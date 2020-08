Para la reactivación económica hay que incluir a las regiones

Que haya una debida coordinación en las medidas que se vayan adoptando entre el Gobierno Nacional y territorial, más inversión focalizada y que se tenga en cuenta más a las regiones, son tres de las principales recomendaciones que plantearon ayer destacados economistas que participaron en el foro ¿Cómo reactivar la economía?, organizado por EL TIEMPO.

Al intervenir en el panel ‘Diagnóstico de la economía actual, panorama en los próximos años. ¿Qué tipo de reactivaciones requiere Colombia?’, el presidente de Anif se mostró preocupado por las diferencias que hay entre las regiones, las cuales se hicieron más evidentes en esta pandemia, razón por la cual hizo énfasis en la necesidad de mirar hacia las regiones en os planes de reactivación.



Santamaría puso como ejemplo a Bogotá, como una de las regiones más afectadas por el covid-19, por el alto desempleo, la caída en el comercio y la pérdida de ingresos de las familias. “Las cuarentenas localizadas siguen siendo muy perjudiciales y limitan las inversiones”, dijo.

Por eso, insistió en que es clave que se analice el componente regional, se haga una reactivación más ordenada, generalizada y sin tantas trabas en ciertos lugares del país.



La inversión es motor

Los expertos coinciden en que es fundamental que se reactiven los demás renglones de la economía para evitar que estos desaparezcan, como el transporte, el turismo, los hoteles y los servicios, entre estos, los de salud que no atienden la emergencia del covid-19.



Sin embargo, indicaron que si este proceso no está acompañado de inversión e incentivos para que esta se realice y llegue, cualquier esfuerzo puede perderse.



En ese sentido, Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, precisó que debe tener dos fases. En el corto plazo habrá que prestarles mayor atención a las inversiones en pequeña infraestructura, es decir, obras que no requieren licitación, estructuración ni mucho tiempo de ejecución, como pavimentación de calles, pues este tupo de proyectos jalonan empleo no calificado, el más afectado en esta coyuntura y en los territorios.



Las obras más grandes, como pueden ser el metro de Bogotá y los proyectos 5G, que requieren licitación, más tiempo de estructuración, ejecución y, por su puesto, mayores recursos son más para el mediano y largo plazos y serán esenciales para cuando se salga de esta coyuntura.



Y como apoyo al sector empresarial en esta etapa de recuperación, Mejía dijo que le sugieren al Gobierno que se extienda el Plan de Apoyo al Empleo Formal (Paef) con el que se ha evitado la destrucción de empleo, pero que se pueda complementar con un incentivo temporal a la creación del empleo formal, es decir, que el Gobierno asumir algunos costos de esas contrataciones, como los aportes a riesgos laborales, pensión y cajas de compensación que suman el 16 por ciento.



Para Anif la inversión también es un factor fundamental en esta etapa de la pandemia, pero advierte que para que esta se genere en los sectores que se necesitan deben crearse incentivos.



“La reactivación sin duda está en la inversión”, precisó Santamaría, quien considera que mientras más tiempo esté cerrada la economía más difícil será su recuperación.

Por eso cree que la clave está en la inversión, pero la privada responde a incentivos que no están en muchos sectores importantes, como el de los servicios.



El directivo coincide con Fedesarrollo en que en esta coyuntura es mucho lo que puede hacer la inversión pública, a través del presupuesto y de los recursos que hay en regalías, pero se necesita coordinación entre las autoridades, territoriales y el Gobierno Nacional. “Hay bastante plata en regalías para invertir y ahora es el momento, todo eso requiere coordinación y focalización”, insistió Santamaría.



Y en ese plan anda el Gobierno, según lo dejó saber el director del DNP, quien señaló que ya están presupuestados 2 billones de pesos para vías terciarias para lo que resta de esta administración.



Rodríguez dijo, además, que tienen listo un Conpes con el que se busca destrabar proyectos claves y app en infraestructura que están quietas hace tiempo.

“El sector privado es clave, el Gobierno debe dar un impulso, pero el privado es el que jalonará el PIB a mediano plazo”, señaló el funcionario.



