El costo de vida y el precio del dólar terminaron el 2021 disparados. El primero de estos indicadores cerró en niveles del 5,62 por ciento, según el Dane, mientras que el segundo rondó los 4.000 pesos.



Lo que prevén los economistas y empresarios es que el inicio del 2022 no será nada fácil en esos dos frentes, pues estiman que en materia inflacionaria Colombia podría estar rondando, incluso, el 7 por ciento, mientras que en el frente cambiario no extrañaría que el costo del dólar se asomara a los 4.400 pesos o más, por lo menos, en el primer trimestre.



Son los efectos aún de la pandemia, dicen algunos analistas consultados, quienes consideran, además, que en el año que despunta se sumarán otros factores que ejercerán mayor presión sobre esos y otros indicadores.

Uno de los principales es que entramos en un año electoral, en el que muchos temas fundamentales para el futuro del país dependerán, en buena medida, de los resultados en ese frente

Esta semana Bloomberg reportó al mundo lo siguiente: “El peso colombiano comenzó el nuevo año alcanzando un mínimo pospandémico. Puede ser una señal de lo que vendrá antes de las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Si bien la moneda está infravalorada en función de factores fundamentales, es probable que las elecciones presidenciales y parlamentarias aviven las tensiones y ‘moderen un retorno al valor justo’, escribió Kathryn Rooney Vera, titular de investigación y estrategia de Bulltick LLC, con sede en Miami”.



“El peso –continúa Bloomberg– cayó casi 16 por ciento en 2021, a pesar de un repunte de más de 50 por ciento en el precio del petróleo. Esa debilidad se ha transformado en algo familiar en toda la región andina en el último año: monedas que se desploman cuando candidatos de izquierda suben en las encuestas y finalmente ganan las elecciones, asustando a inversionistas acostumbrados a décadas de políticas favorables al mercado. Ni siquiera los mayores precios de los productos básicos ni las alzas a las tasas de interés pudieron salvar al peso chileno y al sol peruano el año pasado. Tampoco es muy probable que esos factores salgan al rescate del peso colombiano en 2022”.



En paralelo a esto está una crisis logística global que no se ha logrado subsanar. Y en opinión de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), tomará todo el presente año tratar de alcanzar los niveles que se tenían antes de la pandemia. “La razón de la alta inflación es el impacto global que ha venido teniendo el alto costo de la logística, derivado de las medidas adoptadas para contener la pandemia, las cuales llevaron a cerrar buena parte de las fronteras”, afirma Mac Master.



A esa situación, que golpeó a todas las economías del planeta, elevando los costos de las materias primas, se le suman en Colombia otros factores negativos como el paro nacional (abril-mayo), que impactó las cadenas de abastecimiento, y la mayor demanda de los hogares, que dispararon la inflación de los alimentos en más del 17 por ciento el año pasado.



No fue lo único. Otro de los aspectos que contribuyeron al incremento de la inflación a niveles del 5,62 por ciento fue el alza de los precios regulados (energía, electricidad, gas, agua y gasolina), que junto con las de los alimentos explican 70 por ciento de la variación total.



También está el mayor consumo de los hogares y el efecto de la depreciación del peso frente al dólar, que alcanzó cerca del 16 por ciento, lo que encareció todos los productos importados, en especial, las materias primas, muchas de las cuales son fundamentales en la producción de alimentos para el consumo humano y animal en el país.



Materias primas como el maíz amarillo, clave para la elaboración de los concentrados; el trigo; la cebada y el lúpulo, para la elaboración de cervezas, y granos como el fríjol, las lentejas y el garbanzo se han tenido que importar a precios más elevados, dicen los empresarios.



Golpe global

Pero Colombia no es el único país que ha sentido los efectos de esta situación. Si bien una variación anual del 5,62 por ciento de la inflación no se veía desde hace cinco años, esta no se ubica entre las más elevadas del mundo.

Turquía, con una del 36,1 por ciento el año pasado, ostenta esa posición entre las economías de las que ya se conoce dicho dato, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Otros países con inflaciones por encima de la de Colombia son España, que cerró el año pasado con un 6,7 por ciento; Perú, con 6,4 por ciento, y Bélgica, con 5,7 por ciento. Y vienen otros que hasta noviembre del año pasado traían inflaciones superiores a la colombiana para la misma fecha, como Argentina, Brasil y Rusia, con 51,2; 10,7 y 8,4 por ciento anual, en su orden.

De ese grupo también hacen parte Estados Unidos, que reportó un 6,8 por ciento; México, con el 7,4 por ciento, y Chile, con el 6,7.

Lo que viene

Las presiones que trae la inflación, sumadas a las del año que apenas comienza, como el incremento de algunos precios indexados a la inflación y al salario mínimo, que este año se ajustó en un 10,07 por ciento, así como una tasa de cambio que amenaza con alcanzar los 4.400 pesos impulsada por el tema electoral en la primera parte del año, hacen prever que la variación del índice de precios al consumidor supere el 6 por ciento en el primer trimestre del 2022.



Camilo Durán, analista sénior de Credicorp Capital, considera que esta situación podría llevar la inflación a niveles cercanos al 7 por ciento entre abril y marzo, pero una vez se corrijan esos choques de oferta, esta comenzaría a ceder hacia un 3,7 por ciento o más al cierre del año, pero mucho dependerá del pico que se logre en el primer trimestre.



Para los analistas del Grupo Bancolombia, teniendo en cuenta el contexto actual y que el cierre del 2021 es una referencia en el ajuste de diversas tarifas para este año, en el 2022 la inflación podría finalizar en 4,5 por ciento y en el corto plazo superar el 6 por ciento.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advierte que no se puede pasar por alto que el incremento del salario mínimo también será un factor que presionará la inflación en el primer trimestre del año, así como el repunte de la tasa de cambio (hoy por encima de los 4.040 pesos), pues hay una buena proporción de bienes que son importados y ello implica una presión adicional en este primer trimestre.



Y los analistas no ven un dólar barato en el inicio del año, en buena medida por el tema electoral, por eso, creen que la tasa de cambio fácilmente se podría asomar al rango de los 4.400 pesos y más allá, según sean los resultados tanto en las primarias como en las presidenciales.



Felipe Campos, gerente de Investigaciones y Estrategia del Grupo Alianza, señala que ven dos fuerzas económicas en este semestre: la dirección del dólar en el mundo y el ciclo electoral colombiano.



En su opinión, la primera puede ser una ayuda al peso si la inflación mundial se modera y el índice del dólar baja, pero advierte que en un ciclo preelectoral, el tema internacional puede pasar a segundo plano.



Para el analista, las elecciones de Congreso el 13 de marzo serán claves en el rumbo que tome la divisa. “El tema es que en países similares como Chile hemos visto un Congreso dividido 50-50, así que si en Colombia terminan proporciones de 70-30 o 60-40 entre derecha/centro e izquierda (hoy 86-14 por ciento en Senado y 91-9 por ciento en Cámara), entonces el temor a cambios fuertes en la economía se reduciría”.



No obstante, anota que los resultados de las presidenciales serán determinantes en materia cambiaria y harán que la tasa de cambio se pueda mantener en niveles de estrés del primer semestre (entre 4.300 y 4.500 pesos) o bajar a 3.800 pesos o menos, dependiendo de quién salga vencedor en la contienda.

Mayor ajuste de tasas, una de las respuestas

Con una inflación desbordada y en plena marcha, es de esperar que la junta directiva del Banco de la República acelere el ajuste de su tasa de intervención del mercado en las reuniones de enero y marzo.



Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, estima que cada ajuste sea de 0,75 puntos básicos, elevando el costo de los recursos para la baca al 4,5 por ciento, desde el 3 por ciento actual.



En reciente oportunidad, Leonardo Villar, gerente del Emisor, señaló que, para volver a comportamientos normales de los precios, se requiere de mucha confianza en que el la entidad hará lo necesario para garantizar que eso sea así.



“El Banco no puede mantenerse de manera indefinida otorgando liquidez al ritmo que lo venía haciendo, y a tasas tan extraordinariamente bajas como las tuvo durante el peor periodo de la crisis”, señaló el directivo.



