El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que no prevé que la economía de su país entre en recesión antes de que el jueves se conozcan los datos del producto interno bruto (PIB) para el segundo trimestre.

“No entraremos en recesión, en mi opinión”, dijo Biden a periodistas, de acuerdo con un reporte de la agencia AFP, después de que las cifras del primer trimestre mostraran una contracción del PIB.



El mandatario citó la fortaleza del mercado laboral y sostuvo: “Iremos de este crecimiento rápido a un crecimiento sostenido”.



La secretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, señaló el domingo que la economía estadounidense se “desacelera”, pero sostuvo que los datos no anuncian una recesión.



Colombia, al igual que el mundo entero están a la expectativa del desempeño de la economía estadounidense porque la demanda de sus exportaciones y los precios de las mismas dependen en buena parte del ritmo de la actividad económica de la mayor economía del mundo.



Los temores de una recesión en Estados Unidos tienen su raíz en la inflación que batió una nueva marca en junio, y fue la más alta desde 1981 (9,1 por ciento), impulsada, principalmente por el alza de los precios de la gasolina y los alimentos.

Los efectos en Colombia

Si Estados Unidos no entrara en recesión, para Colombia se preverían estos efectos:



1.- Habría menos presión para el banco central de ese país, la Reserva Federal (Fed), de subir las tasas de interés, hoy en 1,5 y 1,75 por ciento.



2.- Se frenaría menos el consumo y la inversión.



3.- Si se frena el alza de las tasas de interés en Estados Unidos se atraerían menos capitales a ese país que dejarían de salir de otras economías como Colombia.



4.- Si se prevé que la producción económica de Estados Unidos no frena tanto , es de esperar que no disminuya tanto la demanda de materias primas.



5.- Si la demanda de materias primas, como el petróleo, no se reduce tanto, sus precios tampoco se reducirían y Colombia, que exporta petróleo, mantendría los ingresos por sus ventas.



6.- Si no se reduce la entrada de dólares al país por menor precio del petróleo, el precio de los dólares tendría menos presión al alza, al no escasear.



7.- Colombia, cuyo banco emisor (el Banco de la República) ha venido subiendo su propia tasa de interés desde antes que la Fed para combatir la inflación, tendría menos presión para acelerar el alza en esas tasas, para evitar la salida de dólares atraídos por las tasas de Estados Unidos.



8.- En síntesis, si baja el riesgo de recesión en Estados Unidos, Colombia podría mantener sus ingresos por petróleo y otras exportaciones, menos presión en el precio del dólar y de alzas adicionales en las tasas de interés.

Más noticias

Es clave que la tributaria no sea una colcha de remiendos: Banco Mundial

Impuesto a gaseosas afectaría 4 veces más a los pobres que a los ricos