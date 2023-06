Desde enero de 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN anunció modificaciones en la clasificación de las actividades económicas, las cuales se agrupan por código dentro del Registro Único Tributario, RUT.



Luego de expedir la Resolución 00114 a finales del 2020, la organización estableció una serie de cambios donde eliminó algunas de estas combinaciones, y creó otras.

"A través de la Resolución Nº 0549 de mayo 8 de 2020 se modificó el documento denominado 'Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas -CIIU Rev. 4 A.C." según el documento.



Esto incluye ajustes en su estructura y notas explicativas, teniendo en cuenta la operación de cada lista, lo cual facilita la aplicación por parte de los usuarios.



(Le puede interesar: DIAN habilita cuenta de WhatsApp para realizar un proceso clave).



Esto es importante porque a través del código CIIU de la actividad dispuesta en el RUT, la entidad puede identificar las obligaciones que tiene el contribuyente en materia de impuestos según su ocupación económica, e independiente de si son personas, negocios o entidades.

El Registro Único Tributario, RUT, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes en Colombia. Foto: Archivo El Tiempo

Cómo actualizar el código

Si su número de actividad económica dejó de existir, o simplemente cambió de trabajo y ahora ejerce otra labor, este es el paso a paso para actualizar el código en su RUT desde la plataforma virtual, según la DIAN.



(Lea también:¿Le pueden pedir RUT 'actualizado'? Ojo a la respuesta del director de la Dian).

Ingrese a la página de la entidad en www.dian.gov.co

Diríjase a la ventana 'Transaccional' que aparecerá en el panel a primera vista.

Seleccioné la opción 'Usuario Registrado' y acepte el tratamiento de datos personales. '.

Una vez la página lo haya redireccionado a la plataforma de servicios en línea 'Muisca' deberá proporcionar sus datos: nombre, tipo de documento, número del mismo y contraseña.

Cuando se encuentre dentro del sistema deberá ir a la viñeta 'Actualizar Rut'.

Allí verá la hoja del Registro Único Tributario digital con el apartado de actividad económica.

Para modificar solo debe dar clic en la pestaña que dice 'Ayuda' dentro de la actividad principal, y seleccionar en la ventana amarilla su ocupación actual.

Finalmente, el nuevo código se verá reflejado en el documento una vez le de guardar y firme de manera electrónica el mismo.

No olvide que también puede actualizar el RUT si necesita rectificar alguna información en los siguientes campos: dirección, teléfono, correo electrónico y responsabilidades, entre otros.



En caso de no poder ingresar al sistema y efectuar la modificación, también puede solicitar una cita a través del portal de la DIAN, en la sección 'Asignación de Citas'.



Si no tiene claro el procedimiento puede hacer clic aquí, y conocer las instrucciones de manera detallada.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

