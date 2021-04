Más irregularidades en procedimientos con fotomultas

Páginas de internet desactualizadas, con información nula o confusa; teléfonos que nadie contesta; otras con profusa difusión de sus servicios de trámites de tránsito y facilidades de pago de multas hasta con botón PSE, pero muy pocas, incluidas las de las grandes capitales, les indican a los ciudadanos con claridad cómo impugnar un comparendo a través de audiencias virtuales.



Esto fue lo que encontró EL TIEMPO en una extensa búsqueda virtual visitando los sitios web de secretarías de Movilidad e institutos de tránsito y transporte municipales y departamentales del país, que, según la Ley 1843 del 2017, deben habilitar mecanismos para que los usuarios puedan defenderse de las llamadas fotomultas.

El Artículo 12 de dicha ley habla claramente de la ‘Comparecencia virtual’, y señala que quienes operen sistemas de fotodetección de infracciones de tránsito deben tener mecanismos electrónicos que permitan la comparecencia a distancia del presunto infractor”.



Es decir que los organismos de tránsito que operan las 533 cámaras aprobadas hasta la fecha en todo el país deben contar con esta herramienta en sus sitios web.

EL TIEMPO encontró que no todos cumplen la ley, una irregularidad más que se suma a las que investiga la Superintendencia de Transporte en más de 40 organismos de tránsito, y las que inició esta semana la Procuraduría contras las secretarías de Movilidad de Bogotá, Medellín y Cali por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que las obliga a identificar plenamente a los infractores de normas de tránsito.



Las audiencias virtuales son claves porque, a través de estas, los usuarios pueden hacer sus descargos. Es una situación recurrente con estos sistemas, en la que una vez los usuarios regresan a su ciudad de origen después de sus vacaciones o viajes de trabajo, les llegan notificaciones, incluso de municipios que nunca visitaron.

El objetivo de incluir este mecanismo es precisamente facilitarles a los conductores y propietarios de vehículos su defensa y garantizar el debido proceso, y al mismo tiempo ahorrar los costos de lo que significaría asistir a una audiencia presencial, por ejemplo, desde Bogotá a un municipio de la costa Atlántica.



En muy pocos sitios web de secretarías de Movilidad o de institutos de tránsito es posible encontrar un enlace que lleve al usuario directamente y con un solo clic a las ‘Comparecencias virtuales’.

Son contados. Muchos no tienen su propia página web, sino que la información del organismo de tránsito está anclada en una pestaña de la página oficial de la respectiva alcaldía o gobernación.



Hay que buscarlos en Google y todos exigen crear una cuenta con los datos personales; de lo contrario, no hay forma de acceder a los ‘servicios’. Algunos tienen una pestaña que dice ‘contáctenos’, pero la respuesta es nula así sea a través de los correos electrónicos que muestran, o de los números telefónicos o las líneas gratuitas 018000 que aparecen.



En otros hay un chat virtual que responde una máquina, ‘CIVii’ se llama el robot que contesta. Cuando se le pregunta por audiencias virtuales o impugnación de comparendos, la respuesta es: “Actualmente no estoy preparado para responder a esta consulta”. Las que sí se encuentra fácilmente son las opciones on line para pagar las multas a través del muy visible botón PSE. La Superintendencia de Transporte tiene la palabra.

Secretaría de Movilidad de Medellín

La página web de la Secretaría de Movilidad de Medellín (www.medellin.gov.co/portal-movilidad) es confusa. Primero ‘CIVii’ nos dice que “el trámite de audiencias no está habilitado para esta plataforma”, pero nos ‘ayuda’ con un teléfono, el 4457777, que nadie contesta. Al buscar en la pestaña de trámites y escribir palabras claves como ‘comparecencia virtual’ o ‘fotodetección’ la respuesta es: ‘no hace parte del listado de trámites o servicios’.



Finalmente, no a través de la página, una búsqueda en Google nos lleva al enlace www.medellin.gov.co/simm/comparecencia-virtual.



Allí aparece que en efecto la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con la ley 1843, tiene habilitada la posibilidad para que los ciudadanos puedan solicitar las audiencias relacionadas con procesos de fotodetección a través de comparecencia virtual, están las indicaciones y requisitos y muy importante, el correo audienciavirtual.movilidad@medellin.gov.co para solicitar la audiencia.



Secretaría de Movilidad de Bogotá

En la página web de la Secretaría de Movilidad de Bogotá (www.movilidadbogota.gov.co) es de las pocas donde el usuario puede encontrar un acceso directo de manera fácil y rápida. Al hacer clic en ‘impugnaciones’ se despliega el sitio ‘Ciudadano360’.



Hay que crear una cuenta y llenar un formulario con datos como nombre y apellidos, número de identificación, de teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo, que incluye las opciones hombre, mujer o diversidad sexual, la dirección de la residencia y el número predial asociado, esto último en una serie de casillas con tantas variables que siempre marcan error.



Además, no todas las personas son propietarias de inmuebles cuyo número predial puedan informar. En conclusión, no pudimos acceder a la información. Eso sí, la página ofrece todas las opciones para que usted puede pagar hasta a plazos sus multas. También hay claridad sobre las audiencias presenciales, se puede pedir cita virtual, pero ya en estas páginas hemos reseñado el tortuoso proceso de turnos y largas esperas, que al final terminan por disuadir al usuario de su reclamo y optar por pagar y no perder más tiempo.

Secretaría de Barranquilla

El sitio web de la Secretaría Distrital de Movilidad y Seguridad Vial está atado a la página de la Alcaldía (www.barranquilla.gov.co) y se debe buscar en la pestaña de ‘dependencias’. No tiene un botón de acceso directo a impugnaciones, y en la pestaña ‘tránsito en línea’ solo ofrece servicios virtuales de tránsito como pago de multas, liquidaciones, licencias de conducción y retención en patios, entre otros.



A través de una búsqueda en Google es posible acceder a un enlace de trámites para audiencias en línea, allí explican el procedimiento que se debe seguir y las indicaciones, pero al hacer clic en el sitio solo muestra los protocolos de asistencia por el covid-19. Ante esto enviamos un mensaje pidiendo información al correo atencionalciudadano@barranquilla.gov.co. En respuesta nos enviaron un código de usuario y una clave para hacerle seguimiento al asunto, pero al cierre de esta edición no había una respuesta.



Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría de Movilidad tiene su sitio anclado a la página oficial de la Alcaldía de Cali (www.cali.gov.co). En sus sección de trámites aparecen todos los servicios que presta la entidad, pero nada relacionado con comparecencias virtuales.



No obstante, el pasado 5 de octubre de 2020, la Secretaría anunció en un comunicado que habilitaría las audiencias virtuales, pero no en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1843. “Esta innovación tecnológica implementada por la Secretaría de Movilidad busca reducir las posibilidades de contagio por el covid-19 y con el objetivo de descongestionar las salas de audiencias presenciales...”. El proceso de agendamiento para solicitar una audiencia virtual se puede realizar a través de la línea telefónica 4459000 o a través del portal www.serviciosdetransito.com, pero primero hay que registrarse.



“Una vez el usuario ha registrado sus datos personales recibirá vía correo un link con la fecha y hora en la que deberá conectarse para dar inicio a la audiencia en la que el inspector de tránsito asignado lo recibirá y dará inicio formal a la diligencia”.

Otras ciudades y departamentos

En esta búsqueda virtual solo unos pocos organismos de tránsito cumplen con el artículo 12 de la Ley 1843 del 2017. Son la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia, Atlántico; el Instituto de Tránsito y Transporte de Corozal, Sucre; el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, Atlántico, y la Secretaría de Transporte y Tránsito de Turbaco, Bolívar.



Todos ellos en sus sitios web, que si bien en algunos casos están dependientes de la página principal de la respectiva alcaldía, tienen un ícono visible y de acceso rápido a las audiencias y/o comparecencias virtuales o impugnaciones. Y si bien hay que hacer un registro de nombres, dirección electrónica y número telefónico, al cumplir con este requisito se accede de forma clara a las indicaciones para las audiencias de impugnación de comparendos de forma virtual.



Hay que cumplir algunas exigencias, como protección de datos, que el computador o dispositivo móvil tenga conexión a internet estable, cámara y micrófono. A vuelta de correo el usuario recibe un enlace con la fecha y hora de la audiencia a través de diferentes plataformas.



Al buscar en internet o revisar los sitios web de organismos de tránsito de los departamentos del Valle, Cundinamarca, Cesar, Magdalena, y municipios como Z ipaquirá, Cundinamarca; Bello, Antioquia; Aguachica, Cesar; Barrancabermeja, Santander; Palermo, Huila; Fundación, Magdalena; Planeta Rica, Córdoba; Montería, Popayán; Itagüí y Sabaneta, Antioquia; Santander de Quilichao, Cauca; Palmira, Valle; La Dorada, Caldas; Villavicencio, Meta, y Galapa, Atlántico, la información que ofrecen es, en unos casos, nula en cuanto a las comparecencias virtuales, y solamente se limitan a ofrecer información acerca de los servicios de trámites de tránsito y al cobro de multas.



Otros remiten a enlaces de consorcios de tránsito privados, contratados por las alcaldías para el manejo de trámites y multas, como en el caso de Palmira, Valle, o el muy curioso caso de Galapa, Atlántico, en donde la información es cero, pero sí aparece la publicidad de ‘Trámites de tránsito Osmel Ropero’, un ‘gestor independiente’ que ofrece “con prontitud y garantía pago de fotomultas con 50 por ciento de descuento” y todo lo relacionado con trámites de tránsito. Y en el sitio de Sabaneta, Antioquia, solo aparece la foto del secretario. En Santander de Quilichao, la funcionaria que respondió nuestra llamada parecía no tener idea de qué era una audiencia virtual, y en Villavicencio, Meta, a pesar de lo que dice la ley, respondieron que “las audiencias actualmente son presenciales”.



REDACCIÓN VEHÍCULOS

