La instalación de luces ilegales en automóviles, camiones, buses y motocicletas se volvió una moda que atenta contra la seguridad vial en las carreteras del país, y que además, no tiene los controles suficientes por parte de las autoridades.



A pesar de que el Código Nacional de Tránsito regula el uso de las luces, de acuerdo a normas y códigos internacionales, es una constante ver en las noches carros con luces de uso exclusivo de vehículos de emergencia, o sistemas instalados no como ayuda a la conducción sino como lujos.

Para evitar el encandilamiento o la ‘ceguera’ temporal que producen el uso inadecuado de las luces ‘altas’, y los bombillos adaptados sin ningún criterio técnico que apuntan directamente a los ojos de los conductores, a continuación algunas recomendaciones.



1.- No dude en encender las luces. Algunos conductores no las activan, o por olvido, o porque creen que todavía ven bien. Es posible que usted no las necesite, pero recuerde que hay otros usuarios en la vía. Se trata de que a usted lo vean, incluso en el día. El uso de las luces las 24 horas es una norma obligatoria en varios países y por eso los vehículos cuentan con encendido automático de las mismas.

La mujer fue arrastrada en horas de la noche. Foto: iStock

2.- Reducir la velocidad. Como norma general al conducir de noche hay que andar a menor velocidad que en el día. En la noche una persona tarda más en ver y reaccionar ante los peligros, peatones y obstáculos. De ahí que la recomendación es ‘no adelantarse’ a los faros, es decir, manejar tan rápido que no se puede detener dentro de la distancia iluminada por estos.



3.- Los conductores cansados y ebrios. Está comprobado que hay más conductores ebrios y cansados de noche, en especial los viernes y sábados. Los ebrios suelen adoptar un comportamiento temerario al conducir. Lo mejor es alejarse, o como medida de precaución circular lo más cerca posible de la línea central o doble línea de la calzada. Si nota que el conductor viene de frente hacia su carro o cambia su trayectoria, usted tendrá más espacio para una maniobra evasiva hacia la derecha.



4.- Descansos frecuentes. Para superar el problema hay que hacer paradas con frecuencia, ejercitarse un poco o hacer estiramientos musculares. Si aparece el sueño es mejor dormir unos minutos en un lugar seguro.



Tenga en cuentas las restricciones y normas vigentes. Foto: iStock

5.- Animales en la vía. En nuestras carreteras es frecuente el tránsito de animales domésticos y fauna silvestre. En la noche estos buscan el pavimento caliente para dormir por lo que hay que estar atento a esta situación. Un impacto contra un animal grande a alta velocidad puede ser mortal. Si ve uno reduzca la velocidad, y trate de esquivarlo por su parte trasera, ellos no ‘echan reversa’. Un truco útil es buscar sus retinas ante la imposibilidad de ver su cuerpo en la oscuridad, pero se puede ver la luz reflejada en sus ojos desde una mayor distancia.



6.- Ojos en movimiento. En la noche es clave examinar la vía frente a usted y a los costados para detectar peligros, revisar ocasionalmente los espejos para estar alerta a los alrededores. Concentrarse solo en la línea divisoria de la carretera no da suficiente información visual y puede producir una especie de ‘hipnosis’. Para evitarla mueva los ojos hacia los lados mientras conduce.



7.- Faros, parabrisas y espejos limpios. Deben permanecer en la mejor condición posible. Los faros deben limpiarse con frecuencia. Aunque hay líquidos para limpiar el parabrisas, algunos no son tan efectivos en el caso del aceite que salpica o de los insectos que se estrellan contra el vidrio. Nunca use las plumillas para removerlos. Para quitar la grasa del panorámico lo más efectivo es el jabón líquido de cocina.



8.- Luces altas. Deben usarse al conducir en áreas oscuras y de poca visibilidad siempre y cuando no tenga otro carro adelante o vehículos viniendo en dirección contraria. Si un carro viene de frente con las luces altas puestas, evite observar el haz de luz pues se producirá una ‘ceguera’ temporal o encandilamiento. Mire hacia la derecha de su carril mientras mantiene la visión periférica alerta a otros peligros. Si un carro que circula detrás de usted trae las luces altas, ajuste el retrovisor al modo nocturno.

Conducir con sueño es tan peligroso como hacerlo ebrio. Foto: iStock



9: Lentes. Si usa lentes antirreflejos tenga en cuenta que los faros de los carros que vienen de frente a veces reflejan la luz en dirección contraria, creando un resplandor que oscurece la vista. La recomendación de los especialistas es usar lentes de contacto o lentes que tengan una capa antirreflejos que minimice este efecto.



10.- Ajustar los faros. Verifique que los faros de su carro estén bien alineados. A veces, al cambiar los bombillos se colocan de forma incorrecta o se giran los tornillos de regulación en lugar de los de retención y eso afecta la alineación.En la noche es clave examinar la vía frente a usted y a los costados para detectar peligros, revisar ocasionalmente los espejos para estar alerta a los alrededores. Concentrarse solo en la línea divisoria de la carretera no da suficiente información visual y puede producir una especie de ‘hipnosis’. Para evitarla mueva los ojos hacia los lados mientras conduce.

