Así será la Ley de Pago a Plazos Justos, sancionada por el Presidente

Este jueves, el presidente Iván Duque firmó la ley de Pago a Plazos Justos, un proyecto de ley que fue impulsado por el representante a la Cámara Mauricio Toro, y que obligará que las empresas le paguen a sus proveedores en un término no mayor a 45 días, con el fin de defender el tejido empresarial y evitar quiebras de pequeñas compañías.



Estos son los puntos claves para entender la ley que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2021.



En esta nueva normatividad, los contratos entre grandes empresas son los únicos exceptuados, y solamente entre ellas podrán fijar plazos distintos. Esto quiere decir que el pago a los proveedores en menos de 45 días está pensado en las pequeñas y medianas empresas que venden a grandes comercios.



Así mismo, todos los trámites de actas de aprobación, aceptación o rechazo de factura, entre otros, deberán surtirse todos dentro del plazo máximo fijado en la ley y no podrán exceder ese tiempo.



Otro punto importante a tener en cuenta, es que no se permitirán los acuerdos que pretendan pactar plazos diferentes a los establecidos por la ley, a menos de que estos sean entre grandes empresas.



Además, a las empresas que incumplan con los plazos establecidos en la ley, se les impondrán sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, esto, explican, para proteger la libre competencia.



Por otro lado, el Estado también estará obligado a pagar sus facturas a 60 días a los proveedores. Y las empresas enmarcadas en el sistema general de salud, deberán pagar sus facturas a 60 días, esto sí a partir del 2023.



Uno de los proyectos más debatidos

Durante el tiempo que duró su trámite y aprobación se posicionó como uno de los debates más amplios y polémicos del país en los últimos meses, pues muchos actores del Gobierno Nacional se opusieron, así como la Andi y Fenalco.



Mauricio Toro, representante a la Cámara y autor del proyecto, señaló que “es un día histórico para Colombia. Después de casi 2 años de lucha, hemos logrado que se haga justicia con las miles de micro, pequeñas y medianas empresas del país. Con la Ley de Pago a Plazos Justos tendrán el flujo de capital adecuado, para que puedan invertir en innovación para su desarrollo, superar los retos que nos impone la crisis económica de covid-19 y mantener el empleo que generan".



Además, señaló que "nuestras empresas serán más competitivas y productivas, incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no se tienen que endeudar más con un banco, se podría trasladar el precio al consumidor final reducciones importantes en los precios de bienes y servicios”.



Uno de los principales triunfos que se logró, fue la no inclusión dentro del articulado del proyecto el “acuerdo entre privados” que venía promoviendo la Andi con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, lo que significa que las grandes empresas no podrán imponer periodos de pago diferentes a las que contempla esta ley, eliminando así la posibilidad de que ejerzan su posición dominante sobre las empresas más pequeñas.

