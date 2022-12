El presidente Gustavo Petro tuvo que salir este lunes a aclarar algunos de los comentarios hechos por Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien el sábado anterior dijo, entre otras cosas, que la plata del ahorro pensional de los colombianos podría ser usada para financiar proyectos como el tren de Buenaventura a Barranquilla.



Sin embargo, lo dicho por el mandatario también dejó otras dudas en cuanto a los recursos que podrían ser destinados para esas inversiones, toda vez que hoy los ingresos de Colpensiones no son suficientes para cubrir el pago de las mesadas de sus cerca de 1,6 millones de jubilados, por lo que el Estado debe cubrir los faltantes mensuales con recursos del Presupuesto de la Nación.



Petro señaló que no sería la plata que los colombianos tienen en los fondos lo que iría a proyectos de infraestructura, sino lo que eventualmente se ahorre al no tener que girar plata del Presupuesto Nacional para cubrir el gasto pensional de Colpensiones.



Las declaraciones de Dussán causaron una fuerte reacción de expertos y hasta de Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, quienes coincidieron en que no se puede jugar con el ahorro pensional de millones de colombianos.



"En principio habría dos fuentes: el stock actualmente ahorrado en los fondos de pensiones privados hasta el límite de salarios mínimos que defina la reforma, y el flujo de las nuevas cotizaciones hasta el límite que defina la reforma", señaló una fuente familiarizada con el tema.



El presidente también se refirió a los recursos que los fondos de pensiones han invertido en proyectos como el puente Chirajara y la Ruta del Sol II.



Frente a esto, desde Asofondos, gremio de las administradoras privadas, indicaron que, si bien es cierto que algunos de sus afiliados han realizado inversiones en infraestructura en el pasado, estas se hicieron teniendo en cuenta las reglas y estándares fijados por la ley para proteger los recursos de los colombianos.



Precisaron que las AFP Protección e ING sí realizaron inversiones en Coviandes, pero las vendieron en el 2014, cuatro años antes de que el puente Chirajara colapsara. En cuanto a la Ruta del Sol, indicaron que solo la AFP Protección invirtió allí, pero en el tramo 3.



No es la primera vez que el presidente Petro o el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tienen que salir a rectificar a otros funcionarios.



Aunque en un inicio la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, fue tajante al asegurar que no se adjudicaría ni un contrato petrolero más, con el pasar de los días cambió de opinión, pues en varias ocasiones el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió a decir que aún no se había definido nada al respecto.



De hecho, el ministro Ocampo manifestó hace unos días, durante la actualización del Plan Financiero de 2023, que "no estamos cerrados" a la posibilidad de nuevas adjudicaciones.



El propio mandatario señaló a comienzos de octubre pasado de la necesidad de reformar el Marco Fiscal y elevar el endeudamiento del país para comprar tierras y cumplir con los compromisos de la paz, idea que finalmente no se volvió a tocar.



Ese mismo mes, el presidente también hizo un pronunciamiento en el sentido de imponer un control a los capitales que tuvo un impacto fuerte en el mercado cambiario con un encarecimiento en el precio del dólar.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de Colombia. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

De inmediato, el ministro Ocampo tuvo que salir a corregir lo dicho por el mandatario. "Quiero señalar de forma muy enfática, en nombre del presidente de la República, que el Gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los ingresos de capital", señaló el funcionario, tras agregar que los inversionistas no tienen que tener ningún temor al respecto.



Otro capítulo en esta serie de salidas en falso en lo que va de la actual administración, tuvo que ver con el supuesto voto en contra de subir las tasas de interés en la reunión de la junta directiva del Banco de la República de septiembre.



El mandatario dijo a comienzos de octubre que subir la tasa de interés para contener la inflación no sirve y que el ministro de Hacienda se opuso a esta decisión, cuando en verdad, en la junta de septiembre todos los miembros estuvieron a favor de elevar las tasas.



Para Felipe Campos, gerente de Inversiones & Estrategia del Grupo Alianza, esas salidas del presidente y de algunos de sus ministros le ha costado mucho al país en términos de costo del dólar, riesgo país y precio de la acción de Ecopetrol.



No todas esas salidas tienen el mismo efecto, unas golpean más que otras, dice.

En lo que va de año el indicador de riesgo país ha aumentado 144 puntos pues comenzó en 267 puntos básicos hasta ubicarse por encima de los 411 puntos, por encima del riesgo de otras naciones de la región, lo que indica que hoy a Colombia le cuesta más endeudarse.



El dólar también se vio afectado y alcanzó su precio más alto de la historia, los 5.061,6 pesos a comienzos de noviembre.

Inquietud en el Pacto Histórico por las declaraciones de Dussán

Un hecho llamativo se vivió ayer en el Pacto Histórico por las controversiales declaraciones de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.



No obstante, los miembros de la coalición de gobierno, Roy Barreras y David Racero, presidentes del Senado y la Cámara, mostraron su inconformidad al respecto.

"Los altos funcionarios del Estado le ayudan a Gustavo Petro si siguen sus directrices claras, en lugar de deformarlas. No son ruedas sueltas. Hagan más y hablen menos", dijo Barreras.



Por su parte, Racero instó a que los altos directivos del Gobierno tengan "cuidado" con la manera de informar "los cambios que se pretenden hacer".



Además, la oposición al Ejecutivo no se mantuvo al margen del debate. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, señaló que desde el Gobierno se dicen “barbaridades sin sustento técnico” y agregó que la pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, sino un derecho "del que no podrán disponer Petro y su gente para calmar sus delirios".



El expresidente Álvaro Uribe también le hizo un pedido al Gobierno: "Por favor que no se destruya el ahorro pensional".



En ese sentido, el exmandatario enfatizó en que la estabilidad del sistema pensional corre riesgos si se eliminan las cotizaciones a los fondos y si los cotizantes quedan reducidos a una pequeña porción de la población trabajadora en Colombia.



La bancada del Pacto Histórico en el Congreso tiene previsto que el paquete de reformas que se presentará en el primer semestre de 2023 tenga una propuesta para el modelo pensional.