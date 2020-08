El agua moja / Columna de Juan Carlos Archila

En días pasados, Telefónica Movistar promovió un foro rueda de prensa pública virtual para comunicar los resultados de un estudio que contrató al Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de Uniandes. El estudio se llamó ‘Impacto de la concentración del mercado móvil en Colombia sobre la competitividad’.

¿La gran conclusión? “A mayor concentración del mercado móvil, menor competitividad”, tituló EL TIEMPO. ¿Cuánto nos habrá costado a los colombianos, que también somos parte dueños de un 32,5 % de Telefónica Movistar, este estudio?, ¿era necesario hacer ese estudio para descubrir que el agua moja?



El estudio se limita a mostrar que el nivel de concentración de este mercado en Colombia se ha reducido drásticamente en los últimos años pero que aún es ligeramente superior al promedio de los países de la región y de los de la Ocde. A mostrar que hay una estrecha correlación entre la menor concentración del mercado de telecomunicaciones y los mayores niveles de competitividad de cada país. Falla estruendosamente el CEDE de Uniandes en entender por qué Colombia tiene un mayor nivel de concentración.

El estudio del prestigioso centro pagado por la empresa que quiere desinvertir en Colombia y América Latina en general y que, sorprendentemente, no apostó por el país en la última subasta de espectro, no profundiza respondiendo preguntas tales como:



¿Cómo influye en la concentración del mercado el hecho que 3 de 4 de las cuatro telcos convergentes, que ofrecen tanto servicios móviles como fijos (Movistar, Tigo y ETB), con excepción de Claro, tengan una importante participación accionaria pública?

¿Cómo afecta que Colombia tenga 11 prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles. Muchos más que cualquier país de tamaño comparable en el mundo?



¿Por qué cerca del 50 % de los usuarios cambian de operador todos los años? Claramente los usuarios tienen la libertad para escoger su proveedor de servicios móviles.



¿ Por qué los colombianos gozan de una de las tarifas más bajas de los servicios de voz y datos móviles en la región?



¿Por qué en más del 60 % de las cabeceras municipales del país solo Claro tiene cobertura 4G?



Solo si el estudio respondiera estas preguntas tendría el rigor académico necesario para determinar que el alto nivel de inversión pública en el sector, el altísimo nivel de fragmentación que redunda en una competencia financieramente insostenible y la muy evidente falta de inversión de los competidores de Claro explican el nivel de concentración en el mercado.



Habría valido la pena el estudio si hubiera concluido que hace falta un cambio en la política pública que busque promover la inversión por parte de todos los actores del sector. Tal y como acertadamente lo hacen la recientemente aprobada ley de modernización de las TIC y las condiciones de la subasta de espectro adelantada en diciembre pasado por el gobierno Duque. De igual manera concluiría este estudio que se debe dar espacio a que estas nuevas políticas, que el nuevo entorno de competencia opere, antes de intervenir el mercado tal y como injustificada e inexplicablemente procura hacerlo la CRC desde hace más de 3 años.



Los competidores de Claro se empeñan en convencer a la CRC de que la concentración en el mercado es evidencia de la existencia de una supuesta “dominancia” de Claro. La nueva CRC se rehúsa a reconocer lo que la SIC, máxima autoridad de competencia nacional, le confirmó: que no existe ninguna evidencia de posición de dominio, la concentración de mercado se debe a falta de inversión de los competidores de Claro y cualquier intervención regulatoria sería innecesaria.



No sorprende entonces que Telefónica pague y promueva estudios para seguir confundiendo a la opinión pública y presionando indebidamente al regulador buscando que la CRC obligue a Claro a darle acceso a su red a tarifas reguladas, inclusive por debajo de costo, evitando así hacer las inversiones necesarias para competir en Colombia.

JUAN CARLOS ARCHILA

​Presidente de América Móvil