‘Brexit’ pone en apuros al Reino Unido y la UE

La Unión Europea y el Reino Unido entran en un periodo de discusión permanente para evitar el salto hacia lo desconocido. Los negociadores, comunitario y británico, reunidos este martes en Bruselas, se encontraron para pisar el acelerador ante la creciente incertidumbre por un brexit sin acuerdo. Los debates ya no se detendrán, y la semana que viene, Michel Barnier y Dominic Raab, enviados de Bruselas y Londres, respectivamente, volverán a verse las caras en la capital belga.

Si en algo coinciden ahora mismo las partes es en que el tiempo apremia: octubre era la fecha límite para cerrar un pacto de transición que permita al Reino Unido una salida ordenada de la UE, porque debe dejar margen al Parlamento británico y al Europeo para aprobarlo antes de que concluya marzo del próximo año.



Michel Barnier, en rueda de prensa conjunta con su homólogo británico, alargó un poco más ese plazo e insinuó que hay margen hasta comienzos de noviembre. De ser así, la reunión de jefes de Estado y de gobierno prevista para el 18 y el 19 de octubre, señalada como decisiva para la ratificación del pacto, podría ser cancelada y derivar en la convocatoria de una nueva cumbre europea de emergencia para tratar el asunto.

Futura relación económica

De cualquier manera, el sonido del reloj es, por ahora, la gran pesadilla de Londres y Bruselas. Sobre todo teniendo en cuenta la distancia que todavía los separa en dos grandes asuntos: la futura relación económica y la cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.



En los primeros seis meses del año, el exsecretario de Estado para la salida de la Unión Europea David Davis y su homólogo comunitario Michel Barnier apenas se reunieron tres veces. Pese a que la mayor parte del trabajo corresponde a los equipos técnicos, parece ser insuficiente ese bagaje de cuatro horas de conversación en 180 días entre las cabezas visibles de la que probablemente sea la negociación más trascendente de las últimas décadas.



“Hemos acordado aumentar la intensidad de las negociaciones a medida que entramos en la fase final, y resolver a nivel político los asuntos pendientes en el plano técnico”, aseguró Raab, ministro del Brexit desde hace mes y medio.

“Si somos ambiciosos, y existe pragmatismo y energía de ambos lados, confío en que podamos alcanzar un acuerdo en octubre”, afirmó el líder laborista británico, miembro de una nueva serie de políticos conservadores.

Frente a las voces escépticas que desde el Reino Unido acusan a la UE de inacción en la negociación del brexit y llaman a endurecer la posición británica, Barnier se ha mostrado firme y rechazó entrar en un intercambio de culpas.



“El Reino Unido se va de la UE, no es al contrario. Es su elección, que respetamos aunque no compartamos”, dijo. Además, recordó que desde el primer día advirtió que las consecuencias humanas del brexit estaban siendo subestimadas por muchos y alertó que la alternativa más costosa es la de la ausencia de pacto: un escenario para el que no trabajan, pero para el cual, según Barnier, la Unión Europea está preparada.



El negociador francés, reconocido montañero, utilizó nuevamente esa afición como metáfora. “Cuando caminas por la montaña hay que guardar fuerzas, tener cuidado con lo que hay a los lados y no perder de vista la cima. Ahora estamos en ese largo trayecto, no arriba”. Su homólogo británico, que se mostró en actitud relajada durante su intervención y sonriente tras ella, apoyó esta afirmación: “Debemos mantener los ojos fijos en la cima porque estamos en marcha”.



