Plan ‘exprés’ de apoyo a exportadores ante bajón del comercio mundial

Ante las secuelas de menor demanda y del impacto al comercio mundial, originadas en la pandemia del coronavirus, el Gobierno puso en marcha un mecanismo exprés para impulsar la actividad económica de las empresas que fabrican productos en el país con materiales e insumos importados, para venderlos en el exterior.



Se trata del ‘Plan Vallejo Exprés’, una esquema que les permite a los empresarios importar materias primas, bienes de capital, repuestos y bienes, con una suspensión total o parcial de los tributos aduaneros, para transformarlos en productos finales y exportados, y cuyo cambio central consiste en una flexibilización en los compromisos de ventas al exterior, de tal manera que los productos restantes se puedan comercializar en el país.

Según explicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en materias materias primas, el compromiso de exportación pasará del 100 por ciento a un 60 por ciento de los bienes producidos y el 40 por ciento restante se podrá comercializar en el mercado nacional, pagando, eso sí, los tributos aduaneros del bien producido.



Entre tanto, en bienes de capital y repuestos el nuevo mecanismo tiene dos opciones de compromisos de exportación. En la primera, se pasa de un compromiso de exportación de 70 por ciento a 50 por ciento de los bienes producidos con la maquinaria y repuestos importados.

Y en la segunda, el compromiso de exportación se determina según el cupo de importación de la maquinaria y repuestos, pasando de 1,5 a 1,2 veces sobre lo importado.



Por su parte, las exportaciones de servicios tendrán un compromiso mínimo de exportación que corresponde a una vez el valor libre en puerto (FOB por sus siglas en inglés) de los bienes importados, antes era de 1,5 veces.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, indicó que el Plan Vallejo ha impulsado el 58 por ciento de las exportaciones no mineras del país.



Y si bien hoy las grandes empresas representan el 66 por ciento del esquema, el presidente Iván Duque destacó que los ajustes apuntan a tener más micro, pequeñas y grandes empresas con vocación exportadora vinculadas, y a la innovación.

Impulso al empleo

empleos en un 10 por ciento frente a lo que registraron en diciembre de 2019, y los mantengan durante la vigencia del programa, tendrán un compromiso mínimo de exportación que corresponderá a 0,5 veces el valor FOB equivalente a los bienes importados.



Otro cambio importante es que el tiempo de aprobación del ‘Plan Vallejo Exprés’ por parte del Ministerio pasa de 30 a 15 días.



Actualmente, bajo el Plan Vallejo existen 565 programas, de los cuales el 68 por ciento son del sector de manufacturas, 24 por ciento de agroindustria, 4 por ciento de minería, 2 por ciento de servicios y 2 por ciento a las industrias en movimiento.



La meta del Gobierno es incrementar en 30 por ciento el número de usuarios o programas del Plan Vallejo Exprés, entre el 2021 y 2022.



De acuerdo con el Ministerio, se busca reactivar los diferentes sectores productivos a través del impulso de las exportaciones de bienes no minero energéticos y de servicios.



El potencial de este instrumento se relaciona tanto con las empresas plan vallejistas actuales del sector no minero-energético que corresponden a 419 programas, al igual que a los exportadores que hoy no lo utilizan.



De los 565 programas que hay en la actualidad, 419 son de empresas no minero-energéticas. “El alivio les permitirá a las empresas generar más oportunidades de negocios, lo cual promoverá la contratación de personal y una mayor entrada de ingresos a los hogares colombianos”, indicó la entidad.



El ‘Plan Vallejo Exprés’ va dirigido a todos los empresarios de los sectores productivos no minero-energéticos y a este pueden acceder grandes empresas (hoy representan el 66 por ciento del total de firmas con Plan Vallejo vigente), medianas que representan un 24 por ciento, pequeñas (7 por ciento) y 3 por ciento son microempresas.



Se prevé la participación de sectores manufactureros como plásticos, químicos, farmacéuticos, maquinaria, confecciones, agroindustrial, y servicios.

