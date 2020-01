Tras un año movido, no cesa la competencia en el mercado aéreo

Apalancado en la expansión del mercado entre regiones del país y a causa de la mayor competencia entre rutas troncales locales y en las internacionales –con el modelo de bajo costo como telón de fondo–, Colombia cerró en el 2019 un período bastante movido e intenso en su mercado aeronáutico, que lo lleva a tener uno de los mejores crecimientos en cuanto a nivel de pasajeros movilizados.

De acuerdo con estimaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), durante el 2019 la oferta en el mercado colombiano creció cerca de 10 por ciento, adecuándose a la demanda por viajes de los colombianos, mientras que la tasa de ocupación se mantuvo alrededor del 80 por ciento, un punto considerado como muy satisfactorio, puesto que logra satisfacer la demanda.



“Durante 2019 el mercado colombiano creció en torno al 10 por ciento y supera los 41 millones de pasajeros, lo que lo sitúa como uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo”, señala el director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar.



El hecho es que luego de que en el primer semestre se radicaron, por parte de las aerolíneas, 29 procesos de solicitud de nuevas rutas y aumento de frecuencias, cifra que significó un aumento del 190 por ciento anual con respecto al 2018, el sector sigue muy dinámico y no solo los competidores actuales, sino otros nuevos interesados, prevén competir por una parte del pastel.



Lo anterior, dadas las buenas expectativas que se mantienen teniendo en cuenta el bajo nivel de vuelo de cada persona en América Latina (0,5 veces por año), frente a entre 2,5 y tres veces por año de Estados Unidos y Europa.



De acuerdo con la entidad, solamente en el tercer trimestre del año fueron 16 los procesos que fueron puestos a consideración de la autoridad aeronáutica (tres nacionales y 13 internacionales), todos ellos para adicionar nuevas rutas.

Dura puja local

Y mientras en el primer semestre del 2019 el crecimiento de la oferta entre ciudades intermedias fue el aspecto más destacado, en el cierre de año el mayor movimiento se vio en el interés no solo de las empresas locales por abrir nuevas rutas sino en la puesta en marcha de dos nuevos operadores para el mercado doméstico, como lo son Gran Colombia de Aviación (GAC) y Sarpa.



La primera ya dio comienzo en noviembre a la operación de la ruta Cali-Cartagena-Cali, pero ante la Aerocivil ya gestionó y obtuvo la aprobación para los trayectos Cali-Barranquilla-Cali, Barranquilla-Bucaramanga-Barranquilla, Cartagena- Bucaramanga-Cartagena y Cali-San Andrés-Cali, con un total de 27 frecuencias sumando estos trayectos.



Y es que luego de que Latam Airlines Colombia anunciara una fuerte apuesta por crecer en el mercado de Cali, Cartagena y Medellín, sus competidores naturales no se quedaron quietos, comenzando por Viva Air, que cerró el 2019 con unos 6 millones de viajeros transportados, pero desde ya les apunta a 7,2 millones para el 2020.



Y su carta para lograrlo serán las 12 nuevas rutas que ya tiene aprobadas para conectar a Cali con 10 ciudades del país diferentes de Bogotá y Medellín, pero también a la Sultana del Valle con Medellín y la capital del país.



Para ello, hará un despliegue de un total de 36 frecuencias. Al corte del pasado 20 de diciembre, estas rutas no habían iniciado su actividad.



Por su parte, EasyFly, la aerolínea que tuvo un notorio crecimiento y cerró el año con el inicio de las rutas para conectar a Manizales, Ibagué y Cúcuta con Cartagena y con el vuelo Neiva-Medellín (aeropuerto de Rionegro), ya tiene aprobadas otras seis nuevas en el Meta, para las conexiones de Villavicencio con Rionegro, Pereira, Bucaramanga, Cali, Neiva, Apartadó y La Macarena.



En el primer semestre del año pasado, Avianca movió el mercado con su filial Regional Express Americas, a la cual le aprobaron los vuelos entre Bogotá y Tumaco, así como entre Bogotá y Quibdó, a los cuales se sumaron las solicitudes para viajar entre Bucaramanga y Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga, Cartagena y Pereira y entre Bucaramanga-Santa Marta.



En efecto, la fuerte dinámica y mayor competencia en el mercado aéreo, que se dio en el 2019 pese al aumento del dólar y a un alza en los costos del combustible, sobre todo en el primer semestre, les permite a las autoridades tener unos buenos pronósticos de cara al 2020.



“Para 2020 esperamos situarnos cerca de los 45 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de casi el doble del crecimiento del mercado mundial. Adicionalmente, el mercado colombiano continúa subiendo por encima de las proyecciones, incluso superando la meta propuesta en el plan 2030, y se espera superar los 100 millones de pasajeros en dicho año”, indica Juan Carlos Salazar, director de la Aerocivil.

Operadores foráneos piden pista en Colombia

En el 2019 fueron en total nueve los operadores aéreos del exterior los que se presentaron ante la Aeronáutica Civil con el objetivo de obtener su permiso de operación, y se espera que la gran mayoría de estas aerolíneas inicien actividades en firme en el 2020.



Las aerolíneas foráneas que los colombianos verán surcar los cielos del país serán Ethiopian Airlines, Aerolitoral (México), Ez Air (Bonaire-Países Bajos); Plus Ultra Líneas Aéreas, con sede en España y fundada en 2011; Volaris Costa Rica, filial de la aerolínea mexicana del mismo nombre; Mas Air, una aerolínea de transporte de carga con sede en México; JetSmart Airlines y Sky Airlines, ambas empresas con origen en Chile y que tienen un modelo de bajo costo, además de United Caribbean Airlines (de Curazao-Países Bajos).



Tras reciente llegada del vuelo inaugural entre Santiago de Chile y Cali, de la aerolínea de bajo costo JetSmart, Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de Procolombia, destacó que “Colombia cerró el año con grandes avances en conectividad internacional”.

