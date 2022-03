El tema pensional sigue generando alta polémica en el debate presidencial, y el encuentro de los candidatos a la Vicepresidencia organizado este miércoles por EL TIEMPO y Semana no fue la excepción.



Durante la jornada, la fórmula a la Vicepresidencia del Pacto Histórico, Francia Márquez, aseguró que el sistema pensional público tiene más número de personas pensionadas que el sistema privado y “esto no lo decimos nosotros, sino la OIT, que habla del fracaso que ha sido el sistema privado, en el sentido que no garantiza el acceso a los mayores a ese derecho”.



“Colpensiones hoy tiene 1,5 millones de pensionados, pero solo tiene afiliados como cotizantes activos a 2,5 millones, mientras que los fondos privados tienen hoy 247.000 personas pensionadas pero tienen cotizantes activos a 6,5 millones. ¿Por qué hay menos pensionados en un sistema donde la gente está cotizando más?”, agregó.



Sin embargo, datos del sistema y expertos consultados explican las razones de que esto sea así, siendo la principal que el sistema público viene operando desde el siglo pasado y, por lógica, tiene más número de personas jubiladas.

La explicación de los expertos

1. La edad promedio de los afiliados a los fondos de pensiones privados es de 35 años, es decir, gente que hasta ahora está lejos de la edad de pensión. “Siendo tan joven, los afiliados a los fondos también lo son: en promedio tienen 35 años de edad”, asegura Daniel Wills, vicepresidente Técnico de Asofondos.



2. El régimen de ahorro individual, es decir el de los fondos privados, lleva 27 años operando, mientras que el de prima media o de reparto, que es el de Colpensiones, lleva desde 1945, operando y cambió de nombre desde la liquidación del Instituto de Seguros Sociales.



3. Al llevar operando apenas 27 años los fondos privados, esto indica que solo desde los últimos cinco años se han venido pensionando personas bajo este régimen, ya que les permite a las personas jubilarse con 1.150 semanas de cotización, es decir algo más de 22 años, con una mesada de un salario mínimo.



Pero aún así, según Wills, los fondos privados están pensionando más rápido, a una tasa anual de 18 por ciento, mientras que Colpensiones a un 4 por ciento. “Pero además tenemos la alternativa de pensión por la vía de capital”, agrega.



4. Las personas mayores de más altos ingresos se pasan a Colpensiones atraídas por las mejores condiciones para pensionarse (1.300 semanas y promedio de salario de los últimos 10 años laborales), lo cual hace que el Estado deba garantizarles, vía subsidios, las mesadas con las que se retirarán.



Según Marcelo Duque, director de la firma Cómo me Pensiono, el subsidio del sistema público genera una gran diferencia en las mesadas a favor de Colpensiones.



“Claramente un ciudadano preferiría donde obtenga una mejor pensión. El subsidio viene de la forma de calcular la mesada en el régimen público. La gente se está trasladando masivamente hacia Colpensiones y, por lo tanto, este sistema tiene más pensionados“, aseguró.