Si usted hace parte de los 18,7 millones de personas que optó porque el ahorro para su jubilación lo administrada un fondo privado (AFP), debe saber que detrás de las cifras y resultados que dichas entidades entregan cada mes hay toda una filigrana matemática, no de una o dos personas, sino de varios equipos de expertos que, minuto a minuto, velan porque esos recursos de su pensión estén lo más seguro posible, pero además, generen los mayores rendimientos para que su mesada sea la más alta.



Cifras de la industria indican que, de los 366 billones de pesos del ahorro acumulado de las pensiones en las AFP, el 70 por ciento corresponde a rendimientos de las inversiones realizadas por dichas entidades, las cuales, según Catalina Guevara, directora de Investigaciones de la AFP Porvenir, están definidas y vigiladas por la autoridad del mercado para proteger los recursos de los afiliados.



Los resultados de una persona natural que inverte son menores a los obtenidos por las AFP. Foto: Asofondos

Pero, ¿esos resultados habrían sido los mismos o similares si usted hubiese tenido que hacer las inversiones? Con seguridad no, dado que el acceso a ciertos mercados y activos es limitado para las personas naturales.



Felipe Herrera, vicepresidente de Inversiones Protección, explica que si una persona hubiera invertido un peso al IPC en 1994 (año en que nacieron las AFP), a la fecha tendría 6 pesos, si lo hubiese hecho en un CDT atado a la DTF tendría 12 pesos, mientras que una AFP habría convertido, con su gestión, ese peso en 48 pesos en ese mismo periodo(fondo Moderado), lo que muestra la magia del interés compuesto (rendimientos sobre rendimientos), la gestión de las AFP y la maximización de los rendimientos en el largo plazo.



El escenario en el que se mueven los fondos de pensiones no es otro distinto que el mercado de capitales, donde confluyen actores que necesitan dinero y aquellos que lo tienen, para lo cual utilizan diferentes productos (préstamos, inversiones) bajo unas reglas de juego establecidas por el gobierno.



“Los instrumentos en que invierten las AFP son muy seguros y transparentes, y se mueven por la oferta y la demanda, lo que garantiza que se pague un precio justo, dado que esto lo determinan varios agentes del mercado”, señala Guevara, de Porvenir, quien agrega que esa sofisticación es lo que limita la entrada las personas directamente a ese escenario.



Los inversionistas institucionales, como las AFP, agrega, no solo están preparados para ello, también analizan los riesgos de invertir en determinados instrumentos, como las acciones, los bonos de deuda u otros papeles comerciales que se negocian en dicho mercado, para lo cual se requiere de un equipo de analistas hace esa labor y determina qué activo es menos riesgos, cuál genera mayor oportunidad de ganancia, en qué momento es bueno entrar y por cuánto tiempo, entre otros factores a tener en cuenta.

La rentabilidad obtenida por las AFP es de 7 puntos porcentuales reales desde 1994, según Ocde. Foto: Asofondos

El beneficio no es solo para el dueño del dinero, en este caso los afiliados a las AFP, también es para las empresas, públicas o privadas, que reciben los recursos en calidad de préstamo o inversión, o las obras de infraestructura que se financian con estos y que con el tiempo generan esos rendimientos.



Según la Ocde, la rentabilidad obtenida por las AFP es de 7 puntos porcentuales reales desde 1994. En el portafolio Moderado difícil de alcanzar por cualquier otra rentabilidad o vehículo de inversión.



Como en cualquier negocio, también hay un beneficio para estas entidades, sin embargo, Herrera, de Protección, dice que esa ganancia no sale de los rendimientos generados por los fondos, que son en su totalidad para los afiliados. Explica, que provienen de un porcentaje del aporte que cada mes hacen los afiliados. Es decir, del 16 por ciento del Ingreso Base de Cotización (IBC) de una persona, el cual se distribuye así: 11,5 por ciento entra a la cuenta individual del afiliado, 1,5 por ciento va al fondo de garantía de pensión mínima y al fondo de solidaridad pensional, 3 por ciento para pago seguro previsional y el ingreso que tiene la AFP.

