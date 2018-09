Cuentas claras: el escalafón del hambre

Colombia ocupa el puesto 84 en población subalimentada, entre 161 países para los que hay información. La población que vive en esa condición en el país es el 6,5 %, de acuerdo con el informe presentado la semana que pasó por la FAO y otras instituciones de las Naciones Unidas.



La peor situación es la de República Centroafricana: allí, seis de cada 10 personas aguantan hambre. En Venezuela, la población en esa situación aumentó y es el 11,7 %. En Colombia los adultos con obesidad son el 22 %, por encima del 13,2 % mundial.

Ganancia de 14 billones en un día

En una sola jornada, la del miércoles, el valor de Ecopetrol aumentó en $ 14 billones como consecuencia de la valorización de su acción en 9,8 % ese día, en la bolsa de valores.



Por supuesto que esos movimientos pueden ocurrir en dirección contraria, pero por ahora, en el resto de la semana, la valoración bursátil de la petrolera se mantuvo cerca del pico del miércoles. Ese día, la acción cerró en $ 3.820 y dos días después cerró la semana en $ 3.765. Desde el arranque del año, la empresa se ha valorizado en $ 65 billones.

Lo que dice la estatura de la gente

La estatura promedio de los colombianos ha venido aumentando durante el último siglo, y en ese hecho se manifiestan avances en las condiciones de vida. Y esas mismas condiciones se notan en la educación a la que la gente tiene la oportunidad de acceder.



Así, frente a quienes estudiaron hasta primaria, los bachilleres son 1,1 % más altos; los técnicos, 2,7 % más altos, y los universitarios, 2,8 % más altos. Así lo muestra un estudio de Adolfo Meisel, María Teresa Ramírez y Daniela Santos, publicado por el Banco de la República.

La recuperación de las exportaciones

La recuperación paulatina de las exportaciones colombianas ya completó dos años y seis meses, luego del golpe que se sufrió por el colapso de los precios del petróleo. En julio pasado, el valor exportado de los últimos 12 meses superó los US$ 41.000 millones.



En julio del 2016 se había tocado fondo, con US$ 30.413 millones. Con el repunte ya se recuperaron niveles que no se habían observado desde agosto del 2015. El récord de las exportaciones son los US$ 60.820 millones vendidos en el año completo terminado en agosto del 2012.



MAURICIO GALINDO CABALLERO

Editor económico de EL TIEMPO