La pandemia del covid-19 interrumpió la educación de 1.600 millones de estudiantes en el mundo y pese a las alternativas a distancia, las pérdidas de aprendizaje de los niños han sido gigantes y desiguales entre los diferentes países. Incluso, hay muchos que han olvidado la mayoría o todo lo que sabían, especialmente los más pequeños y los de menores ingresos. Además, existe el riesgo de que algunos decidan no retornar nunca más.



(Puede leer también: Con reformas, PIB per cápita de Colombia subiría 1,6 puntos cada año: Ocde)

Para no seguir perjudicando a esta generación, Norbert Schady, economista jefe de la práctica de Desarrollo Humano del Banco Mundial (BM), le dijo a EL TIEMPO que los gobiernos se deberían centrar en sacar adelante una serie de políticas que ayuden a mitigar esa pérdida de aprendizaje, pues el costo de mantener las aulas cerradas es elevado y se dejará ver, sobre todo cuando pasen unos años. Por eso –dice–, no vale la pena tratar ahora de acelerar el crecimiento de las economías, si en el futuro el tema de la educación puede revertir todo. Debe ser conjunto.



Al igual que al resto de países, la recomendación para Colombia, que acaba de reabrir hace unas semanas sus aulas después de casi dos años de pandemia, es que lleve a cabo estrategias que permitan saber cuáles son las necesidades actuales de los alumnos y, si es necesario, reconfigurar el sistema educativo.

Facebook Twitter Linkedin

Norbert Schady, economista del Banco Mundial Foto: Banco Mundial

¿La vuelta a las aulas debe ser una prioridad?

Sí, sabemos que las escuelas no son centros de propagación del virus en general y que el impacto en los niños es mucho menor. Entonces me parece difícil justificar en estos momentos tener cerradas las escuelas cuando todo lo demás está abierto. Además, sabemos que el costo es muy elevado.



¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los niños?

La pandemia ha sido el mayor golpe que se ha visto a nivel mundial desde que tenemos data. El cierre de las escuelas por tanto tiempo tiene connotaciones muy serias para el aprendizaje de los niños. Es una situación muy preocupante. Incluso, hay una posibilidad muy real de que algunos no vuelvan nunca más. Lo que parece ser una ausencia temporal se convierte en una deserción escolar.



Esta situación es particularmente preocupante en los adolescentes, que pueden entrar al mercado laboral o pasar a ser unos ninis (ni estudiar ni trabajar), o en los niños de menores ingresos. Aun así, los que vuelvan van a tener unas pérdidas masivas de aprendizaje. Ya lo estamos viendo en algunos países en los que los estudiantes han retomado las clases. Por ejemplo, cuando se reabrieron las escuelas en São Paulo (Brasil) se vio que un año de cierre correspondió a un año en el cual en promedio no se aprendió nada. Si no conseguimos revertir estas brechas vamos a tener una situación extremadamente preocupante.



(Puede leer también: Pese al alza de precios, personas vuelven a las tiendas)



¿Pero habrá unos que aprendieron más y otros menos con la educación virtual?

Sí, pongamos el ejemplo de una niña que estaba acabando tercer grado cuando cerraron las escuelas y en ese momento sabía sumar y restar, en cuarto le tocaba aprender a multiplicar y ahora vuelve a la presencialidad a quinto. Uno podría tener tres escenarios: uno en el que aprendió de manera parcial a multiplicar, otro en el que no aprendió nada de manera virtual y otro en el que hasta olvidó lo que ya sabía. Estos niños llegan muy rezagados, esto quiere decir que la desigualdad de los aprendizajes dentro del mismo salón va a estar más pronunciada de lo que normalmente era. Es un reto muy profundo.



¿Considera que la educación virtual ha sido un buen sustituto o ha abierto más brechas?

La educación virtual no ha sido un sustituto de la presencial. No ha funcionado, pues los niños llegan con masivas pérdidas de aprendizaje. Ahora, debemos pensar en qué haríamos si nos toca cerrar de nuevo las escuelas en un futuro. Habría que garantizar una mejor infraestructura, que los hogares tengan acceso a internet. Es difícil para un niño de 10 años estar conectado todo el día.



¿Se imagina una educación híbrida en el futuro?

Creo que la educación a distancia es un tema complicado que requiere de muchas inversiones para hacerse bien. No lo veo a corto plazo. Pienso que es algo que hay que explorar en el mediano.



¿Cuál diría que es el costo en términos del PIB que ha dejado el prolongado cierre de las escuelas en la mayoría de países?

A nivel global, si no revertimos esas brechas, estamos hablando de que en promedio los niños que atravesaron la pandemia tendrían 12 por ciento de menores ingresos cuando ingresen al mercado laboral que los que hubieran tenido de no haberse dado esta crisis. Se trata de una cifra alarmante y un tremendo costo económico que va a afectar aún más a los pobres cuando ingresen al mercado laboral. Los tomadores de decisiones deben entender que todo lo que estamos haciendo para tratar de aumentar el crecimiento de las economías se puede revertir por la educación.



(Además, lea: Precio de la papa: ¿por qué está tan cara? Esto dicen desde Corabastos)



¿Qué políticas deberían llevar a cabo los gobiernos para asegurar este cierre de brechas?

Esto es una catástrofe educativa y necesitamos llevar al primer plano de atención de los tomadores de decisiones esta problemática. Se deben mantener abiertas las escuelas y hay que llevar a cabo políticas para que los niños vuelvan. Se deben hacer campañas. Por ejemplo, que los jugadores de fútbol salgan diciendo que hay que volver o los líderes comunales, los maestros… para motivarles.



También se podrían usar los programas de transferencias monetarias para monitorear quién no está volviendo a la escuela y, de ser necesario, tener un programa de transferencias monetarias dirigido a poblaciones de alto riesgo adolescentes. Y lo tercero es tomar conciencia de que los niños van a volver con estas brechas masivas de aprendizaje. Para ello, en la medida de lo posible, la recomendación es tomar pruebas rápidas a los niños para ver quién está qué tan rezagado.



Los maestros también pueden darles a los de quinto, en gran medida, el material de cuarto y así redirigir las materias. Lo tercero, si se ve que hay niños que están particularmente rezagados, se pueden agrupar no por su grado sino de acuerdo al nivel de conocimiento que tengan. Además, se puede extender el año escolar o ampliar la jornada. Sé que en Colombia es difícil, pues muchos tienen turnos de mañana o de tarde, pero el consejo es que combinen alguna de estas posibles políticas para mitigar el rezago.



¿Cuál de estas recomendaciones cree que debería llevar a cabo Colombia?

Son recomendaciones que tenemos en general para los países que están reabriendo las escuelas después de tener cierres prolongados. Para algunas será más o menos factible, tanto desde el punto de vista organizativo, político, entonces se trata de un menú de políticas que recomendamos. Hay que estudiarlo y coger todo lo que se pueda. Yo no soy especialista en Colombia, pero sí creo que alguna combinación de este tipo de iniciativas es crítico para cerrar estas brechas. Creo que los tomadores de decisiones tienen que pensar cuidadosamente sobre cuáles de estas son relevantes para su contexto.



¿Serían aplicables tanto para las escuelas públicas como las privadas?

Depende de los países, de cuál es la capacidad o el arreglo institucional o de la rectoría que tiene el sector público sobre las escuelas privadas. Por ejemplo, en algunos países hemos visto que muchas de las escuelas privadas se fueron a bancarrota durante la pandemia porque cerraron y los padres no siguieron pagando su educación, particularmente las que dan clases a estudiantes de clase media y clase media baja. En muchos casos, cuando reabren los niños pasan del sector privado al público, poniendo un reto aún mayor. Aun así, creo que las escuelas privadas si no hacen algunas de estas cosas tendrán una fuga.



(Puede leer también: El precio del café colombiano alcanzó un nuevo récord histórico)



Más allá del aprendizaje, ¿qué otros efectos han traído los cierres en materia de salud y seguridad de los niños?

Todas estas preguntas las vamos a poder contestar mucho mejor en cinco años, cuando verdaderamente la respuesta va a ser puramente académica, de momento tenemos indicios. No hay duda de que el trabajo infantil va a haber aumentado, no sabemos las dimensiones exactas. Y lo que se refiere a la violencia doméstica, tenemos evidencia de que también se ha elevado. Todo esto sabemos que se ha dado más entre los adolescentes, han presentado más casos depresión, ansiedad o estrés, lo cual de por sí es un problema, porque afecta el rendimiento. Todos estos son problemas serios a los cuales nos vamos enfrentar en los próximos años.



Los maestros también han sido una pieza fundamental...

Creo que verdaderamente como sociedad en este momento es muy importante que los maestros vuelvan a los salones y no creo en las cosas que se han tratado de hacer para poder convencer del riesgo de volver.