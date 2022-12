El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, en entrevista con La FM, también desmintió al presidente de Colpensiones Jaime Dussán, acerca de sus polémicas declaraciones sobre cómo se va a manejar el dinero de la entidad.



"No es función del Director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza", aseguró el ministro.



Ocampo agregó además que "los fondos de pensiones son uno de los más demandantes".



Durante el fin de semana, Dussán afirmó que la plata del ahorro pensional de los colombianos podría ser usada para financiar proyectos como el tren de Barranquilla a Soledad, lo cual causó polémica entre diferentes sectores políticos y económicos.

Es por eso que este lunes, el presidente Gustavo Petro también salió a desmentir al funcionario y explicó que "no es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. (... ) Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones".

Con respecto a esta última afirmación, cabe resaltar que parte del portafolio de inversión de los fondos privados va a la financiación de grandes proyectos de infraestructura, pero se trata de inversiones que tienen garantizado no solo el retorno de los dineros sino la generación de ganancias. De esta manera, se garantiza la rentabilidad del ahorro pensional de cada cotizante.

Así las cosas, según Petro no sería la plata que los colombianos tienen en los fondos lo que iría a proyectos de infraestructura, sino lo que eventualmente se ahorre al no tener que girar plata del Presupuesto Nacional para cubrir gasto pensional de Colpensiones.

"Solo en los dos primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así, un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a inversión en infraestructura", dijo Petro.

Finalmente, el mandatario agregó que "al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan, a partir de la reforma, a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra la disminución de la parte del presupuesto que el gobierno que gira a Colpensiones".



Lo que responde Asofondos

Los fondos privados de pensiones, a través de su gremio (Asofondos), respondieron a las palabras del Presidente, y señalaron que, si bien es cierto que algunos de sus afiliados han realizado inversiones en infraestructura en el pasado, estas se hicieron teniendo en cuenta las reglas y estándares fijados por la ley para garantizar y proteger los recursos de los colombianos.

Desde el gremio explicaron que, en el caso de infraestructura, "las decisiones de inversión pasan por varios equipos técnicos que evalúan la relación riesgo- retorno, así como los mecanismos de protección, pólizas y otros instrumentos para proteger los recursos de los afiliados y garantizar los mejores retornos".

Con respecto al caso puntual de las inversiones de que los fondos han realizado en proyectos como el puente Chirajara o la Ruta del Sol II, precisaron que las AFP Protección e ING sí realizaron inversiones en Coviandes, pero las vendieron en el 2014, cuatro años antes de que el puente Chirajara colapsara.



En cuanto a la Ruta del Sol, advierten en Asofondos que sólo la AFP Protección invirtió allí, pero solo en el tramo 3. "Todos los fondos en el mundo invierten en infraestructura porque son rentables, pero antes analizan que esas inversiones sean seguras", señalan en el gremio.

