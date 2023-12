Gobierno busca que grandes consumidores de combustibles no tengan más subsidio

El Gobierno busca que los grandes consumidores de de combustibles en el país paguen un precio diferencial y no se beneficien más del subsidio, como se viene haciendo desde hace algún tiempo. "Determínese el mecanismo diferencial de estabilización de precios de los combustibles para los Grandes Consumidores", se advierte en un proyecto de decreto publicado para comentarios del mercado por el Ministerio de Hacienda, en el que se indica que la medida también aplicaría a los consumidores finales que consuman en total un promedio anual superior a 20.000 galones mes, independientemente de su consumo por instalación o punto de entrega.



No obstante, en el mismo proyecto se aclara que dicho mecanismo a implementarse "no aplicaría a empresas generadoras de energía ubicadas en Zonas No Interconectadas (ZNI), ni para los Sistemas de Transporte Terrestre Masivos de pasajeros".



El propósito de esta iniciativa está contenida en un proyecto de decreto que consta de tan solo tres artículos en los que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adoptarán esas medicas con las que para los grandes consumidores el cobro sería como mínimo por medio de la paridad internacional.



“Los recursos públicos destinados a garantizar menores precios de combustibles líquidos fósiles a los precios internacionales son altamente regresivos, pues benefician principalmente a las personas con mayores ingresos”, es u no de los argumentos expuestos en el borrador de decreto.



Y dice, además, que los ministerios de Hacienda y Minas y Energía establecerán los mecanos idóneos a seguir para la determinación del precio paridad internacional, el cual "deberá ser utilizado como ingreso al productor dentro del mecanismo diferencial definido en el presente artículo".



Como se recuerda, el alza en los precios de la gasolina ya completan 13 meses y el Gobierno dice que aún faltarían mínimo dos ajustes más. A la fecha El precio promedio del galón de gasolina y de ACPM en Colombia está en 14.564 y 9.065 pesos, respectivamente.