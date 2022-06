Aunque la mayoría de inversionistas y analistas financieros del mundo ya habían contemplado un escenario de un alza importante en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que este miércoles anunció un aumento de 0,75 puntos básicos para enfrentar una inflación que está marcando récords, los efectos de la medida seguirán en los mercados.



Al respecto, Theodore Kahn, economista senior internacional de la firma Control Risks, indicó que existen más señales “preocupantes” que llevaron a la Fed a tomar esta decisión.



“Los precios van subiendo no solo en categorías como alimentos y energía que han sido los más afectados por la situación externa, sino ya en los más generalizados, afectando también a varios servicios”, apuntó Kahn.



En Colombia, según Kahn, el dólar podría aumentar su cotización, aunque parte de este efecto también se está dando por el tema electoral. También considera que implicará mayores costos de financiamiento para el país, ya que, ante una mayor rentabilidad en Estados Unidos, no solo se genera una presión en el dólar, sino que las tasas de interés de instrumentos como bonos y títulos externos que se emitan tenderán al alza.

A su turno, Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas para Itaú Colombia, señala que es posible que se observe una aceleración en el alza de tasas de interés que ha venido haciendo el Banco de la República.

Cómo serán el efecto de la subida de la gasolina

Entre tanto, el Gobierno indicó que el aumento progresivo en el precio de la gasolina decidido desde junio, tras un largo tiempo de subsidios para contener los efectos del alza del petróleo y los combustibles en el bolsillo de la gente y en la inflación, tendrá algún impacto en el costo de vida de los consumidores.



Pero este se conocerá una vez de definan los ajustes mensuales. No obstante, algunos analistas señalan que, sin duda, esos incrementos le pegan de manera directa e inmediata a los transportadores de carga y pasajeros, costo que se trasladaría paulatinamente a los precios de los productos y alimentos básicos y el transporte.



“El incremento mensual que se realizará sobre el precio de los combustibles impactará los costos de las operaciones de las empresas de transporte de carga, toda vez que el combustible representa el 40 por ciento de la canasta de costos de nuestro sector”, asegura Nidia Hernández, presidente ejecutiva de Colfecar.



En la aplicación de la fórmula de precios de la gasolina, el esquema previsto contempla que, cuando los precios del petróleo bajan a nivel mundial, en el país las tarifas de gasolina no caen en la misma medida con el fin de alimentar el Fondo de Estabilización de Precios (Fepc), del cual se echa mano cuando hay alzas sostenidas en el precio del crudo, para mitigar el impacto en los consumidores.



Sin embargo, luego de la pandemia, cuando los precios bajaron más de 1.000 pesos el galón, el aumento del crudo ha sido muy elevado y por ello el Gobierno en el último año decidió no aplicar la fórmula para evitar una mayor presión en la inflación, pues el precio del petróleo ha llegado a los 120 dólares, pero ahora prima aliviar la presión fiscal.

¿Y el abastecimiento?

Según datos de Ecopetrol, con la entrada de la ampliación de la Refinería de Cartagena, que se está produciendo estas semanas, en materia de abastecimiento de diésel el país será autosuficiente, mientras que en gasolina actualmente se importa cerca del 30 por ciento del consumo, que hoy está entre 140.000 y 150.0000 barriles diarios.



Según Julio César Vera, presidente de la Presidente Fundación XUA Energy, y experto en temas de hidrocarburos, los precios en Estados Unidos hoy están en 5 dólares por galón para la gasolina y en 5,7 dólares por galón para el diésel, de los cuales el 76 por ciento, aproximadamente, corresponden al precio en refinería.



Adicionalmente, el experto recuerda que todo lo que se importa se paga efectivamente al precio paridad importación como tal, pero a Ecopetrol solo le reconocen paridad exportación, lo cual hace que siga habiendo un subsidio implícito en esta parte.



Pero señala también que tener precios tan por debajo del precio internacional o de mercado genera un efecto de crecimiento en la demanda, donde no prima la eficiencia energética, sino la ineficiencia por precios, sin contar los posibles fenómenos de contrabando de extracción hacia otros países.

* Con información de Portafolio