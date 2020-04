Colombia, en el punto medio de una recuperación desigual en la región

Las medidas de confinamiento, originadas en la pandemia mundial del coronavirus no solo tendrán mayores incidencias negativas que las esperadas en el crecimiento de Colombia y de otros países de América Latina, sino que debido a la profundización de las medidas de aislamiento y por factores de cada país, el ritmo de recuperación no será parejo.

Un análisis de los economistas de la firma calificadora Standard and Poor's (S&P) muestra que tras estimar a finales de marzo que cada mes de una estricta cuarentena disminuye el crecimiento del PIB anual entre un 1,5 por ciento y un 2 por ciento, ahora el nivel de contracción se ubica más cerca del 3 por ciento, debido a la severidad de la desaceleración del consumo en el gasto discrecional y servicios, así como el freno a las inversiones.



“Esperamos que el segundo trimestre sea el peor de la crisis relacionada al covid-19 para las economías en América Latina, ya que es probable que se mantengan la mayoría de las estrictas políticas de distanciamiento social, no solo en la región, sino también entre los socios comerciales claves”, recalcan los expertos en el documento.



Lo anterior porque para la mayoría de los países se asume que prevalecerán esquemas de cuarentena relativamente estrictos la mayor parte del segundo trimestre, con una flexibilización gradual hacia finales del segundo trimestre o principios del tercer trimestre.



Y, en este contexto, combinado con la situación de cada país y las medidas que cada uno ha venido tomando, la firma observa que habrá una recuperación desigual en el grupo de los principales países, proceso en el que Colombia no estará entre los primeros, pero su ritmo sería destacado, en todo caso.



En el análisis, S&P proyecta recuperaciones más fuertes en Chile y Perú, debido a la combinación de políticas más efectivas para contener el brote y robustas respuestas económicas que ayudarán a reparar más rápido el daño al mercado laboral, y a las dinámicas de inversión. “Prevemos que la recuperación de Brasil y Colombia se situé en el medio del grupo con el apoyo de paquetes de moderados estímulos fiscales y monetarios, y con dinámicas macroeconómicas más positivas antes de la pandemia”, señalan.



En el caso de Colombia, país al que finales de marzo la calificadora le rebajó perspectiva, de estable a negativa, pero dejando intacta la calificación en BBB- (grado de inversión), se prevé que el PIB se contraiga 2,6 por ciento este año, y después se expanda 4,1 por ciento en 2021, mientras que para Chile el pronóstico es de un PIB cayendo 3,9 por ciento en 2020 y luego una recuperación a 4,6 por ciento en 2021. En Perú habría una caída de 3,1 por ciento este año, pero para 2021 el rebote lo llevaría a crecer 5,5 por ciento.



Y agrega que en Colombia la caída más moderada este año se debe a que parte de una base alta de crecimiento en 2019, con tendencia mayor a 3 por ciento.



Para ver un repunte superior en 2021 en Chile y Perú, S&P señala que entre los factores para ello están que, por ejemplo, Chile bajó las tasas de interés en 125 puntos base dejándola en 0,5 por ciento este año, y anunció paquetes combinados de estímulo fiscal por casi 7 por ciento del PIB con el fin de incrementar los beneficios para el desempleo y respaldar a las pequeñas y medianas empresas (pymes).



Por su parte, Perú redujo su tasa de interés de referencia en 200 puntos básicos, llevándola a 0,25 por ciento, y anunció medidas fiscales conjuntas por casi un 12 por ciento del PIB, también en respaldo el mercado laboral y las pymes.



En el otro lado de la balanza está México, para el que se proyecta una recuperación más lenta dada su debilidad preexistente, los retrasos en las medidas de contención del virus que generan el riesgo de que se prolongue la crisis, y una limitada respuesta de políticas, que probablemente signifique que tomará más tiempo reparar el daño al mercado laboral y a la inversión.



Y se agrega que si bien el banco central recortó las tasas en 125 puntos básicos este año, a 6,5 por ciento, la respuesta fiscal ha sido limitada, especialmente hacia las pymes, donde la inversión ha sido débil durante varios años. El análisis proyecta una caída de su economía del 4,6 por ciento este año, pero que luego se recupere a 3,3 por ciento en 2021.



Sobre Brasil, la calificadora asegura que al ser uno de los mercados emergentes fuera de Asia con la mayor tasa de casos de covid-19, esto presionará más las políticas de distanciamiento social.

El duro caso de Argentina

Y sin contar la dura situación de Venezuela, que no hace parte del análisis, el otro caso duro en la región es el de Argentina, país para el que se proyecta un tercer año consecutivo de contracción económica en 2020, con una caída del PIB de 7 por ciento y crecería 2,1 por ciento en 2021.



Al respecto, la firma Standard and Poor’s sostiene que el gobierno de ese país ha estado en incumplimiento desde finales de 2019, por lo que su acceso a los mercados de crédito internacionales ya estaba restringido antes de la pandemia.



Y al mismo tiempo, la debilidad económica estructural que se observó antes de la pandemia indica que la recesión de este año será más profunda y la recuperación tomará más tiempo que para la mayoría de las principales economías en la región.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS