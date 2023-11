¿Cómo detectar averías en el sistema electrónico de frenado ABS?

Saber identificar una posible falla en el sistema electrónico de frenos es clave para garantizar la seguridad de los ocupantes de un vehículo, y aunque su reparación debe hacerla un experto, usted puede ayudar a un mejor diagnóstico en el taller.



Al presionar el pedal de freno, el cilindro asistido por un booster o servo-freno (reforzador de potencia instalado en algunos modelos de vehículos) envía el líquido de frenos a través de conductos hasta llegar a cada cilindro, cuyos pistones accionan las pastillas de freno contra los discos, lo cual produce la desaceleración o detención del vehículo.

Es importante interpretar las señales que emite el carro en el tablero o cuadro de instrumentos. Hay dos tipos de señales relacionadas con los frenos: El indicador del Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS, por sus siglas en inglés), es un testigo de color amarillo que ofrece dos funciones.



Si se ilumina de forma esporádica en la conducción por suelo lizo o en caso de frenada brusca, indica que el sistema entró en operación, evitando la derrapada o el bloqueo de las ruedas. Si la luz no se apaga durante el trayecto, es un indicador de una falla en el sistema, en ese caso lo mejor es llamar a una grúa.



El indicador de frenado debe encenderse en el chequeo que hace su carro cada vez abre el switch o activa el contacto de encendido en el caso de los modelos que no usan llave. Si el testigo se enciende constantemente y no se apaga, está lanzando la alerta de una falla en el sistema.



Si nota una pequeña vibración en el volante, puede ser causa de que los frenos están en mal estado o que los discos están alabeados (deformados).



Si al frenar nota que tiene que aplicar demasiada fuerza al pedal de freno, es probable que los componentes de los frenos, pastillas o discos necesiten un cambio por desgaste.



Si al pisar el pedal de freno se hunde demasiado, lo más probable es que el circuito de frenado tenga una fuga, o bien que la bomba de frenos no funcione de manera correcta.



Si al frenar se oye un ruido como de rozamiento metálico y nota una vibración en el pedal y en el volante, también es un indicador de que las pastillas están gastadas.