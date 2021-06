El cambio de ‘look’ que viene para la vía Bogotá-Girardot

Desde este año, los usuarios de la vía entre Bogotá y Girardot comenzarán a ver en firme las obras de ampliación para un tercer carril de la vía desde el peaje de Chusacá, y aunque para muchos puede tratarse solamente de la agregación de una calzada en cada sentido, el proyecto implicará cambios representativos no solo a nivel de movilidad, sino de seguridad.



Y es que los ajustes también harán necesario tumbar y volver a hacer los puentes peatonales y ampliar los vehiculares, pero el gran reto será ‘aplanar’ los taludes de Melgar y del alto de Canecas, algo que implicará importantes retos técnicos en busca de reducir el riesgo que representan estas paredes verticales sobre la vía.



François-Régis Le Miere, gerente general de Vía 40 Express, el concesionario que hace unos años asumió la operación del trayecto durante 30 años, explica que aunque la vía no ha tenido incidentes graves, salvo un incendio importante el año pasado en el túnel de Sumapaz, cada vez que él transitaba por la vía creía que esto había que arreglarlo para que los taludes se acuesten y den el espacio necesario para la seguridad y transitabilidad del corredor.



“Estamos acá para operar esta vía 30 años y no podemos aceptar unos taludes que están tan a pique y tan encima de la vía”, aseguró al explicar que se trata de reto de fluidez y de seguridad, que también implicará las correcciones de varias curvas.



Pero adicionalmente, otros de los cambios que se estudian de manera conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es hacer una modificación al contrato para que, en el icónico e histórico tramo de la Nariz del Diablo, no se haga un corte de la montaña para ampliar el trazado y lograr el tercer carril en los dos sentidos, sino que se construya un túnel paralelo al actual túnel del Sumapaz, en la zona de Boquerón.



Para ello, en agosto de 2020 la concesión le planteó este cambio a la ANI y, cuando se reactivó el proyecto, se suspendió la unidad funcional 2, es decir esta zona, para dar tiempo para que la ANI y Vía 40 Express puedan trabajar en los estudios respectivos para hacer este cambio contractual.



El directivo explicó que este plazo vencía a principio de febrero, pero se firmó una prórroga para acabar estos estudios y la negociación entre las partes. “Las negociaciones van bien y vemos factible que realicemos un acuerdo”, indicó el gerente de la concesión.



Y precisó que este cambio permitiría, para los períodos de operación éxodo en los fines de semana, vacaciones y temporada alta, tener dos carriles subiendo hacia Bogotá, y habilitar cuatro carriles bajando hacia Girardot, con dos del nuevo túnel y dos de la vía actual a cielo abierto, que se rehabilitaría en caso de que se llegue a este acuerdo con la ANI.



“Con esto se evitarían los embudos en el tráfico y no se tocaría la roca de la Nariz del Diablo, porque es algo icónico”, agregó.

Predios y financiación

El proyecto tercer carril Bogotá–Girardot.

Entre tanto, y luego de que en febrero la concesión Vía 40 Express logró financiación de 700.000 millones de pesos, con los bancos Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, MUFG Bank, y Banco Santander, para el avance del proyecto, sus directivas avanzan también en el proceso para consolidar el cierre financiero total del proyecto, estimado para finales del año 2022.



“El cierre financiero será por un total de 700 millones de dólares, más de 2 billones de pesos”, señaló François-Régis Le Miere, gerente general de Vía 40 Express.



Al respecto, destacó que el apetito sigue muy alto sobre este proyecto, toda vez que cuando se sondeó el mercado para ver quiénes son los actores que están interesados en la financiación final, hay gran interés tanto de los bancos locales como de inversionistas institucionales y fondos de inversión. Esta financiación se está estructurando con varios componentes de recursos de corto, mediano y largo plazo, y cada actor tiene un interés particular por entrar a uno.



“Luego de haber firmado el crédito puente es muy temprano para abrir el juego sobre la financiación final y es un trabajo que vamos a adelantar en los próximos meses”, señaló.



Entre tanto, para el desarrollo de todas las nuevas obras el concesionario vial deberá adquirir en total 2.200 predios y en este aspecto el trabajo de compra ya inició y se completó para la unidad funcional 8, la de Soacha, mientras que para las obras que se ejecutarán en 2021, todos los predios necesarios están ya en negociación o directamente manos del concesionario.



“Solo nos faltan 9 predios para llegar a diciembre y tenemos camino libre para ejecutar nuestro plan de obras de este año”, agregó el directivo.



En los sectores más complejos, como por ejemplo en el paso por el municipio de Silvania, ya se han realizado reuniones con las comunidades y con la alcaldía, toda vez que la ampliación se tiene que hacer con la comunidad, explicándoles las afectaciones pero también los beneficios.



En materia de empleo, la concesión prevé que se generarán 1.400 puestos directos y sus directivas son conscientes de que tienen que privilegiar toda la mano de obra alrededor del corredor vial y tener cercanía con los alcaldes, para ofrecer los puestos de trabajo en prioridad a toda esta población que vive de la ruta y alrededor de esta.



Vía barata y rápida hacia Buenaventura

El gerente general de Vía 40 Express, François-Régis Le Miere, aseguró que, tanto en la parte de construcción como de costos de los peajes, la concesión se toma muy en serio la aceptación social de los usuarios. Y además de que a nivel contractual el proyecto está muy blindado en este frente, el directivo recalcó que se trata de la vía más barata cuando se quiere ir desde el centro del país hacia Buenaventura. “Es el corredor más rápido y el más barato. Nuestros peajes están en niveles bastante bajos y las carreteras que están alrededor tienen un precio mayor de peaje”, señaló.



Pero recalcó que la Agencia Nacional de Infraestructura está muy encima del tema, para asegurarse de que a nivel nacional estos aumentos de tarifa sean razonables, pensados y equilibrados.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

