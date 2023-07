Las fotomultas son sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos fijos o móviles que son instalados con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



Lo anterior, con el objetivo de detectar "infracciones de la infraestructura de los sistemas de transporte en los tramos y la distancia que se requiera en la vía pública, en las estaciones o a bordo de la flota vehicular de los sistemas de transporte público", según lo emitido por la Ley 1843 de 2017.

De acuerdo con lo anterior, este proceso, en ocasiones, tiende a ser confuso para quienes son multados, dado que a veces se desconoce la ocasión en la que se debe o no impugnar las fotodetecciones.



No obstante, para tener claro este tema, es necesario conocer que Bogotá cuenta con alrededor de 130 'cámaras salvavidas', las cuales están distribuidas en las siguientes zonas de la ciudad:

Algunas de las ubicaciones de las fotomultas en Bogotá. Foto: Páginas de Fotodetección

¿Cómo se capta una fotomulta?

Una sanción o fotomulta se genera cuando el conductor de un vehículo sobrepasa la velocidad permitida en la zona, no se detiene cuando el semáforo señala luz roja y amarilla, no capta la señal de 'Pare', circula en horarios en el que el vehículo tiene pico y placa, maneja sin Soat vigente, entre otras.

Lo anterior, da pie para poner en marcha las fotomultas, que a veces terminan siendo un problema, dado que las cámaras solo toman foto de la placa del vehículo, siendo el propietario el principal afectado, aunque no esté manejando



Por lo tanto, la Corte Constitucional determinó que los conductores serán quienes deben responsabilizarse de la multa, eximiendo al propietario de toda responsabilidad.

Como resultado, el cofundador y Ceo de una empresa que se dedica a impugnar fotomultas, John Morales, en conversaciones con Noticias RCN, afirmó: "Este procedimiento vulnera derechos fundamentales y garantías constitucionales que son base en un Estado social y democrático de derecho como Colombia".

¿En qué ocasiones se puede impugnar una fotomulta?

El portal JurisData, especializado en ofrecer asesoramiento jurídico, aclaró los casos en los que las fotomultas podrán ser revocadas:



- Cuando la infracción es notificada después de los 13 días hábiles establecidos.

- Momento en el que el proceso de cobro no fue iniciado en los tiempos establecidos.

- Cuando el fallo se hace un año después de que la fotomulta haya sido impuesta.

- Cuando no se logra captar, por medio de la cámara, a la persona que cometió la infracción.

¿Cómo impugnar una multa?

La Secretaría de Movilidad también aclaró quién es el que debe pagar la multa. Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por otra parte, el citado medio conversó con Darío Hidalgo, experto en movilidad, sobre si estás multas eran legales o no:



"Estos dispositivos no son inconstitucionales y en algunos casos la foto que sacan es suficiente para expedir la multa, por ejemplo, cuando el vehículo circula sin Soat o sin revisión tecnicomecánica”, confirmó Hidalgo. Pero asimismo también agregó que "son muy fáciles de impugnar".



De acuerdo con lo anterior, recuerde que para impugnar las fotomultas no es necesario contar con un abogado, ya que usted mismo podrá agendar una audiencia pública, a través de la página web de la Secretaría de Movilidad, según la página web de la Alcaldía de Bogotá.



Después de solicitar la audiencia, el Sistema de Agendamiento de la SDM le confirmará la información para proceder con la asignación de la cita que se podrá realizar de forma presencial o virtual.



Al ejecutar el paso anterior, el multado podrá pedir que se le haga el debido proceso, además de solicitar la identificación del vehículo y la persona que se encontraba conduciendo en ese momento y de ser posible la Autoridad de Tránsito fallará.



"De lo contrario, la audiencia se suspenderá para continuar en una próxima audiencia para realizar la práctica de pruebas y el fallo", según el citado portal.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS