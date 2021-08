Este es el plan del Gobierno para recuperar el empleo femenino

La crisis generada por la pandemia del covid-19 impactó negativamente en las condiciones laborales de las mujeres. Estas fueron las que más perdieron sus empleos y el acceso a oportunidades económicas debido, en parte, a su mayor compromiso en el cuidado de la familia y el acompañamiento a los hijos en la educación virtual.



Mientras que la tasa de ocupación de los hombres se situó en 61,8 por ciento en 2020 (0,1 puntos menos que en 2019), la de ellas solo llegó a 38,3 por ciento (7,6 puntos menos), lo que refleja una brecha de 23,5 puntos porcentuales.



En el peor momento, en mayo de 2020, el desempleo femenino llegó al 25,4 por ciento, una diferencia de 6,8 puntos frente a la tasa de los hombres, que para esa fecha se ubicó en 18,6 por ciento. Además, el año pasado creció el número de mujeres inactivas. Aumentó en 1,1 millones hasta cerrar en 10,5 millones.



Con el cierre de los colegios, a muchas de ellas se les acumularon las tareas, salieron de la fuerza laboral y no retomaron la búsqueda de empleo. Según el Dane, ahora dedican 7 horas y 55 minutos a actividades no remuneradas como lavar la loza, cocinar o estar pendiente de los niños, mientras que los hombres solo gastan 3 horas y 10 minutos a esas mismas labores.



A junio, el panorama descrito por el Dane era un poco más alentador, pues en medio de la reactivación el porcentaje de empleos recuperados por las mujeres superó al de los hombres por primera vez; sin embargo, las brechas siguen siendo todavía marcadas.

Iniciativas del Gobierno

Con el objetivo de cerrar esa brecha, hoy se lanzará el primer proyecto tipo de regalías con enfoque de género. Se trata de una herramienta que permitirá a las entidades territoriales ahorrar tiempos y costos en la formulación de proyectos productivos en beneficio para las mujeres, que ya tiene una inversión cercana a 4.400 millones de pesos por parte de la Gobernación del Huila. Este departamento destinará estos recursos al empoderamiento económico y fortalecimiento institucional.



Esta iniciativa forma parte de la política transversal que acogió el Gobierno en octubre el año pasado para que las mujeres sean una prioridad de la reactivación económica. La idea es que los diferentes ministerios lleven a cabo programas que garanticen la inclusión y la generación de empleo para las colombianas, en especial las rurales y madres de familia.



“Está demostrado que empoderar a las mujeres tiene un efecto multiplicador en el crecimiento económico con equidad, así lo evidencian varios estudios internacionales. (…) Hoy hay nuevos desafíos por cuenta de la pandemia, pero tenemos la convicción de poder superarlos prontamente”, le dijo a EL TIEMPO la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



De la mano de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y bajo el lema #Colombiasereactiva con las mujeres, Ramírez coordina en estos momentos diferentes iniciativas que buscan generar más oportunidades de empleo, de emprendimiento y una menor brecha digital.



Hay dos estrategias principales. La primera está enfocada en la mujer rural y la segunda, en la urbana con un enfoque de empleabilidad y reactivación. Estas se denominan ‘Iniciativa nacional para la equidad y el emprendimiento en los sectores rurales’ (Ines) y ‘Generación de empleo y emprendimiento: mujeres activas’ (Gema).



Además, como un gran compromiso, está el Pacto de Mujer Rural a través del cual ya se han beneficiado 509.000 emprendedoras. Este busca darles asistencia técnica, que formalicen su actividad productiva, que reciban financiación y acompañamiento en la formalización de sus productos.



Por ejemplo, según el Ministerio de Agricultura, de marzo a julio se han graduado 1.521 mujeres en el programa de educación económica y financiera Mis finanzas cuentan y en lo que va de gobierno se les han otorgado 471.248 créditos de fomento agropecuario por un valor de 4,5 billones de pesos.



Respecto al empleo, hay iniciativas centradas en algunos de los sectores más afectados por la pandemia como el de la construcción. Para este, la vicepresidencia puso en marcha el proyecto ‘Construimos a la par’, de la mano del gremio Camacol. La idea es involucrar a las mujeres en este sector, que tengan un mayor acceso, más formación y empleabilidad.



Frente al emprendimiento, se han implementado varias iniciativas como la ‘Ruta de la mujer emprendedora’, que brinda acceso financiero y asesorías a las mujeres para que logren la sostenibilidad de sus negocios. El Gobierno también lanzó la ‘Red de mentoras estudiantes STEM’, una iniciativa en alianza con la Universidad EAN e IBM, que tiene como objetivo promover espacios de ciencia e innovación para la formación de más de 500 mujeres jóvenes.



Igualmente, con un capital inicial de 20.000 millones de pesos, en febrero se creó el Fondo Mujer Emprende, que busca fortalecer los emprendimientos liderados por mujeres. Este opera como patrimonio autónomo derivado de iNNpulsa y, en su primera fase, priorizará el financiamiento en sectores como el aguacate, el cacao, el café, la panela, la ganadería y las artesanías, entre otros muchos.



También con el objetivo de cerrar la brecha digital, se lanzó el proyecto Mujeres en Red, que busca fomentar la capacitación y empleabilidad de las mujeres en perfiles técnicos en telecomunicaciones con Movistar como aliado.



Retos para la reactivación

Dos mujeres venden accesorios telefónicos en una calle de Bogotá. Foto: GETTY

A pesar de las iniciativas llevadas a cabo para no dejar atrás a las mujeres en medio de la reactivación, los retos por delante todavía son grandes para un problema estructural. Según Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, no es posible reactivar la economía sin implementar políticas con perspectiva de género, como por ejemplo garantizar la apertura de todos los colegios y jardines en jornada completa para que las mujeres con hijos puedan realizar actividades académicas y laborales.



“Se requieren políticas de flexibilidad laboral, políticas que garanticen que en el sector privado se pague igual a un hombre y a una mujer por desempeñar la misma labor, políticas educativas que garanticen que las niñas estén motivadas a aprender matemáticas y ciencias y políticas que reduzcan los estereotipos de género que hay en Colombia en el lenguaje, la publicidad y la toma de decisiones”, manifestó la académica.



Igualmente, de acuerdo con ONU Mujeres, esta reactivación es una oportunidad para transformar la sociedad y abordar la agenda por la igualdad como un asunto central para la productividad y un elemento esencial de aceleración de la economía al garantizar la inclusión productiva y laboral de las mujeres en los sectores más dinámicos desde un enfoque de trabajo decente, que reconozca su talento y liderazgo en los mercados.



Para este organismo, es fundamental avanzar hacia una sociedad del cuidado, por su efecto multiplicador en la economía y el bienestar de toda la sociedad. “Se trata de avanzar en políticas centradas en el aumento de capacidades laborales y salariales en el sector de los cuidados, priorizar inversiones en bienes públicos como infraestructura y servicios, así como la reducir la carga desproporcionada a través de la promoción de la corresponsabilidad de los hombres, las empresas y el Estado”, indicó ONU Mujeres.



Además, para la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, fortalecer la independencia, la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres es una apuesta estratégica para mitigar las violencias en contra de ellas y, además, favorecer más y mejores oportunidades de desarrollo ocupacional, económico y profesional y, de esta manera, reducir la dependencia económica que tienen algunas de ellas con sus agresores y que las obliga a permanecer en un entorno violento.



"En nuestro país, si bien la legislación contempla el daño económico y patrimonial como una forma de violencia en contra de las mujeres, no se cuenta con datos específicos que nos puedan dar cuenta del número de mujeres que son afectadas por este tipo de violencia. Lo que sí es cierto es que muchas de las mujeres que sufren de daños físicos o psicológicos, también cuentan con un grado de violencia económica", indicó la funcionaria.

Avances en materia de equidad de género

Desde el Ministerio de Trabajo se desarrolla el Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las mujeres. Este tiene el objetivo de potenciar la igualdad y la no discriminación por razones de género en el ámbito laboral y, a su vez, generar mayores y mejores oportunidades.



En ese sentido, una de las acciones llevadas a cabo es el Sello de Equidad Laboral “Equipares”. Este es un programa de certificación, por medio del cual el Ministerio, con el acompañamiento de la Consejería para la Equidad de la Mujer y el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se busca implementar un sistema de gestión de igualdad de género en las empresas.



Actualmente, Equipares Empresarial cuenta con 98 organizaciones que hacen parte del Sello Equidad Laboral y para la vigencia 2021 se han vinculado algunas como: Alpina, Prime Termoflores, Universidad del Norte de Barranquilla, DSM, Banco de Bogotá, HOCOL, Acueducto de Bogotá, entre otras. Igualmente, también existe la iniciativa Equipares Público.

Colombia, con menores brechas salariales

La Ocde publicó en marzo un listado de los países con mayor y menor brecha salarial. En ese ranking, Colombia se destacó por tener una de las menores diferencias en los salarios de hombres y mujeres, con un 4 por ciento.



Sin embargo, según el organismo, esto se explicó no por una política igualitaria sino porque hay muchas menos mujeres en el mercado laboral y las que trabajan tienen mayor nivel educativo y, por consiguiente, obtienen salarios más altos.



“Las mujeres con un alto nivel educativo se encuentran a menudo en el sector formal (educación, servicios de salud, administración pública)”, indicó Willem Adema, del área de políticas del empleo de la Ocde.



Otro dato positivo del avance de la equidad de género en Colombia es que es el quinto país con mayor porcentaje de mujeres emprendedoras que se encuentran en su etapa inicial de negocio, según el último listado Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

4 preguntas a Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta:

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que la equidad de género es uno de los propósitos principales del Gobierno. Foto: Vicepresidencia

¿Cuáles han sido los logros de este Gobierno en equidad de género?

Uno de los principales propósitos que hemos tenido con el presidente Iván Duque ha sido la equidad de género y el empoderamiento de las colombianas. Para mí, ha sido una obsesión y una causa personal, desde siempre, lograr que las mujeres del país tengan autonomía económica, porque este es el camino más efectivo para tener autonomía y reducir los riesgos de violencia y el maltrato que se vive en el interior de muchos hogares que tienen una plena dependencia de sus parejas. ¡Queremos mujeres líderes! Por eso, hemos trabajado abriendo puertas para que se capaciten, para derribar barreras de género en las empresas y en el sector público.



En este sentido, quiero destacar un paso muy importante que hemos dado en el ámbito internacional. Colombia fue seleccionada por ONU Mujeres como primer país en América Latina que estructura y coloca en el mercado financiero un ‘Bono soberano social con enfoque de género’, el cual estamos trabajando bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda.



¿Qué reconocimientos ha tenido su tarea a nivel global?

El mundo está reconociendo a Colombia como uno de los países con mejor política de género, como un referente internacional, y eso nos llena de impulso para seguir trabajando con vehemencia en esta meta de la igualdad.



Según el Índice de Género e Instituciones Sociales (Sigi) de la Ocde (2020), Colombia ocupa el primer puesto en equidad de género en Latinoamérica, y el número 13 a escala mundial. Vale agregar que, en este momento, somos el país de la Ocde con la menor brecha salarial (del 4 por ciento), siendo 4 veces inferior a la de países como Alemania, Reino unido y 5 veces inferior a la de USA.



Así mismo, en el último ranking de Microscopio 2019, Colombia ocupó el primer lugar entre 55 países en la medición del entorno propicio para la inclusión financiera.



¿Cuánto presupuesto va para equidad de género?

Por primera vez en Colombia se implementó la herramienta de trazador presupuestal como mecanismo para hacer seguimiento a los recursos de funcionamiento e inversión que las entidades han apropiado en el marco del ‘Pacto por la equidad de las mujeres’. En total, se asignaron en el trazador 1,3 billones de pesos en 2019; 3,3 billones de pesos en 2020 y 3,2 billones de pesos en 2021.



¿Cuáles son los retos hacia el futuro?

Nos hemos fijado retos ambiciosos con alcances puntuales, al finalizar este gobierno. Por ejemplo, estimamos tener 2.150 proyectos productivos de mujeres financiados y cofinanciados por el Fondo Mujer Emprende; 32 Casas de las mujeres empoderadas en operación; 100 asociaciones o empresas de mujeres con participación efectiva en proceso de compras públicas; y 230.000 oportunidades laborales de mujeres a través del Servicio Público de Empleo (SPE), entre otros.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS