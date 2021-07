El dilema de volver o no a las oficinas/ Análisis

Mariana Rodríguez todavía recuerda ese día de comienzos de marzo del año pasado. Al mediar la jornada del segundo viernes, el departamento de recursos humanos de la entidad financiera en la que trabaja señaló que a partir del lunes siguiente, “por razones de precaución y durante algunos días”, todos los de su piso tendrían que conectarse remotamente.



(Lea también: Sobrecarga en la población más pobre por los costos de vivienda)

Han pasado dieciséis meses desde aquella fecha en la cual abandonó el cubículo que ocupaba en un edificio no tan moderno en la zona del centro internacional en Bogotá, sin que haya regresado a su escritorio. Reconoce que a veces le cuesta trabajo precisar cuáles eran las labores típicas de un martes o de un jueves.



Dice que extraña a sus compañeros, incluyendo “a esos que no me caían tan bien”. Le hacen falta desde las reuniones de su área cada lunes para revisar las metas de la semana y el cumplimiento del presupuesto, hasta el chiste fácil, los chismes de la hora del café y los almuerzos con colegas y clientes.



Muchas rutinas continúan, pero siempre mediadas por la pantalla de un computador. Se ríe con las anécdotas del comienzo de la virtualidad. Aquel que dejó prendido el micrófono y habló de más, la que no apagó la cámara, la dificultad de entender qué era Zoom, Teams o Meet, y el enredo de compartir una presentación o pedir la palabra a tiempo.



Aprecia, por otra parte, no tener que sufrir el tráfico capitalino, estar siempre puntual y hasta conectarse en piyama sin que nadie lo note. Disfrutó el confinamiento con la familia, si bien reconoce que a veces le faltaba cambiar de aire. También notó que el sueldo alcanzaba para más y que el saldo en la cuenta de ahorros comenzó a crecer.

En contraste, le aburren los mensajes de WhatsApp a cualquier hora o las jornadas que en más de una ocasión se extienden hasta los sábados o tarde en la noche. “Hay más oficio. Todo es ya y ahora”, dice Mariana.



Quizás por eso tiene sentimientos encontrados al saber que a finales de julio volverá al edificio de siempre, dos días a la semana como parte de un ensayo piloto. No sabe aún qué va a pasar más adelante si bien señala que “me gustaría una mezcla de ambas cosas y hay muchos rumores que me generan preguntas”.



(Además: El rebote del empleo formal e informal)

Pros y contras

Decenas de millones de oficinistas se enfrentan al dilema de volver a lo de antes o transitar por un terreno desconocido. FACEBOOK

TWITTER

Incertidumbres similares son la norma a lo largo y ancho del planeta. En la medida en que, de manera paulatina, los indicadores de la pandemia comienzan a mejorar de la mano de la vacunación, decenas de millones de oficinistas se enfrentan al dilema de volver a lo de antes o transitar por un terreno desconocido.



En términos generales, hay tres vías distintas: presencialidad total, virtualidad plena y un esquema híbrido en el que hay matices para todos los gustos. Cada cual encuentra defensores y críticos en un mundo en el que tantos definen el concepto de ‘nueva normalidad’ de múltiples maneras.



Diversos indicadores muestran más personas de regreso a sus escritorios. En Estados Unidos, de acuerdo con la firma Kastle Systems, la ocupación en 2.600 edificaciones ubicadas en 138 ciudades norteamericanas se elevó al 32 por ciento al cierre del 23 de junio, el doble que en febrero.



No obstante, la curva se aplanó, en medio de una gran disparidad. En las principales urbes de Texas, la proporción es cercana al 50 por ciento, mientras que en San Francisco apenas llega al 19 por ciento.



El mensaje, en cualquier caso, es que no hay nada parecido a una avalancha aunque probablemente es demasiado temprano para emitir un juicio definitivo. En Nueva York, algunos de los nombres más conocidos de Wall Street les han enviado un mensaje claro a sus colaboradores.



“Si pueden ir a un restaurante en la ciudad, pueden venir a la oficina y aquí los queremos”, dijo James Gorman, el presidente de Morgan Stanley. A su vez, el banco de inversión Goldman Sachs convocó a miles de personas a partir de mediados de junio, con la advertencia de que cada una estaba obligada a informar si estaba vacunada o no.



Pero no todos van en el mismo sentido. Los reportes de compañías que decidieron mantener a todo el mundo en su casa y alquilar eventualmente espacios para una reunión presencial son numerosos y no solo en el sector de la tecnología.



¿Por qué la disparidad de opiniones? La respuesta simple es que algunos les dan más peso a unos elementos que a otros. Por ejemplo, empleados que van a la oficina durante dos o tres días a la semana pueden compartir el mismo pupitre con otros de manera rotatoria, con lo cual se reducen los puestos de trabajo y la necesidad de espacio. El ahorro de metros cuadrados se traduce en menores costos de renta, servicios y mantenimiento, algo que mejora los márgenes del negocio.



En respuesta, se oyen las voces de quienes señalan que el riesgo operacional es mucho mayor cuando las cosas se hacen de manera remota. Información crucial puede filtrarse ante la ausencia de controles o aparece el peligro de los piratas informáticos que aprovechan las puertas entreabiertas para introducir virus o robar datos valiosos.



No menos importante es el riesgo de que se afecte la cultura organizacional. La inducción de alguien recién contratado se basa en buena parte en observar la manera en que sus compañeros completan tareas y en la camaradería que solo se construye con el contacto personal. Fortalecer lealtades o sentido de pertenencia es más difícil de conseguir en el mundo virtual, para no hablar de la calidad de la supervisión a la hora de evaluar el cumplimiento de responsabilidades.



(También: Colombia tardaría 7 años en recuperar el grado de inversión)

Ni tan allá...

La mayoría de los individuos que en el pasado seguían la rutina de desplazarse a un sitio fijo y cumplir con un horario, valoran mucho los aspectos positivos del trabajo remoto. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, las encuestas en distintos lugares muestran que la mayoría de los individuos que en el pasado seguían la rutina de desplazarse a un sitio fijo y cumplir con un horario, valoran mucho los aspectos positivos del trabajo remoto. Flexibilidad, mejor uso del tiempo y cercanía a los seres queridos son algunos de los beneficios que se destacaron en un seminario virtual organizado por la firma Llorente y Cuenca.



Lo anterior no quiere decir que todo el mundo la pase bien. La soledad y el aislamiento, sobre todo para quienes viven en hogares unipersonales, deriva en depresiones que pueden llegar a ser severas si el único contacto con el mundo exterior es una conexión de banda ancha.



Otros, sencillamente, aprovechan la distancia física para evaluar si lo que hacen les satisface y si se ajusta a su proyecto de vida. Esa mirada interior se potencia durante la pandemia, por cuenta de la enfermedad y las muertes que pueden tocar a los seres queridos.



Cualquiera sea el motivo, lo que se observa en algunos sitios es que muchos desean un giro. Las estadísticas del mercado laboral estadounidense durante abril mostraron que el número de renuncias voluntarias llegaron a un nivel inesperado: cuatro millones decidieron que no querían seguir en lo mismo.



Puede ser que la fortaleza de la economía y la abundancia de plazas disponibles hayan llevado a muchos a buscar otros aires, pero la magnitud de los movimientos ha impresionado a los especialistas. De hecho, ya hay quienes dicen que después de la Gran Pandemia ahora comenzó la época de la Gran Dimisión.



Obviamente, esos movimientos se notan mucho menos en países en donde los índices de desocupación son muy elevados, como es el caso de Colombia. Tal como lo señaló esta semana el Dane al publicar las estadísticas del mercado laboral con corte a mayo, todavía falta un largo trecho para retornar al escenario anterior al coronavirus, pues no solo hay menos gente trabajando, sino que la informalidad viene en ascenso.



(Le puede interesar: ¿Cómo se llegó al histórico impuesto global a las multinacionales?)

Realidades locales

En términos prácticos, el desafío es llegar a soluciones en las que se combinen las necesidades de la empresa con las preferencias del empleado. FACEBOOK

TWITTER

Aunque el país va más atrás que la mayoría de naciones desarrolladas, debido tanto a la cobertura del programa de vacunación como al elevado número de contagios y fallecidos, aquí también hay una transición en marcha. En el caso de los servidores públicos, una directiva emitida por el Gobierno nacional ordenó el retorno a los despachos, para aquellos con esquema de inoculaciones completo.



La determinación no fue del todo popular, así resulte inevitable. Un sondeo del Dane, en colaboración con otras entidades, mostró que dos terceras partes de los funcionarios prefieren la virtualidad. Aquí entran, entonces, elementos subjetivos. En la medida en que la presencia del individuo no sea considerada indispensable en la sede de labores, debería prevalecer el teletrabajo, según lo establece un decreto de hace un mes.



Todo apunta, por lo tanto, a la prevalencia de un esquema mixto, tanto en los sectores públicos como privado. Juana Francisca Llano, presidente de Suramericana, dice que “no vamos a volver al punto de inicio antes de la pandemia, por lo cual debemos hacer consideraciones sobre las condiciones particulares de cada colaborador y el servicio que prestan. Vamos, entonces hacia una compañía en la que se mezclarán la presencia física con la digital”.



En términos prácticos, el desafío es llegar a soluciones en las que se combinen las necesidades de la empresa con las preferencias del empleado. Aun así, lo que se ven son parámetros generales porque pensar en formatos hechos a la medida de cada uno se vuelve difícil de administrar.



Para citar un caso concreto, los sondeos muestran que a la mayoría les gusta la presencialidad de martes a jueves y dejar la virtualidad para lunes y viernes. El lío es que eso presenta dificultades en caso de que los puestos de trabajo sean menos, por lo cual hay que hacer rotaciones.



“Buscamos empoderar a nuestra gente”, señala Jaime Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria. “Ahora los horarios importan menos que el cumplimiento de los objetivos asignados dentro de las necesidades de la organización”, agrega.

También hay imposición de límites. Vivir en una ciudad cercana es tolerado, siempre y cuando la persona asista cuando se le convoque. Irse a otro país por largas temporadas no, entre otros motivos porque puede tener implicaciones de riesgos laborales o tributarios.



No obstante, si las cosas están claras desde el principio, todo es viable. “Si encuentro programadores en Manizales, ya no tengo motivos para engancharlos y hacerlos venir a Bogotá si allá están más cómodos”, anota Upegui. El talento deja también de tener fronteras, lo cual abre más posibilidades para muchas personas.



Por otra parte, están los controles para garantizar la productividad. En el mercado han aparecido diferentes programas que miden el tiempo en pantalla o el rendimiento en la ejecución de tareas, anotando que el concepto tiene tanto de largo como de ancho.

Así, seguirle la pista a quien debe atender llamadas de servicio técnico es más fácil que a aquel que desempeña funciones menos cuantificables. Ello para no hablar de los ocasionales cuestionamientos a prácticas que pueden ser consideradas como intrusivas, al meterse con la privacidad de las personas, aparte de la llamada “etiqueta digital”.



En cualquier caso, hay una evolución que no es menor y que demanda competencias o herramientas adicionales por parte de los ejecutivos de todos los niveles. La razón simple es que el mundo cambió de manera abrupta y ese quiebre tendrá implicaciones permanentes sobre la manera de trabajar.



Las ramificaciones de semejante giro serán profundas y afectarán desde el mercado de finca raíz –que se enfrenta a miles de metros cuadrados de oficinas vacíos en una ciudad como Bogotá– hasta la demanda de vivienda y la conformación espacial de las ciudades, pasando por los servicios –restaurantes, peluquerías– que antes vivían de los que laboraban de ocho a seis.



Como siempre, vendrá un periodo de adaptación que no estará exento de presiones y oportunidades, pero al final la flexibilidad será mayor frente a lo que había en 2019. Como señala Mariana Rodríguez: “Quisiera quedarme con lo mejor del trabajo presencial y del virtual. Vamos a ver si es posible”. Decenas de millones de oficinistas en todo el mundo se preguntan lo mismo.



RICARDO ÁVILA

​Para EL TIEMPO

​@ravilapinto