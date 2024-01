Estrategia recomendada para comprar un carro al mejor precio, según exvendedo

Comprar un vehículo se ha convertido en una de las necesidades más urgentes de algunos colombianos, quienes buscan otras maneras para movilizarse o desean invertir en un automóvil para sus familias.



Sin embargo, el proceso para comprar un vehículo requiere de mucha inteligencia financiera, ya que es una inversión de varios millones y se debe encontrar la mejor oferta para satisfacer las necesidades de cada conductor.



Entre las variables que intervienen la compra de un vehículo resaltan el precio, la marca, el tamaño, el número de placa o algunas características mecánicas.



Es entonces cuando cientos de compradores se hacen muchas preguntas respecto a cuál es el mejor precio que podrían pagar por un vehículo.



Al respecto, un usuario de TikTok, quien utiliza su cuenta para hablar de economía y finanzas personales, explicó que hace algunos años trabajó en el negocio de compra- venta de vehículos y dio trucos para hacer este procedimiento.



En primer lugar, el hombre dijo que "los concesionarios van a odiar que te cuente esto, pero esta es la mejor forma de obtener el mejor precio en tu nuevo vehículo”.



El usuario de esa red social aseguró que la técnica podrá ser usada por aquellos compradores que quieran entregar otro vehículo como parte de pago.

Venta de carros en Colombia.

En su video comentó que el primer paso es preguntar por el precio del vehículo, sin decir que se iba a pagar entregando otro auto.



"No se los digas. Ve a buscar el que te guste y empieza a insistir en el precio real, no en el pago. Con el pago ellos podrán jugar con las tarifas, podrán hacerte sentir bien sobre cómo puedes costearlo", comentó.



Posterior a esto, el exvendedor asegura que es necesario decirle al asesor que se hará el pago con otro automóvil: "Ellos te van a jugar con el precio que van a darte por el otro vehículo".



Aseguró que en este intercambio de ideas, los vendedores intentarán convencer al comprador sobre un precio que los hará sentir bien respecto a la cifra que están cobrando por el nuevo automóvil.



"Te harán sentir bien al respecto cuando realmente solo te lo estarán quitando del precio del nuevo", concluyó el tiktoker, asegurando que se debe buscar una estrategia para persuadir a los vendedores y no tener pérdidas en los precios del vehículo usado.



Enfatizó en la necesidad de mantener el valor que el consumidor está pidiendo del vehículo usado y negociar con el precio del carro que se va a comprar.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

