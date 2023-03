La reforma laboral que radicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República para su discusión y aprobación, incluye un capítulo especial para regular el trabajo en las plataformas digitales que se dedican a hacer domicilios.



Lo primero que se plantea es que los trabajadores que laboren en estas aplicaciones deben ser vinculados mediante contrato de trabajo y gozar de todos los derechos y garantías previstos en la ley.



(Lea también: 'Debemos buscar una regulación que se adapte a la realidad': CEO de Rappi)

Además, las empresas deberán afiliar a sus trabajadores a la seguridad social -en calidad de dependientes- que podrá ser en la modalidad de tiempo parcial. Para esto, se deberá tener un reporte al final de cada mes con el número de horas laboradas por cada empleado, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a la plataforma, de forma tal que estas puedan ser calculadas en función de días laborados.

Acá el dilema no es entre la desprotección y la protección social; sí se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos FACEBOOK

TWITTER

Para el gremio de las aplicaciones e innovación, Alianza In, las propuestas de la reforma llevarán a que se destruyan más de 80.000 puestos de trabajo de personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales.



"Acá el dilema no es entre la desprotección y la protección social; sí se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos", aseguró el director ejecutivo de Alianza In, José Daniel López.



Igualmente, manifestó que la propuesta del Gobierno busca implementar la laboralidad forzosa, lo que significaría que las empresas que administran las plataformas tendrían que contratar a todos los repartidores, con subordinación, horario e ingreso fijo, acabando con la principal y más efectiva fuente de trabajo, que permite tener determinación del tiempo.



(Lea también: Rappi le envía mensaje a Gustavo Petro por proyecto de reforma laboral)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: iStock / Cortesía Dattis

Entre tanto, Matías Laks, CEO de Rappi Colombia, manifestó que la reforma laboral que se radicó llevará a un retroceso de 15 años en el tiempo y afectará la generación de ingresos de las personas, pues desconoce la posibilidad de conectarse por horas y tener un dinero adicional.



Según la empresa, casi un 90 por ciento de las personas que se conectan a Rappi lo hacen menos de 20 horas a la semana, es decir que este es un complemento de ingresos a otra actividad, que puede ser remunerada o no, como un estudiante o un trabajador.



Además, un rappitendero que trabaje 10 horas al día puede tener ingresos semanales de hasta 800.000 pesos, en promedio, pero todos ellos quedarían excluidos de la plataforma con esta reforma.



De acuerdo con Laks, en los últimos meses al menos 150.000 personas hicieron una orden, pero en las últimas cuatro semanas son 60.000 y casi el 90 por ciento lo hacen por horas y cada uno de ellos se está generando 11.000 pesos por hora, independientemente del tiempo que dedique.

Pero la inconformidad con la reforma laboral no es solo de empresas como Rappi, sino también de los trabajadores de este tipo de aplicaciones, quienes salieron a marchar este martes.



Los rappitenderos le piden al Gobierno que no los obliguen a vincularse a la empresa con un contrato directo, porque se verían afectados sus ingresos. Sólo quieren que Rappi les pague un seguro y cubra los gastos cuando algún trabajador sufra un accidente mientras ejecuta sus labores.



En ese sentido, Alianza Inn había propuesto que las 'apps' pagaran la afiliación a riesgos laborales de repartidores que ganen más de un salario mínimo (1'160.000 pesos); y un paquete de seguros que cubra accidentes y servicios de salud para repartidores que ganen menos de un salario mínimo, pero estas propuestas no se tuvieron en cuenta en el texto de la reforma laboral.



(Lea también: Reforma laboral: domicilios en Rappi podrían costar $18.000 pesos)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Choque entre Rappi y el presidente Petro

Al conocer las protestas que se estaban realizando, el presidente Gustavo Petro aseguró que los trabajadores estaban marchando por orden del "patrón" contra una reforma laboral que les va a dignificar el trabajo.



"Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas les decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre", dijo a través de su cuenta de Twitter.

Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo.



Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre. https://t.co/LsrwUnvb0e — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2023

Rappi decidió responderle al primer mandatario y aseguró que comparten el propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores y, por eso, quieren contarle sus propuestas para que la reforma "reconozca al trabajador digital y garantice su protección social".



"Permítanos comentárselas y construir juntos", le dijo la plataforma al presidente Petro, quien aún no se ha pronunciado al respecto para confirmar si efectivamente escuchará las propuestas que le quieren plantear.