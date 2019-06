¿Cómo acceder a los subsidios de vivienda?

Las cajas de compensación familiar y el Fondo Nacional de Vivienda son los encargados de otorgar los beneficios de vivienda social a las familias. Estos subsidios son un aporte en dinero o en especie que se entregan una sola vez al hogar que sea beneficiario.

Hasta el momento, no se puede acceder a los dos subsidios. Si se obtiene uno, no es posible recibir el otro. Sin embargo, a finales de julio, el Gobierno expedirá un decreto que permitirá que un hogar, cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, pueda tener los dos subsidios, que juntos pueden llegar a los 41 millones de pesos.

Por lo pronto, la manera como funcionan los dos subsidios es la siguiente:



1. Subsidio del Gobierno

Aquí, la entidad encargada es el Fondo Nacional de Vivienda, y para que la familia pueda obtener este beneficio, el hogar debe cumplir con lo siguiente:

Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 s. m. l. m. v.).

No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo anterior cobija los subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, el antiguo Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana (Inurbe), la antigua Caja Agraria, el Banco Agrario, Focafé, las cajas de compensación familiar y por el Forec hoy en liquidación.



En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de los miembros del hogar debe ser propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular.

En la parte de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo, y ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor o propietario de otra vivienda a la fecha de postular.



En el caso de planes de construcción en sitio propio, la solución de vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo y alguno de los miembros del hogar debe ser propietario del terreno en el que se pretende construir.



Quienes quieran acceder a este subsidio tienen que hacer aportes representados en ahorro, para acumular los recursos que se necesita para la construcción, mejoramiento o adquisición de una vivienda de interés social.

2. Subsidio de las cajas

En estas entidades, las personas deben tener en cuenta aspectos como los siguientes: no ser propietario, tener un hogar conformado, estar afilado a una caja de compensación familiar, tener ingresos menores a cuatro salarios mínimos mensuales y no haber sido beneficiado.

