El dólar caro impulsará la llegada de turistas extranjeros a Colombia

Como siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, no todo tiene que ser malas noticias cuando se habla de una tasa de cambio alta. Un dólar caro como el actual, por encima de los 3.772 pesos, también se puede convertir en una oportunidad para algunos sectores como el turístico, debido a que a los extranjeros les favorece el cambio de moneda y reciben más pesos para gastar durante su estadía en Colombia.



“Un extranjero que viene con dólares o euros en la mano puede multiplicar las experiencias turísticas en el país. Esto nos hace más competitivos. Y de cara a las nuevas tendencias, por ejemplo, a los nómadas digitales, que son estos viajeros que vienen a quedarse largas temporadas, trabajan y vacacionan, les es muy favorable”, manifestó Gilberto Salcedo, vicepresidente de turismo de Procolombia.



Así, a un turista que va a gastar en promedio unos 1.800 dólares en el país pueden dar actualmente unos 6,7 millones de pesos colombianos, es decir, 1,3 millones más que cuando la tasa estaba a 3.000 pesos o unos 1,9 millones más que cuando se cotizaba a 2.700. Esto favorece al extranjero al que le sale más económico visitar el país, al tiempo que mueve la economía en plena reactivación y avance del proceso de vacunación.



“La llegada de extranjeros puede ser un impulso para mejorar los ingresos del sector, acelerando su reactivación. Las agencias de viajes han trabajado en transformar su oferta para ponerla en línea con las demandas del viajero poscovid, incluyendo nuevos destinos, productos y servicios de un país que, dada su amplia oferta de atractivos gastronómicos, de naturaleza, culturales y bienestar, entre otros, genera una gran atracción para el turismo internacional”, manifestó Paula Cortés, presidenta de Anato.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, de enero a junio ingresaron más de 594.206 visitantes no residentes al país. La mayor parte provino de Estados Unidos, México, Perú, España y Panamá. En total, se estima que en el primer semestre ingresaron unos 1.072 millones de dólares por concepto de viajes y transporte aéreo de pasajeros y los destinos que más visitaron fueron Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla.



Para el cierre del año, la meta a la que le apunta el Ministerio de Comercio y Turismo es que a Colombia lleguen un total de 1,15 millones de visitantes extranjeros. Para ello, la cartera resalta que ya inició el regreso de los cruceros a Cartagena y Santa Marta, y que en lo corrido del año se han inaugurado 23 nuevas rutas aéreas internacionales.



Además, llegaron dos nuevas aerolíneas mexicanas al país, Viva Aerobus y Volaris, y cada vez hay más compañías que están aumentando su capacidad entre número de frecuencias y nuevas rutas como Air Canada, American Airlines, Viva, Jetsmart, Spirit y Copa.



Retos y oportunidades

San Andrés Foto: iStock

Sin embargo, según Patricia Lastra, directora ejecutiva nacional de Cotelco, todavía no hay que cantar victoria y se debe tener precaución debido a las restricciones existentes en los diferentes países que van cambiando cada poco tiempo.



“Puede ser que aquí les demos facilidades porque no les exigimos prueba PCR o cuarentena, pero si cuando regresan a su país sí les piden, entonces eso hace que no tomen la decisión de venir y ralentiza la recuperación del turismo extranjero. Al mismo tiempo, se vuelven relevantes los destinos con espacios abiertos, los de naturaleza. Por ejemplo, San Andrés o Magdalena han tenido una alta ocupación”, manifestó Lastra.



En ese sentido, según una encuesta de Airbnb, realizada por Ipsos, al momento de elegir un alojamiento, lo que más se considera en estos momentos es el precio (58 por ciento), seguido por los protocolos de salud y seguridad (57 por ciento), y la mayoría de los encuestados (46 por ciento) buscan pasear en un lugar cerca de la naturaleza.



Hacia adelante, Lastra indica que los retos del sector son seguir manifestando que Colombia está preparada y que cumple con todos los protocolos de bioseguridad, ganar en competitividad y ofrecer condiciones más flexibles en el caso de reservas para atraer a más turistas.



Según la cadena internacional GHL Hoteles, que opera marcas como Sonesta y Sheraton, también hay retos por delante en medio de esta situación y a puertas de iniciar el último trimestre del año, en la industria de viajes y turismo se continúa con un panorama desafiante y de incertidumbre que estará marcado por la normalización de la pandemia, la velocidad de los procesos de vacunación y la seguridad y la confianza de los usuarios para retomar sus viajes.



“A nivel latinoamericano hemos percibido una reactivación, sobre todo en los destinos de sol y playa o con un componente leisure, impulsada principalmente por la demanda de viajeros nacionales. Las ciudades capitales y corporativas siguen rezagadas por la alta dependencia del mercado internacional y el segmento Mice (turismo de negocios)”, indicó la cadena.

Aumenta el interés por Colombia

El mayor interés de los extranjeros en pisar tierras colombianas también se ha sentido ya en los buscadores y agencias de viajes en línea, como es el caso de Despegar. Según su country manager para Colombia, Perú y Ecuador, Inés Hochstadter, desde que se inició la reactivación se han concentrado en brindar ofertas y precios accesibles.



“Actualmente, Chile es el país desde donde se reportan más reservas hacia Colombia, presentando una recuperación del 60 por ciento, comparado con los números de 2019. En segundo lugar se ubica México, que registra una recuperación del 67 por ciento versus el mismo periodo”, indicó.



De cara a diciembre y al posible incremento de turistas, aparte de promociones y descuentos, dice que han identificado que el turista internacional busca cada vez una mayor personalización para encontrar su viaje ideal, por lo que mediante el uso de algoritmos de machine learning les ofrecen mejores propuestas, destinos, alojamientos y actividades pensadas para ellos.



Incentivos tributarios atraen inversión hotelera

En la recién aprobada reforma tributaria también se le dio un impulso al turismo a través de varios beneficios. De un lado, se mantuvo la exención del pago a la sobretasa a la energía para los subsectores de alojamiento, eventos y parques y, del otro, se garantizó hasta diciembre de 2022 la exención de IVA en la prestación de servicios turísticos.

La Ley de Turismo y la Ley de Inversión social son claves en nuestra labor de promoción dado que brindan incentivos tributarios que impulsan la construcción de hoteles y parques temáticos nuevos FACEBOOK

TWITTER

Con ello, se busca estimular la demanda, pues los viajeros podrán obtener una rebaja en los precios de algunos servicios turísticos. Adicionalmente, estos beneficios son positivos a la hora de atraer inversión.



Entre enero y agosto de este año, Procolombia ha acompañado la llegada de cinco nuevos proyectos hoteleros con negocios por 39 millones, ubicados en el departamento de Bolívar, Antioquia, Cundinamarca y Cauca.



“La industria continúa su reactivación, creciendo, consolidándose, abriendo nuevas posibilidades de negocios para viajeros e inversionistas. La Ley de Turismo y la Ley de Inversión social (reforma tributaria) son claves en nuestra labor de promoción dado que brindan incentivos tributarios que impulsan la construcción de hoteles y parques temáticos nuevos”, indicó Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, quien dijo que quieren atraer inversión de mercados como Tailandia, Singapur, Indonesia, España, Reino Unido y Francia, entre otros.

