Conozca los ocho pasos para mejorar su historial de crédito

Desde cuando una persona ingresa al mercado laboral, o quizá desde antes, se le ha inculcado la importancia de construir su historia financiera o creditica, pues hay quienes consideran que esta refleja ciertos aspectos fundamentales del individuo, como su responsabilidad, compromiso y seriedad frente a ciertas obligaciones adquiridas, no solo con el sector financiero sino también con distintas empresas del sector real.

La historia financiera, que reposa en las llamadas centrales de riesgo (TransUnion y Datacrédito), está compuesta por información de los productos como cuentas de ahorro, corriente, CDT y créditos que la persona tenga o haya tenido, siendo esta última la más relevante para las entidades a la hora de analizar los hábitos de pago en el tiempo de un individuo.



Es por eso que los expertos en finanzas personales recomienden mantener buenos hábitos de pago en las obligaciones crediticas, en la medida que esto se convierte en una carta de presentación para la persona en el momento en que necesite tomar un nuevo crédito o adquirir un producto o servicio (telefonía celular, compra de electrodomésticos, televisión por suscripción, arriendo de un inmueble) con alguna otra empresa distinta a las del sector financiero.



“Un buen habito de pago es sinónimo de un buen puntaje crediticio”, señalan los expertos, quienes recomiendan mantener una buena calificación y revisarla con periodicidad para evitar sorpresas.

El paso a paso

Para los expertos de Datacrédito (Experian) no solo es importante mantener un buen puntaje crediticio, sino buscar siempre mejorarlo, para lo cual se pueden seguir los siguientes pasos:



1. Revise con periodicidad su puntaje de crédito. Puede suceder que usted sea víctima de personajes siniestros que pudieron sacar algún crédito a su nombre, mediante maniobras fraudulentas, sin la menor intención de hacer los pagos correspondientes.



2. Créditos nuevos: si tomó recientemente un crédito, no solicite otros préstamos o productos crediticios en el corto plazo, espere a que se estabilice su flujo de caja.



3. Cupo tarjetas de crédito: busque siempre tener el máximo cupo disponible en tus tarjetas de crédito, no consuma todo el cupo asignado, pues eso le quita capacidad de endeudamiento.

4. Capacidad de endeudamiento: antes de solicitar un préstamo, libere su capacidad de endeudamiento. Reduzca el cupo de sus tarjetas de crédito o pague los saldos de las deudas actuales.



5. Saldos en mora: recuerde que una mora actual tiene un mayor impacto negativo en su perfil que una mora histórica.



6. Recuerde que el puntaje no solo se determina con base en sus hábitos de pago; factores como la experiencia crediticia, uso y saldos de sus créditos, diversidad y cantidad de instituciones y productos financieros contratados, variables sociodemográficas como la edad, entre otros, también pueden afectar su calificación en las centrales de riesgo.



7. Tenga en cuenta que mientras más alta sea la calificación, existe menor riesgo para las instituciones financieras; si tiene una nota muy baja, la lectura de las entidades es que usted es un sujeto de mayor riesgo y un préstamo le resultará más costoso, si se lo aprueban.



8. No olvide que mientras un porcentaje determinado de su puntuación de crédito depende de su historial, un porcentaje mayor se determina por su historial de pagos. Es vital que pague sus tarjetas de crédito y otros préstamos a tiempo.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS