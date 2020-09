Cómo evitar que los gastos pequeños abran un hueco en su bolsillo

Las compras en las que incurren muchas personas solo porque los productos estaban en rebaja o por el antojo de tenerlos aunque no se necesiten parecen un asunto insignificante, pero se vuelven un riesgo para las finanzas personales.



Según cita Coru.com, plataforma de México, esos pequeños gastos, o ‘gastos hormiga’, llegan a representar hasta el 12 por ciento del ingreso de un trabajador.

En el caso de Colombia implica que si un empleado gana 1’000.000 de pesos, se le van 120.000 pesos en esos gastos, un monto que esta persona podría desviar hacia el ahorro.



Los expertos de Coru.com advierten, precisamente, que uno de los problemas que enfrenta la gente a la hora de ahorrar es no saber exactamente dónde está la fuga del dinero.



Quizá se tienen claros los gastos fijos, pero no pasa lo mismo con los gastos hormiga, que no se registran en el día a día. De ahí la importancia de saber identificarlos para controlarlos.



Aquí les presentamos una guía sobre lo que se puede tener en cuenta para llevar un control individual.

1. Registre cada gasto

Empiece por hacer el ejercicio de anotar durante una semana todos los gastos diarios: desde las monedas que entrega como propina hasta el pago de un taxi, el costo de un café o la comisión que le cobran por usar la tarjeta en el cajero. Este registro le permitirá tener en el visor los gastos hormiga y cuánto le cuestan al mes.

2. Seleccione

El segundo paso es seleccionar los gastos pequeños de los que puede prescindir. Por ejemplo, si tiene un plan de telefonía celular, pero se le acabaron los minutos antes de terminar el mes, defina si en realidad necesita poner una recarga de alto monto, teniendo en cuenta que en poco tiempo tendrá de nuevo su servicio.

3. Sea más práctico

Muchas personas retiran dinero de los cajeros automáticos con la idea de que si pagan con el plástico tendrán menos control de los gastos. Tenga en cuenta, en este caso, si tiene costos por usar con mucha frecuencia el retiro en efectivo; no olvide que este servicio debe ser cada vez menos utilizado, tanto por protección personal como por ahorro. También es deseable caminar un poco más para buscar el cajero en el que tiene su cuenta bancaria en vez de usar cajeros automáticos de bancos distintos, en los que siempre le cobrarán comisión adicional.

4. ¿Y los caprichos?

Tenga en cuenta que se trata de reducir los gastos hormiga, no de privarse de todo lo que le gusta. En el caso de los caprichos y gustos, muchas personas invierten, por ejemplo, altas cantidades en el consumo de cigarrillo y alcohol; además del efecto negativo en las finanzas provocan afectaciones a la salud. Tal vez los impuestos existentes en estos consumos lo motiven a controlar el gasto en ellos.

5. Entretenimiento

Según un sondeo de Coru y Brad Engagement, el consumo de videojuegos es una de las principales causas de gastos extra de las personas. De acuerdo con los expertos, el objetivo es identificar fugas de dinero como estas, ponerlas en la lista roja y empezar a controlarlas o eliminarlas.

