios de acatar las decisiones de la asamblea y los conflictos que se pueden originar frente al incumplimiento del administrador y del consejo en la ejecución de las obras.



“Es decir, mientras la decisión no haya sido impugnada a tiempo, las fallas en los arreglos no son motivo para no cancelar la cuota extraordinaria”, aclara la especialista.



Y agrega: “En cuanto a los inconvenientes en la contratación y en la ejecución de esos trabajos, hay que tener en cuenta que deben ser controlados y vigilados por el administrador y el consejo. Por su parte, los valores invertidos tienen que ser evaluados por el revisor fiscal.



“Para el efecto, la ley también prevé la posibilidad de acudir a los mecanismos de solución de conflictos, sin perjuicio de la responsabilidad en que puede incurrir el administrador por sus acciones u omisiones, si estas causan perjuicio a los propietarios, a la persona jurídica o a terceros”, asegura Pabón Gómez.

Problema con multa

Otra lectora escribe que en la asamblea ordinaria de este año un copropietario propuso imponer una multa de cinco salarios mínimos legales, con el fin de evitar que algunos propietarios usen los parqueaderos destinados a los visitantes. “En su momento manifesté que era exagerado, pero aun así la asamblea lo aprobó”, anota la consultante, quien pide orientación sobre la legalidad de esta multa que, insiste, considera inconveniente.



“Incluso, quisiera saber ante quién podría solicitar la derogación o la anulación de esta determinación de la asamblea, pues considero un abuso que por solo estacionar un vehículo un tiempo mínimo de cinco minutos se imponga una multa tan elevada”, anota.



La abogada y asesora externa, Nora Pabón Gómez, responde: “La asamblea debe reglamentar el uso de los parqueaderos de visitantes para evitar que algunos propietarios los utilicen más tiempo de lo debido, privando a los demás de su derecho. Y hay que tener en cuenta que cualquier sanción debe ser impuesta de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal”.

Según la abogada, la Ley 675 del 2001 es muy clara cuando advierte que debe tipificarse la falta con la respectiva sanción. Además, hay que cumplir un procedimiento previo y observar el respeto por los derechos de defensa y del debido proceso, atendiendo –también– criterios de graduación y proporcionalidad de la sanción.



“Todo esto significa que cualquier dueño, arrendatario o tenedor puede impugnar la decisión de la asamblea de copropietarios que impuso la medida y, si ya no es posible, exigir que se cumplan la ley y el reglamento. Incluso, si el caso lo amerita, también podrá controvertirla”, señala Pabón.

