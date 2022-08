Estados Unidos está tras la búsqueda de trabajadores. Según datos disponibles recientes, en junio había más de 10 millones de ofertas de empleo para menos de 6 millones de solicitantes, escasez que impacta a todos los sectores de la actividad económica estadounidense.

“Tenemos muchos puestos de trabajo, pero no hay suficientes trabajadores”, y “esta escasez afecta a todos los sectores”, resume la Cámara de Comercio estadounidense, que representa a las empresas del país.



Las razones de este fenómeno son muchas, que van desde las restricciones migratorias implementadas desde el gobierno de Donald Trump, el covid de larga duración, las políticas de subsidios para desempleados y el envejecimiento de la población, entre otros factores.



Ante este panorama y con el fin de que los colombianos aprovechen este ‘boom’ de forma legal y cumpliendo con los requisitos de las políticas migratorias de EE. UU. hablamos en un Live con Felipe Olave, CEO de Inmigración al Día, y con Grecia Rivera, abogada de la misma empresa, quiénes explicaron los requisitos para acceder a una visa de trabajo en ese país.

“Se pueden encontrar ofertas laborales en todas las plazas. Desde empleos profesionales, que requieren altos grados de formación académica, hasta posiciones de la industria de servicios al cliente, o posiciones de trabajos en restaurantes, construcción, entre otras.



Este ‘boom’ es una realidad, pero no podemos confundir el mensaje que por esta situación EE. UU. esté recibiendo extranjeros o indocumentados. Básicamente lo que EE. UU. quiere y siempre ha querido, es que si hay migración se cumplan con ciertas condiciones”, explicó Felipe Olave.



Entre las condiciones está que el extranjero tenga una visa con permiso para trabajar y explicó que existen muchas.

Las opciones

Según los expertos, los colombianos pueden aplicar a varias opciones para trabajar legalmente en Estados Unidos. Estas son las categorías y sus características.



L-1: Se otorga a personas que ingresan a Estados Unidos por intermedio de una corporación que las transfiere.



También se le conoce como la visa de transferencia de ejecutivos. Quiere decir que la utilizan las compañías que quieren trasladar a sus ejecutivos para que trabajen en ese país.



E-1: Esta se entrega a las personas que ingresan al país para realizar actividades de comercio exterior.



Aplica solo para ciudadanos que hayan nacido en países que tengan un tratado de cooperación comercial.



Países como Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador no tienen un tratado vigente con los Estados Unidos y por lo tanto no pueden aplicar a ella.



Sin embargo Colombia sí y por tal razón los ciudadanos de nacionalidad colombiana pueden acceder a ella.



E-2: Se da a personas que ingresan al país para realizar inversiones en actividades comerciales.



En este caso también aplica sólo para los ciudadanos que pertenecen a un país que tenga convenio comercial con los Estados Unidos.



H-1B: Se otorga a personas que ingresan al país para trabajar en un puesto profesional.



F-1: Este tipo de visa es para aquellos que ingresan al país para estudiar. No obstante, el Gobierno Americano les extiende la posibilidad para trabajen con ciertas condiciones.



EB-5: Es entregada a personas que invierten mínimo 500.000 dólares y crean 10 posiciones de trabajo.



Para Grecia Rivera “hay tantas visas como letras en el abecedario” y la clave para tener una es saber cómo aplicar a ella y contar con la asesoría necesaria para no fallar en el intento de obtenerla.

