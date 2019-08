Declaración de renta sugerida no es para cobrar por ingresos pasados 

Probablemente usted es uno de los 775.937 colombianos a los que les está llegando la declaración de renta sugerida por la Dian.



A muchos, el recibo del llamado les llena de preocupación y, sobre todo, de interrogantes.



'Que si tengo que aportar por años anteriores, que si me pueden sancionar, que si en el futuro tendré que presentar de nuevo la declaración de renta'. He aquí las respuestas a estas inquietudes.

1. El retrovisor no aplica. La declaración de renta sugerida es un mecanismo que empezó a utilizar la Dian, tras identificar a más de 700 mil colombianos que, pese a contar con los ingresos suficientes para declarar, no lo estaban haciendo. No obstante, la entidad no pondrá el espejo retrovisor, es decir, los contribuyentes a los que les llega esta invitación tendrán que declarar por los ingresos recibidos en el 2018, no por los de los años anteriores, pese a que en ellos ya hubiesen tenido los ingresos suficientes para ser declarantes.



2. No hay sanciones. Hay que destacar que, aunque la omisión con el trámite de la declaración de renta como persona natural acarrea sanciones, en esta ocasión, no se aplicarán medidas de este tipo. La Dian intenta utilizar la declaración sugerida como un mecanismo de control de la evasión, y no por parte de la persona que recibe la invitación, si no en otros ciudadanos que podrían estar reportando pagos exagerados con los cuales reducen el monto a aportar.



3. Quedaré como declarante. Se debe tener en cuenta que la declaración de renta se presenta por los ingresos recibidos en el año inmediatamente anterior, o por el patrimonio que registró en esa vigencia, o los movimientos que hizo con su tarjeta de crédito. Desde esa perspectiva, los colombianos que han recibido la declaración sugerida quedarían como declarantes del impuesto de renta si en los siguientes años tienen las condiciones (con los montos) que anualmente establece la Dian.

4. Siempre me llegará la declaración sugerida. La meta de la Dian es que, en un futuro, Colombia pueda entrar en la misma era que tienen países como Corea, en donde a todos los ciudadanos les llega la declaración sugerida y el ciudadano acepta o no las cifras que le propone la autoridad tributaria. Por el momento, la Dian en el país está trabajando en el fortalecimiento de la llamada información exógena, que es la que le permite tener en el visor todos los movimientos económicos y financieros que realiza cada ciudadano. En la medida en que dichos cruces de información se puedan hacer con mayor eficacia y transparencia, el país avanzará en la masificación de la declaración sugerida.



