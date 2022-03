El primer caso de covid- 19 en Colombia se confirmó por el Ministerio de Salud el 6 de marzo del 2020. Semanas después, el 25 de marzo, comenzó el confinamiento preventivo obligatorio, y mientras el mundo se detenía por la falta de personas en las calles, se vivía una transformación digital sin precedentes.



Incluso, muchos expertos aseguran que el salto a la adopción de herramientas tecnológicas no hubiese sido el mismo sin la llegada del coronavirus al mundo, y es que hubo muchos aspectos en la vida de las personas que sufrieron cambios, pero uno de los más evidentes fue el de la compra de artículos en línea.

Las compras por internet tuvieron una revolución impresionante. Las plataformas de comercio electrónico se convirtieron en una aliadas ideales para que los usuarios adquirieran lo que quisieran sin salir de casa.



Pero en primera instancia es necesario ir al 2019. De acuerdo con un informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), ese año las ventas a través del comercio electrónico crecieron a una tasa mensual promedio de 2,74 por ciento, mientras que entre enero y agosto de 2020 la tasa mensual promedio fue de 1,9 por ciento.



Sin embargo, la diferencia entre el crecimiento transaccional y de ventas fue mayor en 2020 ya que durante la pandemia los canales digitales tomaron protagonismo.



El crecimiento no se dio de manera automática cuando se reportó el primer caso de covid-19. En 2020 se presentó una tasa mensual de crecimiento inferior a la de 2019, ya que entre febrero y marzo ocurrió una contracción del 14,4 por ciento en las ventas realizadas a través de comercio electrónico.



Entre marzo y abril hubo un crecimiento de tan solo el 1 por ciento, pero en abril el comportamiento observado en las ventas, el número de transacciones presentó un crecimiento sostenido (entre enero y julio de 2020), donde las transacciones de compra no presentes crecieron 78,5 por ciento.



El crecimiento del comercio electrónico se puede medir en el número de transacciones, teniendo en cuenta que en enero del 2019 se realizaban en promedio 176 operaciones por minuto, mientras que en julio de 2020 se hacían 479 transacciones de compra cada minuto, según la CCCE.



Al llegar el 2021 la expectativa de los colombianos se mantenía. Si bien disminuían los contagios y la vacuna empezaba a llegar al país, en marzo de este año, los picos de la pandemia generaban incertidumbre, por lo que muchos preferían seguir quedándose en casa.



Durante el 2021, el comercio electrónico mantuvo la tendencia observada en 2020 y de acuerdo con un estudio realizado por Kantar, de enero a septiembre de 2021, los niveles de ventas digitales en Colombia se mantuvieron por encima de los registrados en el escenario prepandemia.



Durante el tercer trimestre de 2021, las ventas en línea presentaron valores cercanos a los 10 billones de pesos, es decir, 79,6 por ciento más que las ventas del mismo trimestre de 2019 y 31,7 por ciento mayores que las ventas observadas durante el tercer trimestre del 2020.



Dando paso a 2021, de acuerdo con la división de Consumo Masivo de Kantar y un estudio sobre las oportunidades y limitaciones que actualmente tiene el comercio electrónico en el país, se concluyó que el 35 por ciento de los encuestados afirmó haber adquirido bienes de consumo masivo a través de internet durante el primer semestre de 2021.

Cambios en los hábitos de consumo de los colombianos

Mercado Libre, una de las plataformas de comercio electrónico más fuertes en Colombia informó que tan solo durante los meses de marzo y abril del 2020 se registraró un crecimiento del 390 por ciento de las compras en línea en toda la región a raíz de los cambios en los hábitos de consumo de las personas en tiempos de pandemia.



Este crecimiento en el comercio electrónico fue liderado por Colombia, el cual registró un aumento durante los primeros meses del 2020 del 9,9 por ciento, seguido por Argentina con un 7,6 por ciento; Brasil, con un 6,6 por ciento; Chile, con un 5,6 por ciento, y México, con un 3,7 por ciento.



En la actualidad con los grandes cambios a nivel social que se han presentado a raíz de dicha coyuntura, 8 de cada 10 personas afirman que seguirán comprando por medio del comercio electrónico aún después del fin de la cuarentena y la pandemia.



Los artículos más adquiridos se enfocaron a responder a los nuevos hábitos de vida de los usuarios. En las búsquedas y compras se han destacado categorías como la de tecnología, equipos para gaming, celulares, computación, electrodomésticos, electrónica, audio y video.



La confianza en los pagos en línea también ha aumentado. Para 2021, se incrementó en un 138 por ciento el uso de enlaces de pago y las ventas en línea crecieron en un 150 por ciento, lo que ratifica el terreno ganado por los pagos en internet frente a los pagos en efectivo.



El 2021 mostró cómo los medios de pago apoyan el crecimiento de los pequeños empresarios. Un fenómeno que según un estudio realizado por Mercado Libre evidencia que en Colombia, 5 de cada 10 Pymes afirmaron que no hubieran subsistido durante la pandemia, sin las ventas que concretaron.



Asimismo, la compañía generó 6 nuevos empleos por hora y apoyó la expansión de un 84 por ciento de pymes en Latinoamérica, gracias a la utilización de la tecnología financiera.



Mercado Pago continúa con el crecimiento de su servicio de procesamiento de pagos por fuera de la plataforma de MercadoLibre. El volumen total de pagos fuera de la plataforma alcanzó los 16.100 millones de dólares, con un crecimiento del 75,1 por ciento interanual en dólares y del 96,5 por ciento en moneda constante, a través de 849,9 millones de pagos en el trimestre, lo que representa un 69,4 por ciento de crecimiento interanual.



Considerando el ecosistema completo, la base de usuarios activos únicos de Mercado Libre alcanzó los 82 millones. Esto representó un crecimiento interanual del 21,2% en USD y del 32,2% en moneda constante. El 75,5 % de ese valor proviene de transacciones realizadas desde dispositivos móviles.



Se vendieron más 290 millones de artículos, lo que implica un crecimiento interanual del 25,5 por ciento. Adicionalmente, se registraron casi 300 millones de publicaciones en nuestra plataforma y se pudo evidenciar que más de 276 millones de artículos fueron enviados a través de Mercado Envíos durante el trimestre conllevando a un aumento interanual del 29,0 por ciento.



Por otro lado, Katya López, directora Expert Solutions de División Consumo, explicó que, según un sondeo realizado por su compañía en los últimos seis meses, los hogares que sí compraron a través de accesos en línea y telefónicos corresponden al 35 por ciento, con personas menores a 35 años de estratos socioeconómicos medio-altos, en regiones como Bogotá y Antioquia.

Tipos de compradores

Camilo Sánchez, Brand Lead de Kantar Insigths, indica que existe una variedad de compradores en Colombia, a raíz del auge del canal de comercio electrónico en 2020 y determinados días que promueven las ventas en línea.



El primer comprador tiene una “aproximación aprendida”; es decir, es aquella persona que anteriormente compraba moda y aquellas categorías que tradicionalmente se podían adquirir en línea pero que hoy está migrando hacia otras categorías, justamente porque es un comprador que tiene mayor experiencia.



Luego está el comprador circunstancial quien que creció (como comprador) durante la pandemia y continúa aprendiendo en el proceso de compra a través de internet. Está motivado por descuentos, envíos gratis, o promociones.



Otro grupo es el de los compradores errantes, que no son un tipo de compradores que no quieran adquirir cosas, sino que son un tipo de personas que tal vez aún no confían en los canales digitales, pero sí cierran la venta en uno presencial.



En un estudio desarrollado por Kantar en 2021, enfocado en entender cuáles son las prioridades de vida actuales y su importancia se encontró que la preocupación de cómo tener una mayor calidad de vida es una constante entre los colombianos.



Según Sánchez, esta búsqueda de calidad de vida tiene una alta correlación con una actitud que está orientada hacia a la planificación oportuna y organizada de las compras.



El explorador es un comprador que está bajo esta línea y está percibiendo el canal digital como una nueva vía de conveniencia y oportunismo para su necesidad, encontrando la mejor forma de hacer las compras en línea.

