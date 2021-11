Comerciantes esperan resultados tras denunciar alza en comisiones bancarias

El sector del comercio formal, representado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), se mostró a la expectativa por los resultados de la investigación que anunció el superintendente Financiero, Jorge Castaño, alrededor de las quejas por los aumentos en las comisiones bancarias por pagos con tarjetas débito y crédito en los establecimientos minoristas.



Si bien el presidente del CredibanCo, Gustavo Leaño Concha, reconoció que a algunos comercios, en especial a los de gran tamaño, se les pudo elevar esa comisión, esto no fue masivo, el gremio de los comerciantes recalca que las cifras muestran que a cerca de la mitad de los afiliados sí les han subido estos costos.



(Le puede interesar: CredibanCo responde a reclamo de Fenalco sobre comisiones)

“El gremio recibe expectante los anuncios del Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, sobre el inicio de las investigaciones correspondientes”, recalcó Fenalco luego del anuncio del funcionario al cierre de la reciente Convención Bancaria organizada por Asobancaria.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reiteró que este es un problema sobre el que los comerciantes han venido vienen insistiendo desde hace varios meses y por ello han solicitado priorizarlo dentro de la agenda gremial.

(No deje de leer: Alertan por tres prácticas para hacerles trampa a los pliegos tipo)

Y explicó que la encuesta que se realizó para conocer el impacto de la situación arrojó que el 49 por ciento de los comerciantes ya ha sufrido incrementos, el 22 por ciento respondió que no y en ese momento un 29 por ciento no se había dado cuenta de si había tenido reajuste su tarifa.



“Si bien la totalidad de los almacenes de gran formato han sufrido afectaciones, este es un tema que trasciende a todos los comercios, especialmente a los pequeños que no tienen capacidad de negociación”, recalcó el dirigente gremial.

Impacto llega al consumidor

Por ello, al haber puesto en conocimiento esta situación al Ministerio de Hacienda; la Superintendencia de Industria y Comercio; la Superfinanciera y la Unidad de Regulación Financiera, URF, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios considera acertado que la Superfinanciera revise a fondo lo que está sucediendo en el mercado con el objetivo de validar cómo se definen esas tarifas y cuál es la justificación del incremento que los bancos le dan los comerciantes.



“Es muy importante evaluar esta problemática para evitar que se siga presentando este desequilibrio, que termina perjudicando no solo al comercio sino a los consumidores. Aunque la intención del nuevo marco regulatorio es aumentar la competencia, con lo que se esperarían mejores tarifas, esto aún no ha sucedido en la práctica”, afirmó Cabal Sanclemente.



Fenalco recordó que el aumento de las adquirencias, término con el que se le conoce técnicamente al costo que debe cubrir el comerciante por el uso del datáfono o una terminal proporcionada por la empresa adquirente; oscila entre el 20 por ciento y el 40 por ciento en el sector financiero, lo que resulta lesivo para los esfuerzos del Gobierno por estimular la bancarización y la formalidad.

Encuentre también en Economía:

Día sin IVA: próxima fecha y productos con descuento

Todo es cuestión de ritmo / Análisis de Ricardo Ávila

‘Hay apetito de los grandes inversionistas por los bonos sociales’