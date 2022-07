Con un dólar negociándose en niveles cercanos a los 4.400 pesos, un valor nunca antes visto en la historia cambiaria colombiana, es claro que es un costo que ya está afectando a todos: importadores, exportadores, consumidores y empresarios en general, pues muchos deben adquirir insumos y materia primas fuera del país, las cuales resultan hoy en día mucho más costosas.



Analistas sostienen que, a quienes en la actualidad tienen obligaciones en el exterior, esas deudas también se les encarecen.



Y advierten que un costo tan elevado del dólar contribuye a que la inflación se mantenga en niveles altos, toda vez que parte de esa mayor carestía de la divisa se traduce a los bienes importados que se consumen al interior del país a mayores precios.



“En teoría el alto precio del dólar beneficia a los exportadores; sin embargo, es relativo pues buena parte de los productos exportados requieren insumos o materias primas importados que ahora son más costosos. Los productores nacionales que compiten con importados también son beneficiados, pues los bienes provenientes del exterior son más costosos”, explica Javier Díaz, presidente de Analdex.



El vocero agrega que los importadores y los deudores en moneda extranjera se ven perjudicados, pues ahora deben entregar más pesos por cada dólar.



Pero, ¿qué tanto se tarda en reflejar el alza del dólar en la inflación?



Para Munir Jalil, director de investigaciones económicas para la Región Andina de BTG Pactual, el traspaso del tipo de cambio a la inflación tarda entre 6 y 8 meses, por lo que parte de la inflación que vemos hoy (9,67 por ciento) incorpora ya el efecto de un dólar más caro (4.348,68 pesos), en la medida que la divisa estadounidense viene al alza desde el 2021.



Enfrentar una situación así es complejo, dice, y advierte que lamentablemente no es mucho lo que se pueda hacer.



“Precisamente la flotación cambiaria es la mejor protección contra situaciones como la que estamos viviendo. En principio a nadie le gusta ver el dólar en los niveles en los que está, pero es ese movimiento el que evita que muchos capitales se vayan y hace a los activos colombianos más baratos a los ojos internacionales”, comenta.



El economista, no obstante, cree que el mercado incorporará en los precios una recesión muy pronto, “y una vez vea que no es así, tendremos una vuelta del dólar hacia niveles más aceptables”.



El Tiempo